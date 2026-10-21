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Phim của Vân Dung hất văng bom tấn gần 500 tỷ đồng

Đỗ Quyên

TPO - “Án mạng karaoke” vươn lên dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày 21/10, dù số suất chiếu chưa bằng một nửa “Trại buôn người”.

Theo số liệu Box Office Vietnam cập nhật đến tối 21/10, Án mạng karaoke vượt Trại buôn người, đứng đầu bảng doanh thu trong ngày. Phim có 1.177 suất chiếu, bán 36.291 vé. Trong khi đó, Trại buôn người có 2.757 suất, bán 29.666 vé.

Tại thời điểm thống kê, Án mạng karaoke bán nhiều hơn 6.625 vé dù số suất chiếu chỉ bằng khoảng 43% đối thủ. Bình quân, phim đạt gần 31 vé mỗi suất, còn Trại buôn người khoảng 11 vé.

Kết quả này đánh dấu thay đổi ở vị trí dẫn đầu doanh thu ngày sau gần một tháng Trại buôn người chiếm ưu thế.

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Vân Dung vào vai người hàng xóm mê hát karaoke, có cái chết mở đầu cuộc điều tra trong Án mạng karaoke.

Theo công bố, Án mạng karaoke có các suất chiếu sớm từ ngày 21-25/10, trước khi khởi chiếu chính thức ngày 30/10.

Ban đầu, phim dự kiến phát hành ngày 2/10, sau đó chuyển sang 30/10. Việc điều chỉnh này giúp tác phẩm tránh giai đoạn Trại buôn người đang áp đảo cả doanh thu lẫn suất chiếu.

Án mạng karaoke là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê và Võ Thanh Hòa giữ vai trò giám đốc sáng tạo. Dàn diễn viên gồm Vân Dung, Đại Nghĩa, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Trịnh Thảo…

Phim bắt đầu từ chuyến đi của nhóm hàng xóm đến homestay biệt lập trên núi. Một người mê hát karaoke bất ngờ bị sát hại, biến chuyến đi thành cuộc tìm kiếm hung thủ giữa những người quen biết nhau. Tình huống kết hợp sự phiền toái đời thường từ tiếng hát karaoke với câu chuyện phá án có nhiều nghi phạm.

Dù mất vị trí dẫn đầu doanh thu ngày tại thời điểm thống kê, Trại buôn người vẫn giữ thành tích lớn về tổng doanh thu. Đến tối 21/10, phim đạt khoảng 470 tỷ đồng, đứng đầu doanh thu phim Việt năm 2026 và vào nhóm năm phim Việt ăn khách nhất, sau Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7: Một điều ướcNhà bà Nữ.

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Tạo hình của Thiên Ân, Đại Nghĩa, Thanh Sơn trong Án mạng karaoke.

Trao đổi với Tiền Phong, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho biết điều khiến ông bất ngờ trước hết là tốc độ thu tiền trong 5-6 ngày đầu của Trại buôn người. Phim phát hành ngoài kỳ nghỉ lễ lớn nhưng nhanh chóng có nhiều suất chiếu và thu hút đông khán giả.

Theo ông, thành công đến từ đề tài, chất lượng giải trí và hiệu ứng truyền miệng. Sau giai đoạn thị trường thiếu tác phẩm đủ sức tạo chú ý, câu chuyện về lừa đảo, buôn người đáp ứng mối quan tâm sẵn có của công chúng.

“Thị trường thiếu bộ phim như vậy”, ông nói và cho rằng thành công của Trại buôn người không đơn thuần là may mắn.

Ông Phong Việt nhận thấy sức hút của phim có nét tương đồng với Mưa đỏ: bên cạnh người xem lại lần hai, lần ba là những nhóm khán giả đi cùng tập thể, công ty hoặc bạn bè, sinh viên. Theo phân tích của ông, nhóm khán giả này góp phần duy trì doanh thu khi phim bước sang tuần thứ ba, thứ tư.

Đề tài có tính thời sự là yếu tố giúp tác phẩm tiếp tục được nhắc đến. Câu chuyện “việc nhẹ lương cao”, những người tìm đường mưu sinh rồi rơi vào bẫy lừa không chỉ tạo kịch tính trên màn ảnh mà còn gắn với nỗi lo của nhiều gia đình.

Ông Phong Việt nhìn nhận phim có ý nghĩa cảnh báo, đặc biệt với người thiếu thông tin và đang chịu sức ép kinh tế. Ông ủng hộ việc điện ảnh khai thác những vấn đề từ đời sống như buôn người, lừa đảo tài chính hay hoạt động từ thiện.

Tuy nhiên, doanh thu cao không có nghĩa tác phẩm không còn điểm yếu. Các bài viết về Trại buôn người vẫn ghi nhận tranh luận quanh kịch bản, cách phát triển nhân vật và những tình tiết thiếu thuyết phục. Sức hút của phim nằm ở khả năng kết hợp đề tài được quan tâm với hành động, sinh tồn và cảm xúc gia đình.

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#Án mạng karaoke #Trại buôn người #Vân Dung #Đoàn Thiên Ân #Đại Nghĩa #doanh thu phòng vé #Box Office Vietnam #phim Việt 2026.

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