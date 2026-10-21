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Người lính

Anh điều chiến đấu cơ Typhoon đến Ả-rập Xê-út hỗ trợ đối phó Houthi

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố sẽ điều các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ, nhằm bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quốc gia trọng yếu của Ả-rập Xê-út trước các cuộc không kích của lực lượng Houthi.

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Máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh. (Ảnh: MOD)

Theo Bộ này, các máy bay Anh sẽ chỉ thực hiện vai trò phòng thủ và không tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Houthi - nhóm vũ trang thân Iran mà Anh cáo buộc là đang gây đe dọa đến sự ổn định khu vực, cũng như có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và các tuyến đường thương mại.

"Các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi nhắm vào Ả-rập Xê-út - một đồng minh của chúng ta - là hành vi không chấp nhận được. Đặc biệt, việc nhắm mục tiêu vào sân bay tại Riyadh cho thấy những gì lực lượng Houthi sẵn sàng thực hiện để leo thang tình hình trong khu vực”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho biết trong một tuyên bố.

"Đó là lý do vì sao hôm nay tôi đã phê duyệt thêm sự hỗ trợ quân sự từ phía Anh. Các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh sẽ thực hiện các nhiệm vụ phòng không nhằm góp phần bảo vệ không phận Ả-rập Xê-út trước các máy bay không người lái và tên lửa”.

Anh cũng sẽ triển khai một máy bay vận tải Atlas A400M cùng các cố vấn quân sự, mở rộng gói hỗ trợ từng được công bố vào tháng 9 - vốn bao gồm một máy bay tiếp nhiên liệu trên không RAF Voyager.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và cơ sở hạ tầng khác của Ả-rập Xê-út đã gia tăng trong những tuần gần đây, trong bối cảnh xung đột tại Yemen ngày càng leo thang.

Tại Yemen, các nhà chức trách cho biết ,một cuộc tấn công của Houthi hôm 19/10 nhắm vào một trại huấn luyện của lực lượng an ninh chính phủ (được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn) đã khiến 58 người thiệt mạng.

Để đối phó, Ả-rập Xê-út đã tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh trong khu vực và phương Tây. Pháp đã đồng ý triển khai lực lượng phòng thủ, bao gồm cả quân nhân. Bên cạnh đó, hơn 100 cố vấn quân sự Mỹ cũng đang có mặt tại thực địa để cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ xác định mục tiêu trong khuôn khổ một bộ chỉ huy liên quân mới được thành lập.

Reuters

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#Anh #Ả-rập Xê-út #phong trào Houthi #Trung Đông #Không quân Hoàng gia Anh

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