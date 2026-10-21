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Vi phạm đặt cược, trò chơi có thưởng bị phạt đến 200 triệu đồng

Luân Dũng

TPO - Chính phủ quy định mức phạt lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi có thưởng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định số 391/2026/NĐ-CP ngày 20/10 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng đối với tổ chức là 200 triệu đồng và đối với cá nhân là 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định hình thức xử phạt bổ sung gồm: Đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng là 1 năm.

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(Ảnh minh họa)

Đối với hành vi vi phạm quy định về kinh doanh đặt cược, Nghị định quy định phạt tiền từ 180 – 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Kinh doanh đặt cược vượt quá phạm vi được phép kinh doanh; lợi dụng kết quả sự kiện đặt cược để tham gia đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh đặt cược trái phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 130 – 150 triệu đồng đối với hành vi bán vé đặt cược cho các đối tượng không được phép tham gia đặt cược; phạt tiền từ 160 – 180 triệu đồng đối với hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược.

Mức phạt từ 180 – 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không tố giác hành vi tài trợ khủng bố mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt trên được áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt đối với cá nhân bằng 1/2 lần đối với tổ chức.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 5/12/2026.

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