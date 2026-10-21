Cận cảnh gói thầu 822 tỷ đồng tại bệnh viện Cà Mau bị tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm

TPO - Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm liên quan gói thầu số 27, thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, do hết thời hạn xác minh nhưng chưa có kết luận giám định. Gói thầu 27 trị giá 822 tỷ đồng này đang chậm tiến độ.
TPO - Trong thời gian dài sống cùng hai con gái ruột, Bùi Văn Tuấn bị xác định đã nhiều lần chửi bới, đánh đập, hành hạ các cháu cả về thể chất lẫn tinh thần.
TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp nam sinh có hành vi đánh cô giáo ngay giữa lớp học.
TPO - Đột kích 7 kho hàng tại tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng chức năng hai nước thu giữ khoảng 30 tấn pháo. Tiếp tục truy xét, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng có biệt danh “Bố già đường biên” và 2 đối tượng khác.
TPO - Với quy mô lừa đảo lớn, số lượng tiền chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng nên khi công an vào cuộc điều tra, người thân của Mr Pips và Mr Hunter lần lượt bị bắt về các cáo buộc như giúp sức rửa tiền, tẩu tán tài sản...
TPO - Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với 5.107 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình, có nguy cơ bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính, không thu được tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước ước tính khoảng 127,67 tỷ đồng.
TPO - Do số lượng bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng đông, TAND TP Hà Nội quyết định tổ chức phiên xét xử Mr Pips, Shark Bình và đồng phạm tại 3 điểm cầu.
TPO - Một luật sư đề xuất cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế xây dựng cơ chế phối hợp xử lý nhanh, song song với quá trình xác minh. Nếu có căn cứ cho thấy người dân có khả năng bị mạo danh, cơ quan công an có thể thông báo cho bên thuế để xem xét xử lý việc tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian chờ kết luận chính thức.
TPO - Tối 20/10, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ việc nam tài xế ô tô bị sát hại ngay trên ghế lái tại đường Bắc Cầu (Bồ Đề, Hà Nội).
TPO - Công an cấp xã là lực lượng trực tiếp bám địa bàn, gần dân, sát dân và thường xuyên tiếp nhận những thông tin đầu tiên liên quan đến an ninh, trật tự và tội phạm. Vì vậy, việc luật hóa đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp xã trong lĩnh vực này sẽ góp phần khắc phục những khoảng trống pháp lý phát sinh trong thực tiễn.
TPO - Theo nhân chứng tại hiện trường, sau khi xảy ra mâu thuẫn, hung thủ giật con dao của người bán thịt gần đó và đi xe máy đuổi theo chặn xe ô tô rồi gây án.
TPO - Chiều 20/10, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên đường Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hà Nội, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.
TPO - Trường Cao đẳng Hàng hải & Đường thủy 1 và Trung tâm GDTX Kinh Môn đã quyết định tạm đình chỉ nhóm học sinh liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ em Hoàng Công Huy (16 tuổi) bị bạn đánh trong khuôn viên trường dẫn đến thương nặng và tử vong, xảy ra ngày 14/10.
TPO - Thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng đập vỡ kính 9 ô tô ở Nghệ An để tìm tài sản trộm cắp. Nhóm này bị công an bắt giữ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận tin báo.
TPO - Cầm dao đi trên đường, chửi bới, đe dọa và chặn xe người đang lưu thông, một người đàn ông ở Quảng Trị bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
TPO - Uống rượu bia say xỉn không làm chủ bản thân và xuất phát từ lời nói thách thức, một nhóm người mang dao, chai bia, mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau khiến một người bị thương tích. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 7 bị can, trong đó có cả người bị hành hung.
TPO - Do dịch Covid-19 khiến kinh doanh gặp khó khăn, bị can Lê Thị Hải Anh (giám đốc hãng phim Sao Việt) bịa có nhiều quan hệ để nhận tiền làm sổ đỏ, chạy án, rồi chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.