Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Mảnh vỡ kim loại khổng lồ rơi xuống Indonesia, nghi từ tên lửa Trung Quốc

Minh Hạnh

TPO - Chính quyền Indonesia đã tiến hành điều tra sau khi một mảnh vỡ kim loại có kích thước bằng một chiếc ô tô - được cho là có khả năng thuộc về một tên lửa của Trung Quốc - rơi xuống một đồn điền cọ dầu, gần khu vực có nhà ở và nơi làm việc.

foreign1792023957774l05zr050dq.png
Tên lửa đẩy Zhuque-2E Y4 của Trung Quốc mang theo 10 vệ tinh rời bệ phóng hôm 14/10. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Các mảnh vỡ được một công nhân đồn điền phát hiện vào sáng 19/10 tại vùng Borneo thuộc Indonesia, sau khi người dân địa phương báo cáo nghe thấy một tiếng nổ lớn vào tối hôm trước ở một khu vực hẻo lánh.

“Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là mảnh vỡ máy bay”, một cư dân chia sẻ về vật thể mà anh phát hiện ra gần thị trấn Sampit. Vật thể này rơi xuống cách khu nhà ở của công ty dầu cọ Agro Bukit khoảng 3 km.

“Chúng tôi thường tiến hành các hoạt động tại khu vực mà vật thể rơi xuống”, cư dân này nói thêm. “May mắn thay, tất cả công nhân đều đã về nhà, nên không còn ai ở trong đồn điền vào thời điểm đó.”

Cảnh sát trưởng địa phương mô tả vật thể này là “một tấm nhôm khá lớn, dài tới 9 m, có hình dạng không đều và xuất hiện các vết cháy xém”. Vụ việc không gây thiệt hại về người hay tài sản. Các mảnh vỡ cũng không gây ra nguy cơ nhiễm phóng xạ hay rò rỉ hóa chất độc hại.

Theo Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN), các mảnh vỡ này dường như xuất phát từ tên lửa Zhuque-2E của Trung Quốc.

Tuần trước, Chính phủ Trung Quốc thông báo rằng một tên lửa Zhuque-2E đã đưa 10 vệ tinh vào không gian từ một bãi phóng thương mại ở phía tây bắc nước này.

Hiện, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc chưa bình luận về thông tin xuất hiện mảnh vỡ ở Indonesia.

Thomas Djamaluddin - một nhà nghiên cứu tại BRIN - cho biết trong một tuyên bố, rằng không phải mọi bộ phận của tàu vũ trụ đều cháy rụi khi quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất. Những phần có khả năng chịu nhiệt tốt hơn có thể rơi xuống bề mặt hành tinh. Ông nhận định: “Hiện tượng này là một lời giải thích khả dĩ cho việc phát hiện mảng kim loại lớn tại đồn điền cọ dầu ở Sampit”.

Thông thường, các mảnh vỡ vũ trụ sẽ rơi xuống đại dương - vốn chiếm khoảng 70% bề mặt Trái Đất.

Một ngày sau khi mảnh vỡ đầu tiên được phát hiện, vào sáng 20/10, một mảnh vỡ thứ hai - được cho là cùng nguồn gốc với mảnh vỡ trước đó - đã được tìm thấy cách vị trí đầu tiên khoảng 1 km.

Mảnh vỡ này dường như là hợp kim nhôm. Các mảnh vỡ hiện đang được kiểm tra tại một căn cứ không quân gần đó.

Theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), nguy cơ gây thương vong cho con người do các vật thể rơi trở lại bầu khí quyển mà không được kiểm soát vẫn thấp hơn so với những tai nạn hiếm gặp như bị sét đánh hay bị cá mập tấn công, mặc dù nguy cơ này đang có xu hướng gia tăng.

Trong một báo cáo năm 2025, Văn phòng Rác thải Vũ trụ của ESA cho biết: “Mặc dù rủi ro từ các vật thể rơi trở lại bầu khí quyển vẫn tương đối nhỏ, nhưng con số này đã tăng đáng kể trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2024, chủ yếu là do các hoạt động trong không gian ngày càng gia tăng”.

Straitstimes

Xem thêm

#Indonesia #mảnh vỡ tên lửa #Trung Quốc #vệ tinh #bệ phóng

Cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraine vận động thượng nghị sĩ Mỹ gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Trump

Tổng thống Ukraine vận động thượng nghị sĩ Mỹ gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Trump

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã tích cực vận động một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng, kêu gọi họ gây sức ép buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ những hạn chế mà Kiev cho rằng đang được Washington áp đặt đối với việc chia sẻ thông tin tình báo và cung cấp vũ khí.

Vì sao khủng hoảng tại Pháp ngày càng khó hóa giải?

Vì sao khủng hoảng tại Pháp ngày càng khó hóa giải?

TPO - “Nói một cách thẳng thắn, chúng ta đang rơi vào một mớ hỗn độn”, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu phát biểu hôm 19/10. Thậm chí, cách nói này còn có phần nhẹ nhàng hơn so với thực tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư cảng biển, logistics

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư cảng biển, logistics

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch nghiên cứu mở rộng đầu tư vào hệ thống cảng biển, cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm logistics, kho vận thông minh, logistics hàng không, logistics đường sắt và các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng hiện đại.

Hàn Quốc tiếp tục gây sức ép với Ukraine

Hàn Quốc tiếp tục gây sức ép với Ukraine

TPO - Ngày 20/10, Hàn Quốc cho biết sẽ rút một số nhân viên khỏi đại sứ quán tại Kiev về nước, khiến căng thẳng ngoại giao với Ukraine gia tăng vì vụ chuyển giao tù binh Triều Tiên.

Động cơ máy bay bốc cháy trước giờ cất cánh ở Peru

TPO - Một chiếc Airbus A320 của hãng hàng không LATAM Airlines Peru bất ngờ bốc cháy động cơ trái tại sân bay ở thủ đô Lima ngày 19/10, ngay trước chuyến bay đến thành phố Piura. Toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn, không có người bị thương.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe