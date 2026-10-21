Cận cảnh vòm thép 3.400 tấn trước giờ ‘khóa nhịp’ trên sông Sài Gòn

TPO - Theo kế hoạch, công tác hợp long dự kiến diễn ra khoảng 7h đến hơn 8h ngày 21/10. Đây là khoảng thời gian nước đứng, khi thủy triều gần kết thúc một chu kỳ chuyển động và bắt đầu đổi chiều. Từ tờ mờ sáng, đã có rất đông người dân tranh thủ đến chụp ảnh lưu niệm với "lá dừa thép".
TPO - Đại biểu Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cho rằng, việc áp dụng cơ cấu biểu giá điện theo thời gian trong ngày cho khách hàng sinh hoạt chỉ nên thực hiện thí điểm, đồng thời đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với các hộ gia đình thu nhập thấp, đi kèm với giải pháp hỗ trợ chuyển đổi thiết bị tiết kiệm điện.
TPO - Chủ tịch Quốc hội lưu ý yêu cầu bảo đảm tính chính xác, minh bạch của hệ thống đo đếm điện năng, để người dân có thể kiểm tra, giám sát lượng điện sử dụng và số tiền phải thanh toán. Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế xây dựng, thẩm định khung giá điện bảo đảm tính độc lập, khách quan, tăng cường kiểm soát chi phí và công khai thông tin.
TPO - Dự án nâng cấp đê cửa sông hai bên Cù Lao Dung ở Cần Thơ có chiều dài gần 50 km, tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng từ vốn ngân sách, thực hiện từ nay tới năm 2029.
TPO - Công tác hợp long dự kiến diễn ra từ khoảng 7h đến hơn 8h 21/10. Đây là khung giờ được chọn để tận dụng thời điểm nước đứng, khi thủy triều gần kết thúc một chu kỳ chuyển động và bắt đầu đổi chiều.
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới trong quan hệ song phương.
TPO - Vừa được vào sử dụng chưa được lâu nhưng tuyến đường tránh trung tâm Cao Bằng đoạn từ QL3 đến đường Võ Nguyên Giáp (Cao Bằng) đang xuất hiện tình trạng bong bật, hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông và nguy cơ tai nạn.
TPO - Dự báo từ chiều nay (21/10), không khí lạnh yếu sẽ gây mưa rải rác cho khu vực Đông Bắc Bộ của miền Bắc, làm nền nhiệt giảm nhẹ sau chuỗi ngày oi nóng kéo dài.
TPO - Sau 58 năm hy sinh, nữ biệt động Lê Thị Bạch Cát được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Dẫu vậy, gia đình vẫn khắc khoải mong tìm thấy hài cốt bà sau hàng chục năm tìm kiếm.
TPO - “Chúng tôi còn khoảng 20 người sống sót thu dọn chiến trường. Việc cấp bách là chôn cất gần 200 thi thể. Số người chết quá nhiều, chỉ một vài thi thể được đưa ra gần phía đường chôn cất, còn lại chúng tôi bảo nhau đành phải chọn giao thông hào làm nơi cho các anh an nghỉ”, ông Nhung kể.
TPO - Dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang được đẩy mạnh thi công và tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật nhằm bảo đảm mục tiêu về đích vào quý I/2027.
TPO - Công an cấp xã là lực lượng trực tiếp bám địa bàn, gần dân, sát dân và thường xuyên tiếp nhận những thông tin đầu tiên liên quan đến an ninh, trật tự và tội phạm. Vì vậy, việc luật hóa đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp xã trong lĩnh vực này sẽ góp phần khắc phục những khoảng trống pháp lý phát sinh trong thực tiễn.
TPO - Tàu Aquacharm chở hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Úc về Quảng Ngãi đã va vào phần cầu cảng đang xây dựng ở Dung Quất. Cú va chạm mạnh khiến mũi tàu rách khoảng 5m, cầu cảng hư hỏng.
TPO - Bộ Chính trị yêu cầu xử lý dứt điểm các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài và các vấn đề môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.
TPO - Qua rà soát 166 biệt thự cho thuê tại khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác định 89 căn còn tồn tại, vướng mắc liên quan đến pháp lý, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính và giải phóng mặt bằng.
TPO - Việc di dời trung tâm hành chính Khánh Hòa từ Nha Trang về Cam Lâm sẽ được thực hiện theo lộ trình, căn cứ nguồn lực và tiến độ đầu tư hạ tầng. Sau khi hoàn tất di dời, các trụ sở cũ được ưu tiên chuyển đổi sang chức năng công cộng, dịch vụ - thương mại.
TPO - Hơn cả một bữa ăn ca, “Bữa cơm Công đoàn” ở thành phố Bắc Ninh mang đến những suất ăn đủ đầy hơn, những cuộc trò chuyện gần gũi và sự sẻ chia giữa người lao động, tổ chức Công đoàn với doanh nghiệp, góp phần vun đắp tình thân trong nhà máy.