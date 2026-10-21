Thủ tướng Ba Lan sắp thăm chính thức Việt Nam

TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10, Bộ Ngoại giao thông báo.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Ba Lan là một trong những quốc gia có tiềm lực và ảnh hưởng lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ tại khu vực Trung Đông Âu, đứng thứ 5 trong EU về quy mô dân số.

Ba Lan đứng thứ 6 trong EU và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhất khối. GDP của Ba Lan năm 2025 đạt khoảng 1,04 nghìn tỷ USD, thuộc nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Về đối ngoại, Ba Lan đang tích cực triển khai chiến lược ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua ngoại giao kinh tế. Với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Ba Lan đẩy mạnh chính sách hướng Đông, tăng cường quan hệ với ASEAN.

Việt Nam và Ba Lan có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt.

Ba Lan và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của nhau tại khu vực Trung Đông Âu và Đông Nam Á.

Trao đổi thương mại hai chiều năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm trước. Ba Lan hiện có 34 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đạt gần 500 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ sinh học, dược phẩm, dịch vụ, năng lượng…

Ba Lan từng đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn cán bộ khoa học và công nhân kỹ thuật. Hai bên đang xem xét ký thỏa thuận hợp tác mới theo hướng Ba Lan sẽ tăng số học bổng cấp cho Việt Nam.

Cộng đồng người Việt tại Ba Lan có khoảng 30.000 người, đóng góp cho kinh tế - xã hội của Ba Lan và hướng về Tổ quốc.