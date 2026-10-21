Tổng thống Ukraine vận động thượng nghị sĩ Mỹ gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Trump

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã tích cực vận động một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng, kêu gọi họ gây sức ép buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ những hạn chế mà Kiev cho rằng đang được Washington áp đặt đối với việc chia sẻ thông tin tình báo và cung cấp vũ khí.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Pravda)

Trước đó, các quan chức Ukraine cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã âm thầm áp đặt các hạn chế này mà không công khai thừa nhận, nhằm gây sức ép buộc ông Zelensky phải chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm nhiều nhượng bộ hơn đối với Nga.

Tuy nhiên, ông Trump và các quan chức Nhà Trắng đã phủ nhận việc áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với Ukraine.

Mối bất hòa giữa hai nước đồng minh bùng lên cách đây 10 ngày, khi ông Trump công bố một thỏa thuận về dầu diesel với Nga giữa lúc đang diễn ra vòng đàm phán giữa các đặc phái viên Mỹ và các quan chức Ukraine tại Miami.

Về cuộc gặp tại Miami, phía Ukraine cho biết, các đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã cảnh báo rằng Mỹ có thể cắt đứt nguồn cung cấp thông tin tình báo và ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine nếu nước này tiếp tục phớt lờ yêu cầu không nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Các quan chức Mỹ phủ nhận việc đưa ra lời đe dọa như vậy. Họ cho biết ông Witkoff và ông Kushner đã nói với phía Ukraine, rằng Mỹ là một đối tác đáng tin cậy. Do đó, Ukraine không nên thực hiện các hành động gây tổn hại cho người tiêu dùng Mỹ.

Trong một cuộc họp trực tuyến hôm 19/10 với nhóm thượng nghị sĩ từ cả hai đảng, dẫn đầu là Thom Tillis (đảng Cộng hòa) và Richard Blumenthal (đảng Dân chủ), ông Zelensky đã trình bày chi tiết các vấn đề mà Ukraine gặp phải kể từ cuộc họp tại Miami.

Các hệ thống vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk và Starshield của quân đội Mỹ vẫn đang bị hạn chế một phần, bất chấp tuyên bố ngược lại từ phía Nhà Trắng. Ông Zelensky chia sẻ với các thượng nghị sĩ: "Đáng tiếc là chúng tôi vẫn chưa nhận được lời giải thích nào cho việc này, chỉ nghe thấy những câu chuyện kỳ ​​lạ khác nhau". Ông nói thêm rằng tình trạng này đang cản trở khả năng của Ukraine trong việc bắn hạ các máy bay không người lái tấn công của Nga.

Theo ông Zelensky, trong tuần qua, đã có ba lần Ukraine không nhận được cảnh báo sớm từ Mỹ về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy việc chia sẻ thông tin tình báo đã bị hạn chế.

"Chúng tôi vẫn chưa nhận được lời giải thích rõ ràng nào từ Washington về lý do tại sao điều này lại xảy ra”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hiện không phê duyệt việc chuyển giao các tên lửa đánh chặn Patriot và tên lửa AIM-9x cho hệ thống phòng không NASAMS, mặc dù các quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thanh toán chi phí cho số vũ khí này. "Chúng tôi gần như không còn tên lửa đánh chặn Patriot nào từ các đối tác Mỹ".

Ông nhận định: "Tất cả những điều này cho thấy đã có một quyết định chính trị nào đó nhằm làm chậm lại sự hỗ trợ dành cho chúng ta. Chúng tôi muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại như vậy, và mọi việc rồi sẽ đi đến đâu".

Sau cuộc họp, Thượng nghị sĩ Tillis khẳng định Quốc hội Mỹ "vẫn cam kết sát cánh cùng Ukraine và các đồng minh châu Âu để chấm dứt hành động gây hấn của Nga, đồng thời thiết lập một nền hòa bình lâu dài".

Thượng nghị sĩ Blumenthal nói thêm, rằng "sự ủng hộ của cả hai đảng dành cho Ukraine là rõ ràng và kiên định, chúng tôi sẽ thể hiện điều đó thông qua các hành động trong thời gian tới".

Cùng ngày, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng Mỹ vẫn đang chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Ông cũng cho biết mình không rõ ai là người đã ra lệnh hạn chế hoạt động của hệ thống vệ tinh Starlink, nhưng khẳng định: "Tôi sẽ tìm ra câu trả lời".

"Thành thật mà nói, ông Zelensky không giúp ích gì nhiều cho tình hình hiện tại. Ông ấy không muốn chấm dứt chiến tranh. Ông ấy không biết mình đang nói gì cả. Có lẽ đã đến lúc ông Zelensky nên để người khác đứng ra đàm phán thay mặt cho Ukraine. Chúng ta đã viện trợ rất nhiều cho Ukraine, trong khi họ chẳng mang lại cho chúng ta bất cứ thứ gì”, Tổng thống Trump nói thêm.

Ông Zelensky đã có cuộc trao đổi với ông Witkoff và ông Kushner hôm 18/10.

Theo các quan chức Ukraine, phía Mỹ tiếp tục yêu cầu Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Sau đó, ông Zelensky chia sẻ với các thượng nghị sĩ là ông đã đề xuất với các đặc phái viên Mỹ về việc Ukraine sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu trong vòng 30 ngày. Đổi lại, phía Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các tên lửa đánh chặn Patriot để nước này có thể tự phòng vệ trước các tên lửa đạn đạo của Nga trong khoảng thời gian 30 ngày đó. Tuy nhiên, ông Witkoff và ông Kushner vẫn chưa cởi mở với ý tưởng này.

Đáng chú ý, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ có mặt tại Oslo (Na Uy) vào những ngày tới và có thể gặp hai đặc phái viên Witkoff cùng Kushner. Sau đó, ông Kushner và ông Witkoff có thể tiếp tục hành trình từ Oslo đến Mátxcơva để gặp ông Putin.