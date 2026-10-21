Đưa xe máy ra đồng ‘hun khói’ bắt chuột

TPO - Theo kế hoạch, công tác hợp long dự kiến diễn ra khoảng 7h đến hơn 8h ngày 21/10. Đây là khoảng thời gian nước đứng, khi thủy triều gần kết thúc một chu kỳ chuyển động và bắt đầu đổi chiều. Từ tờ mờ sáng, đã có rất đông người dân tranh thủ đến chụp ảnh lưu niệm với "lá dừa thép".