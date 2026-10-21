Kiểm chứng diễn viên nghìn tỷ Steven Nguyễn

TPO - Sau “Mưa đỏ” và “Trại buôn người”, Steven Nguyễn có thêm ba phim dự kiến ra rạp cuối năm. Lịch xuất hiện dày đặc đi cùng áp lực làm mới cách diễn, khi anh chuyển từ vai hành động sang những nhân vật có nhiều xung đột tình cảm.

Mưa đỏ thu khoảng 714 tỷ đồng, Trại buôn người đã vượt 465 tỷ đồng, đưa tổng doanh thu hai phim có Steven Nguyễn góp mặt lên hơn 1.179 tỷ đồng.

Khi Trại buôn người vẫn đang trụ rạp, nam diễn viên tiếp tục được giới thiệu trong Bắt cá ba tay, dự kiến ra mắt ngày 4/12. Trước đó, anh đã có hai phim chờ phát hành là Chị chị em em 3 và Người mẹ xấu.

Ba phim có Steven Nguyễn chờ ra rạp

Trong Bắt cá ba tay, Steven Nguyễn đóng cùng Ngô Kiến Huy và Otis. Phim thuộc thể loại hài lãng mạn, mới công bố hình ảnh ba nam chính, chưa tiết lộ nữ chính và câu chuyện cụ thể.

Tạo hình Steven Nguyễn, Ngô Kiến Huy và Otis trong phim Bắt cá ba tay.

Theo giới thiệu của ê-kíp, Steven vào vai người đàn ông thành đạt, điềm đạm. Ngô Kiến Huy mang màu sắc hài hước, gần gũi, còn Otis đảm nhận nhân vật trẻ trung, có phần nổi loạn.

Vai diễn đưa Steven sang thể loại đòi hỏi sự duyên dáng trong đối thoại và phối hợp bạn diễn. Đây là thử thách khác với những cảnh đánh đấm, truy đuổi vốn giúp anh gây chú ý. Tuy nhiên, hình ảnh quảng bá mới cho thấy thay đổi về tạo hình, phần thể hiện của anh phải chờ khi phim ra mắt.

Bắt cá ba tay là phim điện ảnh đầu tay của Như Trang, đạo diễn từng thực hiện các MV ca nhạc. Bà Vũ Quỳnh Hà - Giám đốc sản xuất CJ HK Entertainment - cho biết ê-kíp đã tìm hiểu các sản phẩm trước đó, trao đổi và thử thách Như Trang ở khâu xử lý kịch bản trước khi quyết định hợp tác.

Đại diện 856 Pictures - ông Nguyễn Ngọc Thạch - cho rằng làm phim luôn có rủi ro, kể cả với đạo diễn từng thành công. “Chúng tôi xem bất kỳ dự án điện ảnh nào mình tham gia cũng là một ván cược, chứ không riêng những bộ phim đầu tay”, ông nói.

Trước Bắt cá ba tay, Steven Nguyễn xuất hiện trong Chị chị em em 3, dự kiến ra rạp ngày 30/10 sau khi lùi hai tuần để hoàn thiện hậu kỳ và chuẩn bị phát hành.

Anh đóng Văn Cường, người chồng gia trưởng của Thị Liễu, do Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện. Khi vợ có tình cảm với Văn Tài (Quốc Anh), Văn Cường bị cuốn vào những toan tính và tổn thương trong hôn nhân. Vai diễn yêu cầu Steven thể hiện sự kiểm soát, ghen tuông lẫn yếu đuối của nhân vật.

Đến Người mẹ xấu, dự kiến ra mắt ngày 31/12, anh trở lại hình tượng gai góc qua vai Lạc, con trai của nhân vật do Hồng Đào đóng. Lạc muốn hoàn lương nhưng ân oán của mẹ kéo anh vào cuộc chiến mới. Bên cạnh hành động, quan hệ mẹ con là phần đáng chờ đợi trong lần kết hợp này.

Nếu giữ nguyên lịch phát hành, Steven Nguyễn sẽ có ba phim mới ra rạp trong khoảng hai tháng. Các vai thuộc nhiều đề tài từ hôn nhân, tình thân đến tình yêu, cho anh cơ hội thể hiện nhiều hơn kỹ năng diễn xuất.

Mưa đỏ tạo bước ngoặt về độ nhận diện cho Steven Nguyễn.

Doanh thu nghìn tỷ đồng và thách thức diễn xuất

Mưa đỏ giúp Steven Nguyễn được đông đảo khán giả biết đến qua vai Quang. Sang Trại buôn người, anh đóng Ny, người anh tìm cách cứu em gái khỏi đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Cả hai vai đều khai thác ngoại hình rắn rỏi và khả năng diễn hành động của anh.

Danh xưng “diễn viên nghìn tỷ” ghi nhận thành tích thương mại của những phim Steven Nguyễn góp mặt. Doanh thu ấy là kết quả của cả bộ phim, từ kịch bản, đạo diễn, dàn diễn viên đến phát hành và sự đón nhận của khán giả. Nó chưa đủ để xác định riêng khả năng bán vé hoặc trình độ diễn xuất của một người.

Hai phim có tổng doanh thu vượt nghìn tỷ đồng giúp Steven Nguyễn được chú ý, nhưng chưa đủ để khẳng định năng lực diễn xuất của anh.

Trong Trại buôn người, Steven đáp ứng tốt yêu cầu thể lực, tạo được dáng vẻ gan lì của người anh quyết cứu em. Tuy nhiên, dấu ấn tâm lý của Ny chưa tương xứng với thời lượng xuất hiện. Phim thường đẩy nhân vật nhanh đến hành động, dành ít khoảng trống cho sự giằng co trước mỗi quyết định.

Hạn chế ấy đến từ cả kịch bản và cách thể hiện. Steven Nguyễn có sự bền bỉ trong các cảnh sinh tồn, nhưng vai diễn chưa cho thấy nhiều sắc thái ngoài quyết tâm, chịu đựng và chống trả.

Ba phim cuối năm vì thế là dịp kiểm chứng khả năng biến hóa của anh. Người chồng trong Chị chị em em 3, người con muốn hoàn lương ở Người mẹ xấu và người đàn ông thành đạt trong Bắt cá ba tay cần những cách diễn khác nhau. Sự khác biệt phải thể hiện qua lời thoại, phản ứng và quan hệ với bạn diễn, thay vì chỉ ở trang phục, bối cảnh.

Steven Nguyễn từng nói muốn thử nhiều dạng vai, thừa nhận có áp lực lựa chọn nhân vật sau thành công phòng vé. Anh cho biết thường tham khảo ý kiến người xung quanh để tìm cách tiếp cận mới.

“Với những ý kiến góp ý, tôi tiếp thu để phát triển bản thân mỗi ngày”, nam diễn viên chia sẻ.

Lịch phim dày đặc cho thấy Steven đang có nhiều cơ hội. Nhưng khi các vai ra mắt gần nhau, ưu điểm và hạn chế trong cách diễn cũng dễ được nhận ra. Sau mốc doanh thu nghìn tỷ đồng, anh cần tạo dấu ấn bằng những vai diễn khác biệt, thuyết phục để giữ chân khán giả.