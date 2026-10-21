Đang hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

TPO - Đến 6h sáng nay (ngày 21/10), các đơn vị thi công đang tiếp tục căn chỉnh sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ hình lá dừa nước nặng 3.400 tấn trên sông Sài Gòn, chuẩn bị kết thúc cho công đoạn hợp long, kết nối các phần kết cấu của công trình.

Sà lan xoay ngang, hai đầu chỉ cách đường dẫn 25cm

Từ 4h sáng 21/10, tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, lực lượng thi công bắt đầu tháo dây xoay sà lan chở nhịp chính hình lá dừa nước cùng hệ thống bệ đỡ nặng khoảng 3.400 tấn.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong tại công trường, tiếng còi hiệu lệnh vang lên lúc rạng sáng, hòa cùng tiếng động cơ rền vang trên một khúc sông. Các đơn vị thi công phối hợp điều khiển sà lan, chuẩn bị đưa khối kết cấu thép khổng lồ vào đúng vị trí lắp đặt.

Sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ hình lá dừa nước cùng hệ thống bệ đỡ nặng khoảng 3.400 tấn đang được xoay ngang để chuẩn bị công đoạn lắp đặt. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood, cho biết khâu xoay ngang sà lan chở nhịp chính của cầu là công đoạn khó nhất, bởi dòng chảy tác động lớn lên thân sà lan. Khi đưa kết cấu vào đúng vị trí, khoảng cách giữa hai đầu sà lan và các đường dẫn chỉ còn khoảng 25cm, đòi hỏi lực lượng thi công phải điều chỉnh từng centimet.

Theo ông Hoàng, sà lan có tiết diện lớn nên khi xoay ngang dòng sông, lực cản của dòng nước tác động đáng kể đến phương tiện. Vì vậy, toàn bộ quá trình điều hướng phải được tính toán kỹ lưỡng và thực hiện thận trọng.

Đặc biệt, khi nhịp cầu tiến vào vị trí lắp đặt, khoảng hở tại các điểm tiếp giáp chỉ còn khoảng 30cm. Với khẩu độ cầu hơn 180m, sai lệch dù nhỏ cũng có thể khiến kết cấu va chạm với các bộ phận của công trình ở hai bên, ảnh hưởng đến quá trình hợp long.

Việc xoay ngang sà lan để di chuyển vào vị trí lắp đặt được tính toán tỉ mỉ. Ảnh: Hữu Huy

Thực hiện theo diễn biến thủy triều

Hình ảnh cầu đi bộ đang hợp long lúc 6h sáng 21/10

Theo kế hoạch, công tác hợp long dự kiến diễn ra từ khoảng 7h đến hơn 8h cùng ngày. Đây là khung giờ được lựa chọn để tận dụng thời điểm nước đứng, khi thủy triều gần kết thúc một chu kỳ chuyển động và bắt đầu đổi chiều.

“Mình tận dụng thời điểm nước đứng, khi thủy triều gần như kết thúc chu kỳ”, ông Hoàng giải thích.

Việc xoay ngang sà lan để di chuyển vào vị trí lắp đặt được tính toán tỉ mỉ. Ảnh: Hữu Huy

Phần bệ đỡ và trụ cầu phía bờ Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn). Ảnh: Hữu Huy

Theo ông Hoàng, việc lựa chọn thời điểm phù hợp với diễn biến thủy triều nhằm hạn chế tác động của dòng chảy trong quá trình căn chỉnh, đưa nhịp cầu vào vị trí cuối cùng. Với khối kết cấu nặng khoảng 3.400 tấn, công tác điều hướng sà lan và hợp long cần được thực hiện theo từng bước, bảo đảm các điểm tiếp giáp được căn chỉnh chính xác trước khi tiến hành những công đoạn tiếp theo.

Lúc gần 5h, sà lan chở nhịp chính đang thực hiện thao tác xoay ngang và tiến về khu vực lắp đặt.

Công nhân thi công tại khu vực trụ cầu phía bờ phường Sài Gòn. Ảnh: Hữu Huy

Tàu lai dắt sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ vào khu vực chuẩn bị lắp đặt. Ảnh: Hữu Huy

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, loại cây gắn với cảnh quan và đời sống vùng Nam Bộ. Công trình kết nối khu vực trung tâm TPHCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu vực Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Khi hoàn thành, cây cầu được kỳ vọng bổ sung không gian dành cho người đi bộ, tham quan và ngắm cảnh ven sông, tạo thêm điểm đến cho người dân và du khách.

Trước đó, nhịp chính cùng hệ thống bệ đỡ nặng khoảng 3.400 tấn đã được lai dắt từ cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu cũ), về khu vực thi công trong ngày 19/10.