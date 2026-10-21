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Pháp luật

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Tòa xét xử Mr Pips, Shark Bình cùng 186 đồng phạm tại 3 điểm cầu

Hoàng An

TPO - Do số lượng bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng đông, TAND TP Hà Nội quyết định tổ chức phiên xét xử Mr Pips, Shark Bình và đồng phạm tại 3 điểm cầu.

25 bị cáo đang tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án do Phó Đức Nam (tức Mr Pips), cầm đầu.

Do số lượng người tham gia tố tụng đông (gồm 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa, hàng trăm người liên quan, nhân chứng, bị hại), Tòa quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trong đó, điểm cầu trung tâm là tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội, với thành phần là những người tiến hành tố tụng (Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát), hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa.

Điểm cầu thành phần thứ 2 là hội trường của TAND TP Hà Nội, bố trí cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; điểm cầu thứ 3 tại Hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an thành phố Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo hiện đang bị tạm giam.

Được biết, trong số 188 bị cáo, có 25 người đang được tại ngoại, 163 người bị tạm giam.

Trong vụ án, bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) và Phó Đức Thắng (SN 1968, bố của Phó Đức Nam); Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam), Nguyễn Thanh Tâm (người yêu Phó Đức Nam), Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam cùng bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Riêng Phó Đức Tuấn (SN 1985, cháu họ của Phó Đức Nam) bị xét xử tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”...

Cáo trạng xác định Mr Pips giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và chịu trách nhiệm với gần 1.000 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.

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Shark Bình và Phó Đức Nam.

Mr Pips lôi kéo bố, mẹ, người yêu cùng "rửa tiền"

Để “rửa” khoản tiền chiếm đoạt được, Phó Đức Nam đã dùng 141 tỷ đồng mua 78 miếng vàng nguyên khối, loại 1kg/miếng; 1 khối màu vàng hình con mèo, nặng 5901 gram; 1 dây chuyền vàng, mặt dây vàng hình chữ nhật hình con mèo nặng 1042 gram; 1 khối vàng hình con mèo nặng 38 gram; 1 khối vàng hình con chó nặng 46 gram. Số vàng của Phó Đức Nam bị thu còn có hàng trăm miếng SJC loại từ 1 chỉ đến 5 chỉ.

Ngoài ra, Mr Pips sử dụng 41 tỷ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD; sử dụng 1 tỷ đồng để mua 67.744 SGD với mục đích đầu tư, tích trữ, giữ giá đều với nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Phó Đức Nam còn mua 32 bất động sản với tổng giá trị 373 tỷ đồng nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có đồng thời đầu tư, tích lũy tài sản.

Bố mẹ đẻ Nam là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu cũng tham gia "rửa tiền" với con trai.

Cụ thể, Phó Đức Nam đã chỉ đạo người yêu Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với ông Phó Đức Thắng để nhờ tìm giúp thông tin người để đứng tên mở công ty.

Ông Thắng mượn Căn cước công dân của người quen rồi gửi cho Tâm để làm thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn đứng tên thành lập Công ty Cổ phần Tech Invest. Sau đó, Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có, chỉ đạo người thân phối hợp cùng Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân hai công ty nêu trên, hoặc trực tiếp mua, nhờ bạn bè để mua, bán tổng số 32 bất động sản ở TP HCM, Hà Nội.

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Số vàng bị thu giữ trong vụ án.

Những căn hộ của Nam đa phần ở khu hạng sang như Masteri Thảo Điền; The Grand Manhattan; chung cư Vũng Tàu GateB; Goldmark City; chung cư Belleza; The Grand Hà Nội… Tổng số tiền dùng để mua các bất động sản này được xác định hơn 373,8 tỷ đồng.

Điển hình như hai căn hộ tại The Grand Hà Nội, tầng 6, tháp Crown, địa chỉ 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo kết luận điều tra, tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua hai căn hộ này từ Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T. Một căn nhờ Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng.

Nam đã trả hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư, đồng thời nhờ bố mẹ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu vay hơn 214,1 tỷ đồng tại Techcombank để thanh toán. Tiếp đó, Nam chỉ đạo chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên Thắng nhưng do Nam sử dụng để trả nợ ngân hàng.

Tháng 3/2024, Nam chỉ đạo bán lại 2 căn hộ này cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, riêng thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có, cùng sự giúp sức của ông Thắng, bà Liễu để mua rồi bán lại tài sản.

Sau khi biết Nam bị khởi tố, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu bị cáo buộc đã rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.

Trong đó, ông Thắng rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ 3 tài khoản, sau đó gửi cho người thân, đồng nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Liễu rút 60 tỷ đồng rồi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ số tiền, vàng nêu trên đã bị cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa, tạm giữ theo quy định.

Theo cơ quan điều tra, những giao dịch mua bán tài sản đều cùng phương thức tương tự là dùng tiền từ phạm tội mà có, nhờ người thân đứng tên.

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#Mr Pips #Shark Bình #Xét xử Shark Bình #Shark Bình rửa tiền #Lừa đảo

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