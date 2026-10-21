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Pháp luật

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Bắt giữ được nghi phạm sát hại nam tài xế ô tô ngay trên ghế lái ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Tối 20/10, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ việc nam tài xế ô tô bị sát hại ngay trên ghế lái tại đường Bắc Cầu (Bồ Đề, Hà Nội).

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Xe cứu thương có mặt tại hiện trường vụ án.

Theo đó, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ sau vài giờ gây án. Hiện danh tính nghi phạm cũng như nguyên nhân ban đầu chưa được công bố.

Như đã đưa tin, khoảng 17h30, trước số nhà 293 đường Bắc Cầu. Thời điểm này, một người đàn ông đi xe máy được cho là đã chặn đầu ô tô mang biển kiểm soát 15K-616.XX.

Sau đó, người đi xe máy dùng dao đâm nhiều nhát vào tài xế ô tô qua cửa kính. Nạn nhân bị mất nhiều máu và tử vong ngay trên ghế lái.

Tại hiện trường, chiếc ô tô vẫn nổ máy khi dừng bên đường.

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Hình ảnh hung thủ tấn công tài xế ô tô thời điểm gây án

Nhân chứng cho biết, sau khi gây án, hung thủ điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

“Tôi thấy họ có mâu thuẫn từ trước ở gần đó. Sau đó, người đi xe máy đuổi theo rồi chặn ô tô lại”, một người dân kể.

Đến khoảng hơn 19h cùng ngày, lực lượng công an đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra. Đại diện viện kiểm sát cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý.

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Công an phong tỏa bảo vệ hiện trường vụ án

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án.

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#Vụ án Hà Nội #Sát hại tài xế #Bắc Cầu #Công an điều tra #Tội phạm đường phố

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