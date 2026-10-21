Cận cảnh gói thầu 822 tỷ đồng tại bệnh viện Cà Mau bị tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm

TPO - Một luật sư đề xuất cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế xây dựng cơ chế phối hợp xử lý nhanh, song song với quá trình xác minh. Nếu có căn cứ cho thấy người dân có khả năng bị mạo danh, cơ quan công an có thể thông báo cho bên thuế để xem xét xử lý việc tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian chờ kết luận chính thức.