Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đảm bảo tính chính xác, minh bạch hệ thống đo đếm điện năng

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Chủ tịch Quốc hội lưu ý yêu cầu bảo đảm tính chính xác, minh bạch của hệ thống đo đếm điện năng, để người dân có thể kiểm tra, giám sát lượng điện sử dụng và số tiền phải thanh toán. Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế xây dựng, thẩm định khung giá điện bảo đảm tính độc lập, khách quan, tăng cường kiểm soát chi phí và công khai thông tin.

Nhu cầu về điện sạch, điện xanh ngày càng lớn

Chiều 20/10, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc sửa đổi Luật Điện lực là cần thiết, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là về thủ tục đầu tư, cơ chế giá điện, mua bán điện trực tiếp và phát triển điện gió ngoài khơi.

tienphong-2010ttm.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Minh Châu.

Nêu việc Luật Điện lực số 61/2024/QH15 mới có hiệu lực từ ngày 1/2/2025, trong khi phạm vi sửa đổi dự kiến tương đối rộng, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần cân nhắc kỹ để tránh ảnh hưởng đến tính ổn định của chính sách, làm tăng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, thậm chí tạo ra khoảng trống pháp lý nếu các văn bản hướng dẫn thi hành chưa được ban hành kịp thời.

“Cần làm rõ mục tiêu là tháo gỡ những vướng mắc trước mắt hay xác lập các nguyên tắc vận hành mới”, Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề, đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát thật kỹ, ưu tiên giải quyết những điểm nghẽn cấp bách, nhất là về thủ tục đầu tư, cơ chế giá điện và mua bán điện trực tiếp; đồng thời đánh giá đầy đủ tác động tổng thể của những chính sách được đề xuất sửa đổi.

Theo Chủ tịch Quốc hội, khi đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, các nhà đầu tư thường quan tâm đến 3 điều kiện quan trọng là: mặt bằng, đất đai, nguồn nhân lực và khả năng cung cấp đủ điện cho sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, thu hút đầu tư công nghệ cao, nhu cầu về điện sạch, điện xanh ngày càng lớn. Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về điện lực phải vừa tháo gỡ các điểm nghẽn trước mắt, vừa tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo.

Nghiên cứu cơ chế xây dựng, thẩm định khung giá điện bảo đảm tính độc lập, khách quan

Đề cập đến cơ chế giá điện và phân bổ rủi ro, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là một trong những nội dung “nhạy cảm nhất” của dự án Luật, có tác động trực tiếp đến Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu quy định giá hợp đồng mua bán điện phải bảo đảm thu hồi đầy đủ chi phí đầu tư, chi phí tài chính, vận hành, nhiên liệu và lợi nhuận hợp lý thì dễ dẫn đến cách hiểu Nhà nước, bên mua điện hoặc người sử dụng điện phải bảo đảm kết quả tài chính cho nhà đầu tư.

Vì vậy, cần làm rõ nguyên tắc hình thành giá điện trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ, hiệu quả đầu tư, mức độ rủi ro và điều kiện thị trường. “Không chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước, EVN hoặc người sử dụng điện”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chính sách phải bảo đảm lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển nguồn điện và hệ thống truyền tải. Tuy nhiên, không thể thiết kế cơ chế theo hướng chuyển toàn bộ rủi ro kinh doanh sang Nhà nước và người sử dụng điện.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý yêu cầu bảo đảm tính chính xác, minh bạch của hệ thống đo đếm điện năng, để người dân có thể kiểm tra, giám sát lượng điện sử dụng và số tiền phải thanh toán. Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế xây dựng, thẩm định khung giá điện bảo đảm tính độc lập, khách quan, tăng cường kiểm soát chi phí và công khai thông tin.

Đối với phát triển thị trường điện cạnh tranh, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc mở rộng đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp, kể cả các đơn vị bán lẻ điện, là bước tiến cần thiết. Tuy nhiên, phải quy định rõ nguyên tắc xác định và phân bổ đầy đủ chi phí sử dụng lưới điện, điều độ, dự phòng và các dịch vụ hệ thống. “Không chuyển chi phí từ nhóm tham gia mua bán điện trực tiếp sang các khách hàng còn lại”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với định hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong cấp phép hoạt động điện lực, đồng thời lưu ý phải bảo đảm sự đồng bộ giữa các khâu phát điện, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện...

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tại một số địa bàn vẫn còn tình trạng người dân phải sử dụng điện qua hình thức câu nối từ hộ khác, dẫn đến giá điện cao, chất lượng điện không ổn định. Do đó, việc sửa đổi luật phải quan tâm đầy đủ đến quyền lợi của người sử dụng điện, nhất là người dân ở những địa bàn còn khó khăn.

