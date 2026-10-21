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Làm rõ quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh theo yêu cầu

Luân Dũng

TPO - Chính phủ đề xuất sửa đổi quy định về giá dịch vụ khám, chữa bệnh; cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ quyền lợi BHYT của người bệnh khi lựa chọn khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm

Sáng 21/10, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh chồng chéo, tạo sự linh hoạt trong quá trình cấp giấy phép hoạt động.

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Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Trong đó, Khoản 7 Điều 110 cũng được sửa đổi nhằm xác định rõ thẩm quyền quyết định giá của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. Theo đó, các cơ sở này chỉ được quyết định giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; giá dịch vụ không theo yêu cầu tiếp tục do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc HĐND cấp tỉnh quy định theo thẩm quyền.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu vẫn được thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi và mức hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Một nội dung khác được đề xuất sửa đổi là Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh về quản lý thiết bị y tế. Các quy định mới hướng đến hoàn thiện nguyên tắc quản lý, đồng thời bổ sung giải pháp kiểm soát giá và hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng nhằm đẩy giá thiết bị y tế lên cao.

Cụ thể, dự thảo đề cập việc quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng; công khai thông tin về giá thiết bị y tế và các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế theo lộ trình; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế.

Đối với các nội dung này, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục hoàn thiện một số vấn đề để bảo đảm tính khả thi và tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Về quản lý giá, Ủy ban đề nghị quy định biên độ giá linh hoạt, phù hợp với sự đa dạng về nhóm và chủng loại thiết bị y tế. Trách nhiệm cập nhật giá kê khai cũng cần được thiết kế theo hướng hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Mở rộng khả năng tiếp cận sinh phẩm

Đối với Luật Dược, Chính phủ cho biết các nội dung sửa đổi tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc.

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Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Như Ý

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất sửa đổi khái niệm “sinh phẩm tham chiếu” và “sinh phẩm tương tự” theo hướng bỏ điều kiện sinh phẩm tham chiếu phải được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Thay vào đó, sinh phