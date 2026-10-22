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Thế giới

Houthi dồn dập tấn công, Mỹ rút nhân viên ngoại giao khỏi Ả-rập Xê-út

Bình Giang

TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu một số nhà ngoại giao và người nhà của họ rời khỏi các cơ quan đại diện của Mỹ tại Ả-rập Xê-út, đồng thời lên kế hoạch sơ tán người thân của nhân viên tại một số cơ quan đại diện khác trong khu vực, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.

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Tuyến đường gần khu ngoại giao ở Riyadh. (Ảnh: Reuters)

Động thái này diễn ra sau khi các cuộc tấn công vào Ả-rập Xê-út khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương tại sân bay dân dụng ở Dammam. Hai người khác thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào mỏ dầu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, bộ này đã yêu cầu “các nhân viên Chính phủ Mỹ không thuộc diện thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp và người nhà của họ tại Ả-rập Xê-út” rời khỏi nước này, trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen tấn công vào nhiều khu vực của Ả-rập Xê-út.

Khi cuộc chiến với Iran vào giai đoạn đỉnh điểm, Washington rút một số nhân viên ngoại giao khỏi khu vực, nhưng sau đó đã đưa họ trở lại.

Ông Pigott cho biết: “Lực lượng Houthi được Iran hỗ trợ ngày càng gia tăng các hành động thù địch nhằm vào Ả-rập Xê-út, bao gồm các cuộc tấn công vào sân bay dân dụng và cơ sở hạ tầng thiết yếu khác, gây thương vong cho dân thường và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại”.

Theo một số quan chức Mỹ khác, cơ quan đại diện của Mỹ tại những quốc gia vùng Vịnh khác cũng sẽ yêu cầu người nhà của nhân viên rời đi. Ông Pigott không đề cập đến thay đổi tại các cơ quan đại diện ngoài Ả-rập Xê-út.

Giao tranh tại Yemen đang leo thang, mở ra một mặt trận khác liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ/Israel và Iran. Chiến sự cản trở hoạt động thương mại năng lượng toàn cầu và gây thiệt hại cho các nền kinh tế vùng Vịnh.

Sau khi có lệnh yêu cầu rời đi, cơ quan hàng không dân dụng Ả-rập Xê-út cho biết đã xảy ra cuộc tấn công vào sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam, khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Trước đó, 2 người thiệt mạng sau khi hệ thống phòng không Ả-rập Xê-út đánh chặn chiếc máy bay không người lái đang lao vào cơ sở thuộc mỏ dầu Shaybah của tập đoàn Saudi Aramco.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh và một cơ sở của CIA đặt tại đây từng bị máy bay không người lái tấn công hồi tháng 3, khi Iran bắt đầu tấn công các quốc gia khu vực.

Theo Reuters

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#Ả-rập Xê-út #Arab Saudi #Yemen #Houthi #Vùng Vịnh

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