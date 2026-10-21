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Xã hội

Cận cảnh vòm thép 3.400 tấn trước giờ ‘khóa nhịp’ trên sông Sài Gòn

Hữu Huy - Nguyễn Tiến - Huế Xuân

TPO - Theo kế hoạch, công tác hợp long dự kiến diễn ra khoảng 7h đến hơn 8h ngày 21/10. Đây là khoảng thời gian nước đứng, khi thủy triều gần kết thúc một chu kỳ chuyển động và bắt đầu đổi chiều. Từ tờ mờ sáng, đã có rất đông người dân tranh thủ đến chụp ảnh lưu niệm với "lá dừa thép".

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Đến 6h sáng 21/10, các đơn vị thi công đang tiếp đầu xoay, căn chỉnh sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ hình lá dừa nước nặng 3.400 tấn trên sông Sài Gòn, chuẩn bị kết thúc cho công đoạn hợp long, kết nối các phần kết cấu của công trình.
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Từ 4h sáng, lực lượng thi công bắt đầu tháo dây xoay sà lan chở nhịp chính hình lá dừa nước cùng hệ thống bệ đỡ nặng khoảng 3.400 tấn.
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Tại công trường, tiếng còi hiệu lệnh vang lên lúc rạng sáng, hòa cùng tiếng động cơ rền vang trên một khúc sông.
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Theo kế hoạch, công tác hợp long dự kiến diễn ra từ khoảng 7h đến hơn 8h cùng ngày. Đây là khung giờ được lựa chọn để tận dụng thời điểm nước đứng, khi thủy triều gần kết thúc một chu kỳ chuyển động và bắt đầu đổi chiều.
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Từ tờ mờ sáng, đã có rất đông người dân tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm với "lá dừa thép".
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Đến khoảng 6h, phần vòm thép đang tiến gần đến khu vực mố cầu ở phía bờ Bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn.
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Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, loại cây gắn với cảnh quan và đời sống vùng Nam Bộ. Công trình kết nối khu vực trung tâm TPHCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu vực Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.
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Khi hoàn thành, cây cầu được kỳ vọng bổ sung không gian dành cho người đi bộ, tham quan và ngắm cảnh ven sông, tạo thêm điểm đến cho người dân và du khách.

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#Cận cảnh "lá dừa thép" trước giờ hợp long trên sông Sài Gòn #cầu đi bộ #lá dừa thép #hợp long #sông Sài Gòn #TPHCM #công trình #cầu

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