Lời nhắn ngày 20/10 của những mỹ nhân

TPO - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hoa hậu Bảo Ngọc nhắn nhủ mọi người dành thời gian, nói lời yêu thương với mẹ, Tô Diệp Hà chia sẻ về cách sống tự tin, MC Mù Tạt khoe món quà hài hước từ chồng. Nam diễn viên Võ Điền Gia Huy gây xúc động với lời nhắn gửi mẹ.
TPO - Giải thưởng điện ảnh Kim Kê của Trung Quốc công bố danh sách đề cử nhưng vấp phải nhiều ý kiến chê bai. Khán giả bình luận "nền giải trí Trung Quốc đang chết dần", "Ai nhận giải cũng chẳng xứng đáng".
TPO - Vượt qua hơn 100.000 ứng viên để trở thành thiên thần mới của Victoria's Secret, Solange Omon vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều sau màn ra mắt tại show diễn năm 2026. Phần trình diễn bị nhận xét mờ nhạt, trong khi kết quả cuộc thi tuyển chọn cũng gây tranh luận.
TPO - Hoàng Thùy Linh tái xuất thị trường nhạc Việt bằng sản phẩm được đầu tư khủng cả phần nghe và nhìn. Tuy nhiên, sau 4 ngày, MV "Thầy dùi" thu hút lượng view không tốt như kỳ vọng.
TPO - Show diễn nội y Victoria’s Secret năm nay vấp phải làn sóng phản đối khi nhiều người mẫu gắn bó lâu năm với thương hiệu không còn xuất hiện trên sàn diễn. Thay vào đó là những gương mặt nổi tiếng nhờ xuất thân gia đình và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.
TPO - Những bộ phim dọc dài khoảng hai phút đang thu hút hàng tỷ lượt xem, mở ra thị trường hàng tỷ USD và đưa mô hình giải trí xuất phát từ Trung Quốc tiến sâu vào Mỹ. Hollywood không chỉ phải cạnh tranh với các bom tấn khác, mà còn đối mặt nguy cơ đánh mất thời gian và tiền bạc của khán giả vào những câu chuyện ngắn trên điện thoại.
TPO - Màn tái xuất của Hề Mộng Dao (Ming Xi) trên sàn catwalk Victoria's Secret sau 8 năm vắng bóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, doanh nhân Hà Du Quân - con trai của tỷ phú sòng bài Hong Kong (Trung Quốc) Hà Hồng Sân - cũng gửi vợ những lời có cánh.
TPO - Sau lễ dạm ngõ ngày 16/10, diễn viên Thục Anh tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới năm nay. Chồng sắp cưới của cô làm việc tại cơ quan nhà nước.
TPO - Lưu Phương Anh là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam chia sẻ về áp lực khi thi trên quê nhà và sự thay đổi của bản thân sau hơn hai tháng sống, tập luyện tại nhà chung.
TPO - Huỳnh Hiểu Minh nhắc đến những người vô ơn và quyết định sai lầm trong quá khứ như kết hôn vội vàng, chưa đủ chín chắn.
TPO - Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng là cặp sao đẹp bậc nhất trong giới giải trí. Nhưng hiện tại, khi nhắc tới tên vợ cũ, Song Joong Ki có thái độ kỳ lạ.
TPO - Cả 8 suất diễn vào ngày 17/10 và 18/10 tại TPHCM đều chật kín khán giả, thu hút ít nhất 200.000 người đi xem gần 100 nghệ sĩ biểu diễn. Chưa bao giờ ngành công nghiệp biểu diễn nhạc Việt ghi nhận những con số bùng nổ như vậy.
TPO - Chi Pu khẳng định chưa từng có quan hệ tình cảm với Nguyễn Hoàng Việt, sau khi bị gọi tên giữa lúc con trai chủ tịch tập đoàn công bố đính hôn. Nữ ca sĩ cho biết hai bên có quan hệ hợp tác kinh doanh.
TPO - Sau khi học trò cưng Giang Lê bị loại ở tập 3 The Face Vietnam 2026, mentor Võ Hoàng Yến bật khóc và ngất xỉu. Nhiều khán giả nhận xét màn ngất xỉu của cô gây cười nhiều hơn là xúc động.
TPO - Vượt qua 100.000 ứng viên, Solange Omon - người mẫu 21 tuổi gốc Cameroon - trở thành gương mặt mới nhất gia nhập dàn thiên thần trong show diễn Victoria's Secret diễn ra sáng 19/10 (theo giờ Việt Nam).
Chào đón Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thương hiệu thời trang cao cấp Elise chính thức công bố dự án kết hợp đặc biệt nhất trong năm: Lần đầu tiên hợp tác cùng Nhà thiết kế Lý Quí Khánh để trình làng Bộ sưu tập cao cấp mang tên "FOR HER".
TPO - Nhiều người hâm mộ sẵn sàng chi mạnh tay để chuẩn bị cho hai đêm concert của Big Bang tại Hà Nội. Những ngày qua, cửa hàng đồ lưu niệm của Big Bang cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo khán giả.