Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Việt Nam nỗ lực ngăn chặn va chạm trên biển dưới mọi hình thức

Nguyễn Minh

TPO - Đối thoại với Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh Việt Nam kiên định giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời nỗ lực ngăn chặn va chạm trên biển dưới mọi hình thức.

Chiều 20/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Datuk Lokman Hakim Ali - Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Malaysia lần thứ nhất. Hoạt động diễn ra trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19-21/10 của đoàn Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia.

tp_a.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đón ông Datuk Lokman Hakim Ali tới đồng chủ trì cuộc đối thoại tại trụ sở Bộ Quốc phòng, chiều 20/10.

Tại cuộc đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Về các vấn đề trên biển, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Malaysia cùng Việt Nam duy trì lập trường chung của ASEAN về giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Cùng với đó là thực hiện hiệu quả, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Về quan hệ song phương, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh dấu mốc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024. Trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng, ký tháng 12/2023 tại Hà Nội, hợp tác quốc phòng đã đạt nhiều kết quả tích cực.

﻿tp_bqp-709.jpg
﻿tp_bqp-789.jpg
tp_bqp-5077.jpg
Tại cuộc đối thoại, hai bên đã trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm.

Những kết quả nổi bật được ghi nhận trong trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế tham vấn, đối thoại; công nghiệp quốc phòng và hợp tác giữa các quân, binh chủng.

Về phía Malaysia, ông Datuk Lokman Hakim Ali khẳng định cuộc đối thoại lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng song phương, mở ra nhiều cơ hội làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong tương lai.

Đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực phối hợp, tập trung vào trao đổi đoàn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khoa học - công nghệ. Qua đó, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, thế giới.

tp_bqp-3105.jpg
Về các vấn đề trên biển, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Malaysia cùng Việt Nam duy trì lập trường chung của ASEAN về giải quyết các bất đồng.

Về hướng hợp tác sắp tới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả những định hướng đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thống nhất trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia vào tháng 8/2026, đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng.

Cùng với các lĩnh vực hợp tác đang triển khai, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn hai bên nghiên cứu mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực tiềm năng như quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

tp_bqp-2.jpg
Đoàn đại biểu hai nước tham dự cuộc đối thoại.

Về hợp tác đào tạo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Việt Nam. Các hình thức được đề cập gồm cử giảng viên Bộ Quốc phòng Malaysia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp nhận sĩ quan Việt Nam sang Malaysia học tiếng Anh.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Malaysia tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và Khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường hai nước sang tham quan, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia sang tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

Xem thêm

#ngăn chặn va chạm trên biển #đối thoại quốc phòng Việt Nam - Malaysia #Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng #hợp tác quốc phòng #Biển Đông #UNCLOS 1982

Cùng chuyên mục

Triển lãm Quốc phòng 2026 dùng AI nhận diện, chuẩn bị hai trực thăng cấp cứu

Triển lãm Quốc phòng 2026 dùng AI nhận diện, chuẩn bị hai trực thăng cấp cứu

TPO - Dự kiến từ 15/11, người dân có thể đăng ký trực tuyến tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Quân đội triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện khuôn mặt, đồng bộ thông tin với hệ thống kiểm soát tại cổng, đồng thời bố trí phương án cấp cứu bằng hai trực thăng bảo đảm an toàn cho khách tham quan.

Tìm kiếm 360 liệt sĩ ở Tam Kỳ: Hé lộ những manh mối đầu tiên

Tìm kiếm 360 liệt sĩ ở Tam Kỳ: Hé lộ những manh mối đầu tiên

TPO - Sau khi thư ngỏ tìm kiếm 360 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại thị xã Tam Kỳ được phát đi, nhiều người dân, cựu chiến binh đã chủ động cung cấp thông tin về các trận đánh, địa điểm từng phát hiện hài cốt và những dấu tích còn lưu giữ.

Iran cảnh báo Mỹ và Israel

Iran cảnh báo Mỹ và Israel

TPO - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả khốc liệt hơn nhiều nếu tiếp tục có những hành động mà Tehran coi là gây hấn, đồng thời tuyên bố Iran sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản.

Iran dọa dùng 'cha của các loại tên lửa' để tấn công cơ sở năng lượng của đối phương

Iran dọa dùng 'cha của các loại tên lửa' để tấn công cơ sở năng lượng của đối phương

TPO - Cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mohammad Reza Naqdi cảnh báo Iran sẵn sàng sử dụng những tên lửa tiên tiến nhất để đáp trả mọi hành động gây hấn, đồng thời đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và khoản đầu tư của đối phương trên khắp khu vực.

Tướng lĩnh Quân đội chỉ ra ‘thung lũng chết’, cảnh báo ‘bẫy công nghệ’

Tướng lĩnh Quân đội chỉ ra ‘thung lũng chết’, cảnh báo ‘bẫy công nghệ’

TPO - Nghiệm thu đề tài chưa phải đích đến; sở hữu thiết bị cũng chưa đồng nghĩa làm chủ công nghệ. Tại hội thảo của Học viện Kỹ thuật Quân sự, các tướng lĩnh Quân đội phân tích khoảng cách từ nghiên cứu đến sản xuất, cùng nguy cơ lệ thuộc bản quyền, thiết bị khép kín và chuyên gia bên ngoài.

Xác minh thông tin nghi mộ liệt sĩ trong khuôn viên sân Đảng ủy xã ở Đà Nẵng

Xác minh thông tin nghi mộ liệt sĩ trong khuôn viên sân Đảng ủy xã ở Đà Nẵng

TPO - Khuôn viên sân Đảng ủy xã Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng, được xác định là khu vực Hố Bà Lâu trước đây, nơi có thông tin nghi chôn cất nhiều liệt sĩ trong chiến tranh. Địa phương đang rà soát tư liệu, xác minh lời kể nhân chứng nhằm làm rõ thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Iran có Bộ trưởng Quốc phòng mới sau 8 tháng giao tranh với Mỹ

Iran có Bộ trưởng Quốc phòng mới sau 8 tháng giao tranh với Mỹ

TPO - Quốc hội Iran đã phê chuẩn ông Mehrdad Akhlaghi làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm thiệt mạng trong ngày đầu tiên nổ ra xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Tân Bộ trưởng Akhlaghi cảnh báo Tehran sẽ đáp trả bất ngờ và mạnh mẽ nếu đối phương phát động một cuộc tấn công mới.

Iran khẳng định đã gửi kế hoạch mở eo biển Hormuz cho Mỹ

Iran khẳng định đã gửi kế hoạch mở eo biển Hormuz cho Mỹ

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày thông qua Qatar, đồng thời cảnh báo Washington không thể vừa gây sức ép quân sự, vừa kỳ vọng an ninh hàng hải sớm trở lại bình thường.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe