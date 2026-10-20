Lời nhắn ngày 20/10 của những mỹ nhân

TPO - Những bộ phim dọc dài khoảng hai phút đang thu hút hàng tỷ lượt xem, mở ra thị trường hàng tỷ USD và đưa mô hình giải trí xuất phát từ Trung Quốc tiến sâu vào Mỹ. Hollywood không chỉ phải cạnh tranh với các bom tấn khác, mà còn đối mặt nguy cơ đánh mất thời gian và tiền bạc của khán giả vào những câu chuyện ngắn trên điện thoại.