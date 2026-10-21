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Quảng Trị: Bắt giữ ‘Bố già đường biên’

Hoàng Nam

TPO - Đột kích 7 kho hàng tại tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng chức năng hai nước thu giữ khoảng 30 tấn pháo. Tiếp tục truy xét, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng có biệt danh “Bố già đường biên” và 2 đối tượng khác.

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ tàng trữ trái phép khoảng 30 tấn pháo các loại.

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Số pháo thu giữ tại một trong các kho hàng.

Các đối tượng gồm: A Mày (SN 1962, biệt danh “Bố già đường biên”), Thạo A Lăm (SN 1983) và Thạo Đỏ (SN 1981), cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Trước đó, ngày 13/9, trong quá trình đấu tranh chuyên án về đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, lực lượng chức năng hai nước phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt.

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Ba đối tượng liên quan bị bắt giữ.

Tham gia phá án có Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cùng Công an tỉnh Savannakhet.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.120 thùng pháo, tổng trọng lượng khoảng 30 tấn, gồm pháo hoa nổ loại 9, 36, 49, 186 ống, pháo bi, pháo dây…

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Lực lượng chức năng làm thủ tục tiêu huỷ.

Lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa lũ và địa hình phức tạp, các đối tượng bỏ trốn vào rừng. Lực lượng chức năng hai nước tiếp tục phối hợp điều tra, truy xét. Đến ngày 19/10, cả 3 đối tượng trên bị bắt giữ.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đây là chuyên án có lượng pháo thu giữ lớn nhất từ trước đến nay của đơn vị.

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Toàn bộ tang vật bị tiêu huỷ.

Toàn bộ tang vật đã được lực lượng chức năng hai nước phối hợp tiêu hủy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, truy xét những người Lào và Việt Nam có liên quan.

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#đột kích #30 tấn pháo #Bố già đường biên #Bộ đội Biên phòng #Savannakhet #Quảng Trị

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