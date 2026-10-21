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Thế giới

Iran cố kéo dài thế bất lợi cho Tổng thống Trump trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Bình Giang

TPO - Các quan chức cấp cao Iran cho biết, Tehran cố tình kéo dài tiến trình đàm phán với Mỹ nhằm tìm cách làm suy yếu vị thế chính trị của Tổng thống Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

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Một tấm áp phích chống Mỹ ở thủ đô Tehran của Iran ngày 23/9. (ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời 3 quan chức cấp cao của Iran và 1 người am hiểu tình hình tại nước này cho biết, Tehran tin chắc rằng nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng triển khai các cuộc tấn công mới nhằm phá vỡ thế bế tắc trong cuộc chiến đã kéo dài 8 tháng.

“Iran đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới của Israel và Mỹ, chứ không phải chuẩn bị đạt được thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt chiến tranh. Giới lãnh đạo giáo sĩ quyết tâm không để ông Trump giành được thắng lợi chính trị”, một quan chức giấu tên cho biết.

Chuyên gia phân tích Saeed Leylaz tại Tehran nhận định, bằng cách kéo dài đàm phán, “Iran đang tác động đến cuộc bầu cử Mỹ mà không cần thực hiện bất kỳ hành động trái pháp luật nào”.

Cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2, khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran. Cho đến nay, các cuộc thăm dò dư luận Mỹ cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump đang ở mức thấp kỷ lục. Cử tri Mỹ lo ngại về giá xăng dầu cao, điều có thể gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3/11.

Ông Trump nhiều lần cho rằng giá dầu sẽ giảm sau cuộc bầu cử, nhưng chưa đưa ra kế hoạch chi tiết nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz.

Theo các quan chức nói trên, do Tehran quyết không nhượng bộ những điều mà nước này cho rằng có thể mang lại lợi ích chính trị cho ông Trump, nên khả năng đạt được đột phá trước cuộc bầu cử là rất thấp.

Dưới sức ép của Israel, Washington muốn đưa chương trình hạt nhân của Iran vào nội dung đàm phán ngay từ đầu. Iran khẳng định chương trình này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình.

Iran cũng không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng từ bỏ kiểm soát eo biển Hormuz.

Một quan chức Iran cho biết, quan điểm của Tehran là Washington không đáng tin trong cam kết theo đuổi con đường ngoại giao.

Việc duy trì trạng thái lửng lơ cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ cho phép Iran tiếp tục gây sức ép lên Washington, đồng thời vẫn thể hiện rằng họ vẫn cam kết với ngoại giao.

Ông Trump nói Mỹ sẽ không nối lại việc ném bom Iran trước ngày 3/11. Tuy nhiên, các quan chức cho biết Tehran dự đoán không kích sớm muộn sẽ tái diễn.

Theo Reuters

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#Chiến tranh Mỹ - Iran #Xung đột Mỹ - Iran #Bầu cử giữa kỳ Mỹ #Tổng thống Trump

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