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Quỳnh Anh và 5 cô gái bị tước quyền thi Hoa hậu Hoàn vũ

Duy Nam

TPO - Tổ chức Miss Grand International đưa ra thông báo khẳng định 6 đại diện bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào sẽ không tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tổ chức ở Puerto Rico.

Tối 21/10, tổ chức Miss Grand International (MGI) - đơn vị nắm bản quyền Miss Universe tại 6 quốc gia Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào - đăng thông báo khẳng định đại diện của các nước này sẽ không tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tại Puerto Rico.

Phía MGI khẳng định việc không tham dự này không đồng nghĩa với việc 6 quốc gia này rút lui khỏi quan hệ hợp đồng hay từ bỏ nhượng quyền thương mại với MGI. "MGI vẫn duy trì các quyền theo hợp đồng và khẳng định rõ ràng việc tiếp tục, mở rộng cũng như thực thi các quyền theo các thỏa thuận hợp đồng hiện hành", MGI cho biết.

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Quỳnh Anh và 5 đại diện Đông Nam Á mất quyền dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026.

Thông báo khẳng định sáu đại diện này vẫn tiếp tục giữ danh hiệu quốc gia và thực hiện các trách nhiệm của mình tại đất nước họ, tuân theo thỏa thuận tương ứng.

Tổ chức MGI cũng chia sẻ sự đáng tiếc khi 6 đại diện Đông Nam Á trở thành nạn nhân ngoài ý muốn giữa những tranh chấp trong nội bộ Miss Universe.

"Các đại diện của Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào không phải là các bên trong bất kỳ tranh chấp nào về quyền sở hữu, doanh nghiệp hoặc quản lý. Họ không đáng để trở thành công cụ gây áp lực, đàn áp", đại diện tổ chức này viết.

Phía MGI cho biết không thể gửi 6 đại diện Đông Nam Á đi thi trong bối cảnh không chắc chắn về việc họ sẽ được công nhận, chào đón và đối xử bình đẳng, tôn trọng và nhất quán với các thí sinh khác trong suốt cuộc thi.

Phía MGI cũng bày tỏ quan ngại về cách thức quản trị và danh tiếng của tổ chức Miss Universe. "Các diễn biến pháp lý gần đây liên quan ông Raul Rocha Cantu và con trai ông liên quan đến lệnh bắt giữ tạo thêm mối lo ngại về môi trường quản trị, danh tiếng và hoạt động xung quanh tổ chức", phía MGI khẳng định.

Đáng chú ý, phía MGI khẳng định sẽ bảo lưu quyền tham dự Miss Universe của 6 đại diện Đông Nam Á ở những mùa giải tiếp theo.

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Quỳnh Anh vướng ồn ào nói xấu đồng nghiệp sau khi đăng quang.

Thông báo của phía MGI đã gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Trong họp báo về công tác tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2026, ông Ronald Day - Giám đốc điều hành đương nhiệm của tổ chức Miss Universe - xác nhận loại 6 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam khỏi mùa giải thứ 75 ở Puerto Rico.

Quỳnh Anh và đại diện của 5 quốc gia Đông Nam Á cũng không có mặt trong danh sách 125 thí sinh được công bố trên trang web của tổ chức Miss Universe.

Ông Ronald Day cho biết nguyên nhân của việc 6 đại diện Đông Nam Á không được dự thi là tranh chấp bản quyền gay gắt với ông Nawat Itsaragrisil. Phía ông Nawat liên tục gửi các văn bản pháp lý lên MUO để đòi quyền lợi dựa trên điều khoản hợp tác tỷ lệ 50-50 của phía Thái Lan.

Ông Ronald Day cũng bác bỏ loạt tin đồn bủa vây MUO thời gian qua. Người đứng đầu tổ chức khẳng định Miss Universe không hề rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính như các luồng thông tin ác ý từ phía đối thủ cạnh tranh.

Ông Ronald cam kết mọi công đoạn chuẩn bị cho mùa giải thứ 75 vẫn đang vận hành trơn tru và hoàn toàn đúng tiến độ, hứa hẹn mang đến kỳ tổ chức quy mô tại Puerto Rico.

Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe 2026 tại Hải Phòng hôm 2/10. Cùng với việc mất quyền tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026, Quỳnh Anh còn gây ồn ào khi vướng vào vụ việc lộ tin nhắn trong nhóm chat nói xấu đồng nghiệp, trong đó có Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu Hồng Đăng.

Sau sự việc, Quỳnh Anh và Á hậu Mỹ Anh đã trực tiếp gặp và lên tiếng xin lỗi Á hậu Hồng Đăng. Tuy nhiên sự việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh, uy tín của các người đẹp.

Hiện tại, ban tổ chức Miss Universe Vietnam vẫn chưa lên tiếng về việc Quỳnh Anh không được thi Miss Universe 2026 tại Puerto Rico.

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#Hoa hậu Quỳnh Anh #Miss Universe Vietnam 2026 #Miss Universe #Hoa hậu Hoàn vũ 2026 #tước quyền dự thi Miss Universe 2026

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