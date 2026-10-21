Đưa xe máy ra đồng ‘hun khói’ bắt chuột

TPO - Để bảo vệ mùa màng khỏi loài gặm nhấm, xã Xuân Lâm (Nghệ An) đã đồng loạt xuống đồng diệt chuột, bảo vệ cây trồng vụ Đông, đảm bảo năng suất tốt.
TPO - Khoảng 6h30 sáng nay (21/10), một hố sụt xuất hiện trên tuyến Quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Bình Minh, xã Na Rì. Chính quyền địa phương đã rào chắn, đặt cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết với nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, về nghỉ lễ, Tết, ủy ban tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
TPO - Chính phủ quy định mức phạt lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi có thưởng.
TPO - Đang trên đường vào cửa Roòn (Quảng Trị), một tàu cá bị mắc cạn, nước tràn vào khiến phương tiện chìm. Cả 4 thuyền viên trên tàu tự bơi vào bờ an toàn.
TPO - Chính phủ đề xuất sửa đổi quy định về giá dịch vụ khám, chữa bệnh; cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ quyền lợi BHYT của người bệnh khi lựa chọn khám, chữa bệnh theo yêu cầu.
TPO - Tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch dọc tuyến đường Nam Định – Lạc Quần - đường bộ ven biển, gây khói mù mịt, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
TPO - Rạng sáng 21/10, xảy ra cháy nhà 5 tầng trong ngõ 132 Hoa Bằng, phường Yên Hòa, Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giải cứu 3 người mắc kẹt, đồng thời nhanh chóng dập tắt đám cháy.
TPO - Đại biểu Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cho rằng, việc áp dụng cơ cấu biểu giá điện theo thời gian trong ngày cho khách hàng sinh hoạt chỉ nên thực hiện thí điểm, đồng thời đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với các hộ gia đình thu nhập thấp, đi kèm với giải pháp hỗ trợ chuyển đổi thiết bị tiết kiệm điện.
TPO - Chủ tịch Quốc hội lưu ý yêu cầu bảo đảm tính chính xác, minh bạch của hệ thống đo đếm điện năng, để người dân có thể kiểm tra, giám sát lượng điện sử dụng và số tiền phải thanh toán. Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế xây dựng, thẩm định khung giá điện bảo đảm tính độc lập, khách quan, tăng cường kiểm soát chi phí và công khai thông tin.
TPO - Dự án nâng cấp đê cửa sông hai bên Cù Lao Dung ở Cần Thơ có chiều dài gần 50 km, tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng từ vốn ngân sách, thực hiện từ nay tới năm 2029.
TPO - Theo kế hoạch, công tác hợp long dự kiến diễn ra khoảng 7h đến hơn 8h ngày 21/10. Đây là khoảng thời gian nước đứng, khi thủy triều gần kết thúc một chu kỳ chuyển động và bắt đầu đổi chiều. Từ tờ mờ sáng, đã có rất đông người dân tranh thủ đến chụp ảnh lưu niệm với "lá dừa thép".
TPO - Công tác hợp long dự kiến diễn ra từ khoảng 7h đến hơn 8h 21/10. Đây là khung giờ được chọn để tận dụng thời điểm nước đứng, khi thủy triều gần kết thúc một chu kỳ chuyển động và bắt đầu đổi chiều.
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới trong quan hệ song phương.
TPO - 6h30 sáng 21/10, thông tin từ công trường thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cho biết chỉ còn khoảng 10 phút nữa thì công trình sẽ hợp long sau hơn 2 giờ 30 phút thực hiện việc xoay và cân chỉnh sà lan chở nhịp chính của cầu cùng hệ thống bệ đỡ nặng khoảng 3.400 tấn.
TPO - Vừa được vào sử dụng chưa được lâu nhưng tuyến đường tránh trung tâm Cao Bằng đoạn từ QL3 đến đường Võ Nguyên Giáp (Cao Bằng) đang xuất hiện tình trạng bong bật, hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông và nguy cơ tai nạn.
TPO - Dự báo từ chiều nay (21/10), không khí lạnh yếu sẽ gây mưa rải rác cho khu vực Đông Bắc Bộ của miền Bắc, làm nền nhiệt giảm nhẹ sau chuỗi ngày oi nóng kéo dài.