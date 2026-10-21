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Có ý kiến đề nghị nghiên cứu ngày 27/7 nghỉ hưởng nguyên lương

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết với nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, về nghỉ lễ, Tết, ủy ban tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Đề xuất thông báo lịch nghỉ lễ, Tết trước 30/9 năm trước

Theo bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, dự án luật dự kiến sửa đổi, bổ sung 5 luật gồm Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự án luật không thay đổi, được kế thừa từ 5 luật, quy định tại Điều 1, 2 Bộ luật Lao động, Điều 1 Luật Lưu trữ, Điều 1, 2 Luật Bình đẳng giới, Điều 1 Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Điều 1 Luật Việc làm.

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Như Ý.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, theo ông Nguyễn Tiến Hải, chuyển thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ. Chuyển nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thực hiện trước ngày 30/9 năm trước). Chuyển thẩm quyền phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Về nội dung mới phát triển văn hóa, quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương (thể chế hóa Nghị quyết số 80).

Một nội dung nữa, là sửa đổi, bãi bỏ quy định về Thanh tra lao động. Cụ thể, bãi bỏ Điều 215, 216 để phù hợp với Luật Thanh tra năm 2025 (không còn thanh tra bộ/ngành chuyên ngành), sửa đổi Điều 214 về việc kiểm tra chuyên ngành, thanh tra thực hiện theo pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động chữ thập đỏ, theo ông Nguyễn Tiến Hải, dự thảo đề xuất chuyển chức năng quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ từ Bộ Nội vụ sang Bộ Y tế để phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, 5/7 lĩnh vực hoạt động chữ thập đỏ mang tính chuyên ngành y tế sâu (cứu trợ, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, hiến máu/mô/tạng, ứng phó thảm họa). Việc chuyển giao giúp bảo đảm chuyên môn, tối ưu hóa bộ máy trong bối cảnh Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chuyển về trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nêu nếu được thông qua, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Riêng quy định về Ngày Văn hóa Việt Nam có hiệu lực ngay từ ngày Quốc hội thông qua Luật.

Làm rõ trách nhiệm của các bộ với hoạt động cứu trợ, trợ giúp nhân đạo

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, với nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, về nghỉ lễ, tết, ủy ban tán thành bổ sung “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

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Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Như Ý.

Về Chương trình an toàn, vệ sinh lao động, thanh tra lao động và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ủy ban đề nghị đánh giá yêu cầu phân định giữa Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tính chất liên ngành, phạm vi, nguồn lực và thực tiễn triển khai, Làm rõ căn cứ thay đổi thẩm quyền quyết định/phê duyệt Chương trình an toàn, vệ sinh lao động, Rà soát pháp luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất.

Về thanh tra lao động, đề nghị làm rõ nội hàm, thẩm quyền, trình tự kiểm tra, Bảo đảm khi bãi bỏ không mất các nội dung đặc thù của thanh tra lao động.

Trường hợp Luật Thanh tra, pháp luật có liên quan chưa bao quát đầy đủ thì bổ sung hoặc dẫn chiếu rõ trong Bộ luật Lao động.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động chữ thập đỏ, ủy ban cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi.

Việc quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ bản chất là quản lý về Hội Chữ thập đỏ. Đề nghị nghiên cứu giữ như hiện hành, Rà soát, làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế và trách nhiệm của các bộ đối với các hoạt động cứu trợ, trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, Xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thống nhất với các luật có liên quan.

Ủy ban đề nghị Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện luật này, cần quan tâm làm rõ cơ chế phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các bộ liên quan trong tiếp nhận, phân bổ, công khai việc kiểm tra, sử dụng nguồn lực.

Tổng kết thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ; rà soát để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới.

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#Bộ Nội vụ #Ngày nghỉ lễ tết #Hưởng nguyên lương #Luật Lao động #Thông báo nghỉ lễ tết

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