Đối với các doanh nghiệp ngành điện, yêu cầu hoạt động hiệu quả, bảo đảm cân đối tài chính là cần thiết, nhưng đồng thời phải quan tâm đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp sử dụng điện...

Xem thêm

#Chủ tịch Quốc hội #Trần Thanh Mẫn #Luật điện lực #Giá điện

Cùng chuyên mục

Cơ cấu biểu giá điện theo giờ nên có thí điểm, đánh giá tác động kỹ lưỡng

Cơ cấu biểu giá điện theo giờ nên có thí điểm, đánh giá tác động kỹ lưỡng

TPO - Đại biểu Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cho rằng, việc áp dụng cơ cấu biểu giá điện theo thời gian trong ngày cho khách hàng sinh hoạt chỉ nên thực hiện thí điểm, đồng thời đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với các hộ gia đình thu nhập thấp, đi kèm với giải pháp hỗ trợ chuyển đổi thiết bị tiết kiệm điện.

Cận cảnh vòm thép 3.400 tấn trước giờ ‘khóa nhịp’ trên sông Sài Gòn

Cận cảnh vòm thép 3.400 tấn trước giờ ‘khóa nhịp’ trên sông Sài Gòn

TPO - Theo kế hoạch, công tác hợp long dự kiến diễn ra khoảng 7h đến hơn 8h ngày 21/10. Đây là khoảng thời gian nước đứng, khi thủy triều gần kết thúc một chu kỳ chuyển động và bắt đầu đổi chiều. Từ tờ mờ sáng, đã có rất đông người dân tranh thủ đến chụp ảnh lưu niệm với "lá dừa thép".

Miền Bắc sắp chuyển mưa dông

Miền Bắc sắp chuyển mưa dông

TPO - Dự báo từ chiều nay (21/10), không khí lạnh yếu sẽ gây mưa rải rác cho khu vực Đông Bắc Bộ của miền Bắc, làm nền nhiệt giảm nhẹ sau chuỗi ngày oi nóng kéo dài.

Lực lượng chức năng khảo sát khu vực được trình báo có khoảng 200 hài cốt tại Ngok Tavak, xã Phước Năng, TP Đà Nẵng.

Cựu binh báo tin nơi chôn gần 200 hài cốt: Chúng tôi chôn dưới giao thông hào, canh 3 ngày sau mới rút

TPO - “Chúng tôi còn khoảng 20 người sống sót thu dọn chiến trường. Việc cấp bách là chôn cất gần 200 thi thể. Số người chết quá nhiều, chỉ một vài thi thể được đưa ra gần phía đường chôn cất, còn lại chúng tôi bảo nhau đành phải chọn giao thông hào làm nơi cho các anh an nghỉ”, ông Nhung kể.

Đang hợp long cầu đi bộ 3.400 tấn qua sông Sài Gòn

Đang hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

TPO - Đến 6h ngày 21/10, các đơn vị thi công đang tiếp tục căn chỉnh sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ hình lá dừa nước nặng 3.400 tấn trên sông Sài Gòn, chuẩn bị kết thúc cho công đoạn hợp long, kết nối các phần kết cấu của công trình.

Lý do Bộ Công an đề xuất mở rộng thẩm quyền điều tra cho Công an cấp xã

Lý do Bộ Công an đề xuất mở rộng thẩm quyền điều tra cho Công an cấp xã

TPO - Công an cấp xã là lực lượng trực tiếp bám địa bàn, gần dân, sát dân và thường xuyên tiếp nhận những thông tin đầu tiên liên quan đến an ninh, trật tự và tội phạm. Vì vậy, việc luật hóa đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp xã trong lĩnh vực này sẽ góp phần khắc phục những khoảng trống pháp lý phát sinh trong thực tiễn.

Vòm thép 3.400 tấn sẵn sàng hợp long cầu đi bộ sông Sài Gòn

Vòm thép 3.400 tấn sẵn sàng hợp long cầu đi bộ sông Sài Gòn

TPO - Vượt qua 124 km luồng lạch phức tạp, tổ hợp vòm thép nhịp chính dài 187 m - điểm nhấn kiến trúc độc đáo của cầu đi bộ sông Sài Gòn - đã về đến vị trí lắp đặt. Công trình dài khoảng 720 m với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng hứa hẹn trở thành điểm nhấn cảnh quan và không gian ngắm cảnh mới cho thành phố.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe