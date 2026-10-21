Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tàu cá chìm trên biển, 4 ngư dân bơi vào bờ an toàn

Hoàng Nam

TPO - Đang trên đường vào cửa Roòn (Quảng Trị), một tàu cá bị mắc cạn, nước tràn vào khiến phương tiện chìm. Cả 4 thuyền viên trên tàu tự bơi vào bờ an toàn.

Ngày 21/10, Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngư dân địa phương hỗ trợ đưa một tàu cá bị chìm gần cửa Roòn vào bờ.

img-4409.jpg
Hỗ trợ trục vớt tàu bị chìm.

Khoảng 6h cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB-38557-TS do ông Nguyễn Văn Viện (SN 1977) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên, đang di chuyển vào cửa Roòn thì bị mắc cạn.

Nước tràn vào khiến tàu chìm tại vị trí cách cửa Roòn khoảng 200m về phía đông nam. Cả 4 thuyền viên tự bơi vào bờ an toàn. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Roòn triển khai 5 cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn phối hợp với ngư dân địa phương hỗ trợ, ứng cứu phương tiện. Đến 8 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng ứng cứu đã kéo được tàu bị chìm vào cửa Roòn.

Tàu cá trên dài 10,4m, công suất 24CV, do ông Nguyễn Văn Trinh (SN 1977, trú xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm chủ. Trước khi gặp nạn, tàu xuất bến lúc 15 giờ 30 phút ngày 20/10.

Xem thêm

#tàu cá bị mắc cạn #thuyền viên #bơi vào bờ #Bộ đội Biên phòng #tàu cá bị chìm #Quảng Trị

Cùng chuyên mục

Sập sàn bê tông tại dự án Rạp Tháng 8

Sập sàn bê tông tại dự án Rạp Tháng 8

TPO - Sàn đổ bê tông bất ngờ sập xuống tại công trường xây dựng ở Tuyên Quang khiến anh Đặng Văn T (27 tuổi) tử vong, một người khác bị thương nhẹ.

Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần tính sẵn sinh kế cho người dân

Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần tính sẵn sinh kế cho người dân

TPO - Liên quan đến tái thiết đô thị Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), chuyên gia đề xuất phương án tái định cư cần tính đến điều kiện kinh tế và nhu cầu nhà ở của từng nhóm dân cư. Quy hoạch cần có những lựa chọn phù hợp với nhiều mức thu nhập, trong đó có các hộ thu nhập thấp và sinh kế cần được tính toán ngay trong quá trình xây dựng phương án tái thiết.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu ngày 27/7 nghỉ hưởng nguyên lương

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu ngày 27/7 nghỉ hưởng nguyên lương

TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết với nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, về nghỉ lễ, Tết, ủy ban tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đảm bảo tính chính xác, minh bạch hệ thống đo đếm điện năng

Đảm bảo tính chính xác, minh bạch hệ thống đo đếm điện năng

TPO - Chủ tịch Quốc hội lưu ý yêu cầu bảo đảm tính chính xác, minh bạch của hệ thống đo đếm điện năng, để người dân có thể kiểm tra, giám sát lượng điện sử dụng và số tiền phải thanh toán. Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế xây dựng, thẩm định khung giá điện bảo đảm tính độc lập, khách quan, tăng cường kiểm soát chi phí và công khai thông tin.

Cận cảnh vòm thép 3.400 tấn trước giờ ‘khóa nhịp’ trên sông Sài Gòn

Cận cảnh vòm thép 3.400 tấn trước giờ ‘khóa nhịp’ trên sông Sài Gòn

TPO - Theo kế hoạch, công tác hợp long dự kiến diễn ra khoảng 7h đến hơn 8h ngày 21/10. Đây là khoảng thời gian nước đứng, khi thủy triều gần kết thúc một chu kỳ chuyển động và bắt đầu đổi chiều. Từ tờ mờ sáng, đã có rất đông người dân tranh thủ đến chụp ảnh lưu niệm với "lá dừa thép".

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe