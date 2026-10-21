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Pháp luật

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Đề nghị điều tra việc bỏ lọt xử lý hơn 5.000 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình

Thanh Hà

TPO - Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với 5.107 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình, có nguy cơ bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính, không thu được tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước ước tính khoảng 127,67 tỷ đồng.

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Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ký ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thanh tra Chính phủ vừa ra thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Cà Mau trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo kết luận thanh tra, Cà Mau là tỉnh đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tàu cá như: Lắp đặt hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS); sử dụng phần mềm liên thông kiểm soát tàu cá; sử dụng phần mềm số hóa tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 31/12/2025 tỉnh Cà Mau có đội tàu khai thác thủy sản gồm 5.173 chiếc.

Trong thời kỳ thanh tra, tổng số vụ vi phạm hành chính là 7.860 vụ việc. Trong đó xử phạt vi phạm hành chính 841 vụ việc (chiếm 10,70%) với tổng số tiền phạt xử phạt vi phạm hành chính là hơn 37,4 tỷ đồng; Không xử lý vi phạm hành chính, “khép hồ sơ” 7.019 vụ việc (chiếm 89,30%).

Đối với 841 vụ việc xử phạt vi phạm hành chính có 26 vụ việc có tồn tại, sai phạm (6 hồ sơ xử lý chưa đầy đủ hành vi vi phạm hành chính, 5 hồ sơ chưa thu tiền chậm nộp phạt, 15 hồ sơ còn một số vi phạm, khuyết điểm về áp dụng hình thức xử phạt, sai đối tượng, quyền giải trình và trình tự, thủ tục, thể thức văn bản trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính).

Đối với 7.019 vụ việc không xử lý vi phạm hành chính, khép hồ sơ đối với hành vi không duy trì hoặc mất kết nối VMS và không báo cáo theo đúng quy định từ 10 ngày trở xuống và có tín hiệu trở lại trước 10 ngày, UBND tỉnh và các cơ quan thuộc tỉnh đã cung cấp được cho Đoàn thanh tra 3.860 hồ sơ.

Ngoài ra, 3.159 vụ việc, các cơ quan chức năng không lập hồ sơ vụ việc để xử lý vi phạm hành chính, chỉ lập danh sách theo dõi, quản lý nội bộ và tuyên truyền nhắc nhở chủ tàu kiểm tra thiết bị, nên không có hồ sơ cung cấp cho Đoàn thanh tra.

Qua kiểm tra hồ sơ, đoàn thanh tra xác định 222 vụ việc các cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau không xử lý vi phạm hành chính “khép hồ sơ” đúng quy định; 6.797 vụ việc các cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau không lập hồ sơ để xem xét xử lý vi phạm hành chính hoặc khép hồ sơ không đúng quy định khi không có đủ tài liệu xác minh, thiếu các tài liệu, thông tin, chứng cứ chứng minh không vi phạm theo quy định.

Đáng chú ý, trong tổng số 6.797 vụ việc có 5.107 vụ việc đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; 1.690 vụ việc còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính (tính đến ngày 31/12/2025).

Kết luận thanh tra nêu rõ, công tác chống IUU tại tỉnh Cà Mau vẫn còn tồn tại, hạn chế, vi phạm. Cụ thể công tác theo dõi, xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ khép không đúng quy định, để 5.107 vụ việc hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, dẫn đến nguy cơ bỏ lọt vi phạm, có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự; 26 vụ việc xử phạt vi phạm hành chính chưa đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau căn cứ các hành vi vi phạm đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra, xem xét, làm rõ tính chất mức độ và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ cũng chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với 5.107 vụ việc mất kết nối VMS và không báo cáo theo quy định dưới 10 ngày, không được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật, đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Việc này dẫn đến có nguy cơ bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính, không thu được tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước (số tiền xử phạt vi phạm hành chính ước tính khoảng 127,67 tỷ đồng).

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#Thanh tra Chính phủ #Cà Mau #IUU #VMS #Vi phạm khai thác thủy sản

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