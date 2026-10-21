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Hơn 500 tỷ đồng nâng cấp đê Cù Lao Dung giữa sông Hậu

Cảnh Kỳ

TPO - Dự án nâng cấp đê cửa sông hai bên Cù Lao Dung ở Cần Thơ có chiều dài gần 50 km, tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng từ vốn ngân sách, thực hiện từ nay tới năm 2029.

UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp đê tả, hữu cửa sông tại Cù Lao Dung (xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung). Dự án nhằm góp phần phòng chống thiên tai, triều cường, nước biển dâng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

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Tình hình sạt lở trên tuyến đê bao ở Cù Lao Dung diễn biến phức tạp.

Về quy mô đầu tư, dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng tuyến đê dài gần 50km, tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Thực hiện giai đoạn năm 2026 - 2029.

Cù Lao Dung nằm giữa sông Hậu, gần cửa biển Trần Đề. Thời gian qua, tình hình sạt lở trên tuyến đê bao khu vực này diễn biến phức tạp, sóng đánh tan đai rừng phòng hộ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản và sinh kế của hàng trăm hộ dân.

Tháng 8 vừa qua, UBND TP. Cần Thơ đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại Cù Lao Dung.

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#đê bao sông Hậu #Cù Lao Dung #nâng cấp đê #phòng chống thiên tai #đầu tư

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