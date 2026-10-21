Cận cảnh vòm thép 3.400 tấn trước giờ ‘khóa nhịp’ trên sông Sài Gòn

TPO - “Chúng tôi còn khoảng 20 người sống sót thu dọn chiến trường. Việc cấp bách là chôn cất gần 200 thi thể. Số người chết quá nhiều, chỉ một vài thi thể được đưa ra gần phía đường chôn cất, còn lại chúng tôi bảo nhau đành phải chọn giao thông hào làm nơi cho các anh an nghỉ”, ông Nhung kể.