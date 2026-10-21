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Giải trí

Tương lai bất định của Meghan

Tú Oanh

TPO - Netflix được cho là sẽ ưu tiên tìm kiếm những bộ phim ăn khách thay vì các dự án gắn với danh tiếng hoàng gia. Sự thay đổi nhân sự cấp cao cùng tranh cãi quanh tin đồn Meghan Markle tham gia series “The Gentlemen” khiến tương lai hợp tác giữa nền tảng này với vợ chồng Hoàng tử Harry thêm bất định.

Ngày 19/10, Daily Mail đưa tin Netflix có thể thay đổi đáng kể định hướng nội dung dưới thời Peter Rice, người được bổ nhiệm thay Bela Bajaria ở vị trí giám đốc nội dung.

Bà Bajaria bị sa thải sau gần một thập kỷ gắn bó với công ty. Lúc tại vị, bà tham gia sản xuất loạt phim tài liệu Harry & Meghan (2022) và chương trình phong cách sống With Love, Meghan (2025).

Harry & Meghan mất chỗ dựa

Nguồn tin nội bộ cho biết công ty đứng trước những thay đổi lớn dưới thời lãnh đạo mới. Nhiệm vụ của Rice là tìm ra những thành công tiếp theo như Stranger Things hay Emily in Paris, thay vì đầu tư vào “những dự án phù phiếm liên quan hoàng gia”.

Thông tin này cho thấy những dự án gắn với người nổi tiếng có thể phải đối mặt với sự đánh giá khắt khe hơn, trong bối cảnh Netflix cần tạo ra các tác phẩm đủ sức thu hút đông đảo khán giả. Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức nào xác nhận nền tảng sẽ chấm dứt hợp tác với Meghan và Harry.

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Bela Bajaria - người ủng hộ lớn nhất của Harry và Meghan tại Netflix - đã bị sa thải. Ảnh: Mega.

Bà Bajaria được xem là người ủng hộ mạnh mẽ vợ chồng Sussex tại Netflix. Một chuyên gia tư vấn thân cận với nữ cựu giám đốc tiết lộ trên The Times việc bà rời đi khiến Harry và Meghan không còn chỗ dựa chắc chắn.

Năm 2020, Meghan và Harry ký thỏa thuận hợp tác trị giá khoảng 100 triệu USD trong thời hạn 5 năm với Netflix. Hợp đồng kết thúc vào năm 2025, sau đó được thu hẹp thành hình thức hợp tác ưu tiên xem xét dự án, thay vì cam kết sản xuất như cũ.

Harry & Meghan từng thu hút sự chú ý lớn khi ra mắt năm 2022. Trái lại, With Love, Meghan bị đánh giá trái chiều, trong khi mùa thứ hai không lọt vào top 10 chương trình được xem nhiều nhất tại Anh và Mỹ. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì sức hút của những dự án tiếp theo.

Thực hư việc Meghan trở lại đóng phim

Trong lúc tương lai hợp tác với Netflix trở nên khó đoán, Meghan vướng tranh cãi liên quan đến tin đồn cô tham gia mùa thứ ba của sêri hình sự The Gentlemen do Guy Ritchie đạo diễn.

Tin đồn xuất hiện vào tháng 8, ngay trước thời điểm vợ chồng Harry trở về London. Ban đầu, truyền thông đưa tin Meghan có cơ hội trở lại với diễn xuất trong dự án tại Anh. Sau đó, Deadline cho biết Nữ công tước xứ Sussex đã có những cuộc trao đổi sơ bộ về khả năng góp mặt trong mùa tiếp theo của The Gentlemen.

Ngày 22/8, Tina Brown - cựu tổng biên tập Vanity FairThe New Yorker - viết trên Substack rằng kế hoạch tuyển chọn Meghan vào mùa thứ ba đã bị rút lại do phản ứng dữ dội tại Anh.

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Meghan bị đồn có mặt trong dàn diễn viên The Gentlemen. Ảnh: Netflix.

Những người liên quan đến quá trình sản xuất nhanh chóng bác bỏ khả năng Meghan xuất hiện trong sêri. The Times dẫn nguồn tin từ đoàn phim khẳng định tác phẩm không cần tuyển ngôi sao nổi tiếng chỉ để gây chú ý. Dàn diễn viên của The Gentlemen cũng tỏ ra hoài nghi. Vinnie Jones cho rằng thông tin này chỉ là lời đồn thiếu cơ sở.

Guy Ritchie không trực tiếp giải thích về ồn ào. Tuy nhiên, theo Daily Mail, khi được hỏi về khả năng Meghan tham gia, đạo diễn được cho là đã hỏi lại: “Thật sao?”, rồi đáp “Không đời nào” về khả năng nữ công tước tham gia.

Meghan bị lợi dụng?

Sau khi tin đồn lan rộng, những người thân cận với Meghan cáo buộc tên tuổi của nữ công tước bị sử dụng để quảng bá cho mùa thứ hai của The Gentlemen.

The Telegraph dẫn nguồn tin riêng cáo buộc đây là chiêu trò PR quen thuộc: mời ngôi sao đọc kịch bản, sau đó để lộ thông tin hai bên đang trao đổi, dù quá trình thực tế chưa tiến triển đáng kể.

Nguồn tin này còn nhận định Netflix có thể muốn tận dụng sức hút của Meghan trong thời điểm mùa thứ hai được cho là không tạo được hiệu ứng như phần đầu.

Phía đoàn phim phản bác cách diễn giải trên. Nguồn thạo tin khẳng định The Gentlemen không cần chiêu trò để thành công.

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Meghan được cho là có ý định trở lại đóng phim nhưng thận trọng vì quá nhiều tranh cãi.

Theo Daily Mail, tranh cãi được cho là khiến Meghan thận trọng hơn khi cân nhắc kịch bản mới. Cô vẫn muốn trở lại diễn xuất, song lo ngại các nhà sản xuất có thể sử dụng khả năng cô tham gia dự án như công cụ quảng bá trước khi có thỏa thuận thực sự.

Trước khi kết hôn với Harry, Meghan nổi tiếng với vai luật sư Rachel Zane trong sêri truyền hình Mỹ Suits. Cô rời chương trình năm 2018 sau khi công khai mối quan hệ với Hoàng tử Harry.

Năm 2022, nữ công tước từng nói với Variety không có ý định quay lại diễn xuất, nhưng không hoàn toàn loại trừ khả năng thay đổi quyết định trong tương lai.

Năm 2025, Meghan bị bắt gặp trên phim trường Close Personal Friends. Cô tham gia với tư cách diễn viên khách mời. Mẹ hai con cũng góp mặt trong chương trình MasterChef Australia trong vai trò giám khảo khách mời. Chương trình ghi hình tại Melbourne vào tháng 4.

Dù chưa có kế hoạch chính thức trở lại màn ảnh, sự quan tâm dành cho Meghan vẫn có thể tạo ra sức hút đáng kể với các dự án cô tham gia.

Trong khi đó, Netflix được cho là vẫn quan tâm đến khả năng thực hiện bộ phim tài liệu của Harry về mẹ anh - Công nương Diana, trước dịp tưởng niệm 30 năm ngày bà qua đời vào 2027.

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#Meghan Markle #Hoàng tử Harry #Harry Meghan #tranh cãi về Meghan #Meghan gây tranh cãi #Netflix

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