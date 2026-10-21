Tăng tốc dự án mở rộng Quốc lộ 6 hơn 9.500 tỷ đồng

TPO - Dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang được đẩy mạnh thi công và tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật nhằm bảo đảm mục tiêu về đích vào quý I/2027.
TPO - Trước những ý kiến đưa hoa sữa ra khỏi thành phố, KTS Nguyễn Khánh Huy - chuyên gia quy hoạch kiến trúc đô thị - đề nghị thận trọng với việc chặt bỏ cây. Ông dẫn kinh nghiệm một số quốc gia từng phải điều chỉnh cây trồng do ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, để có một tán cây rộng, đô thị phải chờ nhiều năm, nên mọi quyết định thay thế cần được nghiên cứu kỹ.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh từ đêm 21/10 ở miền Bắc có cường độ yếu và lệch Đông nên chỉ khiến nền nhiệt giảm 1-2 độ, đồng thời gây mưa rải rác.
TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại, bảo đảm điều kiện sống của người dân.
TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) ghi nhận lưu lượng phương tiện lớn vào giờ cao điểm sáng và chiều. Một số hạng mục chưa hoàn thiện, việc tổ chức giao thông tại các nút giao còn bất cập khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển.
TPO - UBND Thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành quy định về công tác quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn. Trong đó có danh sách 33 loại cây xanh được phép trồng trên đường phố và khu vực công cộng, cùng với 18 loại cây không được phép trồng.
TPO - Để hiện thực hóa mục tiêu đón hơn 50 triệu lượt khách vào năm 2030, Hà Nội sẽ rà soát và thí điểm các mô hình du lịch - thương mại hoạt động xuyên đêm (24/7). Cùng với việc mở thêm 3-5 tuyến phố đi bộ, Thủ đô đang từng bước lột xác để trở thành trung tâm giải trí không ngủ của khu vực.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Thủ đô Hà Nội hiện đang duy trì hình thái tạnh ráo, hửng nắng ban ngày chủ đạo. Đợt không khí lạnh yếu gây mưa có thể đến chậm hơn dự kiến.
TPO - Nhằm bảo đảm an toàn công trình mà không làm gián đoạn việc đi lại ban ngày, cầu Thăng Long sẽ bị thu hẹp một nửa mặt đường vào mỗi đêm từ ngày 22/10 đến hết ngày 15/12 để thi công sửa chữa.
TPO - Trước tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến chất lượng sống, Hà Nội sẽ tập trung xử lý các vấn đề gây bức xúc dân sinh như: bụi từ các đại công trường, xe tải làm rơi vãi bùn đất, vấn nạn đốt rác tự phát, đồng thời kêu gọi người dân chủ động "bắt lỗi" vi phạm qua ứng dụng iHanoi.
TPO - Được kỳ vọng xóa điểm ùn tắc cuối tuyến Đại lộ Thăng Long, dự án kết nối đi cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đang dần lộ diện các cây cầu lớn, song vẫn chịu nhiều áp lực về mốc thời gian hoàn thành.
TPO - Sáng 19/10, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội) tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ theo mô hình tổ chức mới.
TPO - Từ 17/10 đến hết 25/12, Hà Nội tổ chức phân luồng, rào chắn một phần mặt đường trên Đại lộ Thăng Long để sửa chữa đồng loạt 4 cây cầu.
TPO - Về lo ngại các bãi đỗ xe ngoài phạm vi điều chỉnh lợi dụng việc ban hành giá mới để tăng giá bất hợp lý, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố không chủ trương để việc điều chỉnh giá dịch vụ tại một nhóm điểm trông giữ phương tiện trở thành lý do cho các cơ sở khác đồng loạt tăng giá thiếu căn cứ.
TPO - Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ mùi hương quá nồng, các phường xã sẽ khảo sát và lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án cắt tỉa, điều chỉnh mật độ, đánh chuyển cây hoa sữa tại các tuyến phố.
TPO - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, trong giai đoạn 2026–2030, thành phố sẽ thực hiện di dời, thay thế từ 90–100% số cây nguy hiểm thuộc diện cần xử lý, cây chiếm dụng vỉa hè, đồng thời thay thế toàn bộ các chủng loại cây bóng mát không phù hợp.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 48 giờ tới khu vực Thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái đêm không mưa, ngày hửng nắng. Dự kiến khu vực sắp đón đợt không khí lạnh tràn về gây mưa kéo nền nhiệt hạ.