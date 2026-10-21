Hà Nội: Cảnh sát phá cửa, giải cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà 5 tầng bị cháy

TPO - Rạng sáng 21/10, xảy ra cháy nhà 5 tầng trong ngõ 132 Hoa Bằng, phường Yên Hòa, Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giải cứu 3 người mắc kẹt, đồng thời nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Nạn nhân được lực lượng chữa cháy đưa ra ngoài.

Khoảng 4h15 ngày 21/10, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số 23, ngõ 132 Hoa Bằng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 và số 11, cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy cao 5 tầng, diện tích khoảng 45m² mỗi sàn. Đám cháy xuất phát từ tầng 1, nơi có nhiều đồ gia dụng, khiến lửa lan nhanh, sinh ra nhiều khói và khí độc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan lên các tầng phía trên.

Qua xác minh ban đầu, 10 người đã tự thoát nạn ra bên ngoài trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương phá cửa, tiếp cận bên trong và đưa 3 người còn mắc kẹt ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ triển khai đội hình chữa cháy, tiếp tục tìm kiếm, rà soát tại các tầng phía trên để bảo đảm không còn người mắc kẹt.

Đến 4h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.