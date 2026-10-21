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Thế giới

Ngoại trưởng Araghchi: Iran và Nga chưa bao giờ hợp tác chặt chẽ đến vậy

Quỳnh Như

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran và Moscow đang có mối quan hệ thân thiết nhất trong lịch sử, sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Tehran về các diễn biến khu vực và toàn cầu cũng như việc mở rộng hợp tác kinh tế và hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 20/10 khẳng định quan hệ hợp tác giữa Iran và Nga đang ở mức chặt chẽ nhất trong lịch sử, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Tehran, trong bối cảnh Moscow tìm cách thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trước đó, ngày 19/10, ông Lavrov đã có chuyến thăm Iran và hội đàm với ông Araghchi. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Nga tới Iran kể từ khi xung đột bùng phát.

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (bên phải) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hội đàm ở ở Tehran.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 20/10, ông Araghchi cho biết hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, từ châu Âu đến Tây Á, bao gồm tình hình tại Lebanon, Palestine, Ukraine và Yemen. Hai ngoại trưởng cũng trao đổi về việc mở rộng hợp tác kinh tế và hạt nhân.

“Chưa bao giờ trong lịch sử, Iran và Nga lại hợp tác chặt chẽ như hiện nay”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran và Moscow duy trì sự phối hợp, tham vấn chặt chẽ. Theo ông, các vấn đề khu vực không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự mà cần thông qua các kênh ngoại giao và chính trị. Ông cũng đánh giá hợp tác Nga - Iran sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ổn định khu vực.

Về phía Nga, ông Lavrov khẳng định Moscow không có ý định từ bỏ các thỏa thuận kinh tế và đầu tư với Iran, bất chấp những khó khăn hiện nay.

"Mặc dù tình hình đầy thách thức, điều đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Nga không có ý định từ bỏ việc thực hiện các thỏa thuận kinh tế và đầu tư với Iran", ông nói.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết các chuyên gia Nga đang từng bước quay trở lại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Trong lĩnh vực năng lượng, hoạt động khai thác và vận chuyển hydrocarbon tiếp tục mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa hai nước.

"Lĩnh vực khai thác và vận chuyển hydrocarbon đang mở ra nhiều triển vọng lớn. Nhà thầu của Nga đang tiếp tục khảo sát kỹ thuật dọc theo tuyến đường sắt Rasht-Astara trong tương lai và sẽ bắt đầu xây dựng ngay khi phía Iran hoàn tất việc xử lý các giấy tờ cần thiết", ông nói thêm.

Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xung đột quy mô lớn tái diễn, trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc. Đầu tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thông báo với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian rằng Moscow sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực hòa giải.

Nga và Iran đều là những quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế, song hai bên vẫn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng, hạt nhân và giao thông vận tải.

Xung đột Trung Đông bùng phát vào tháng 2, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Dù đã có thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4 và bản ghi nhớ hợp tác Mỹ - Iran hồi tháng 6, giao tranh tại khu vực và xung quanh eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Iran tuyên bố kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu, đồng thời cảnh báo và nhắm mục tiêu vào một số tàu thuyền đi qua mà không được nước này cho phép. Trong khi đó, Washington duy trì phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng của Iran.

Press TV, Tass

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#Iran #Nga #hợp tác #ngoại giao #khu vực #hạt nhân #đầu tư #Trung Đông #hoà giải #đàm phán

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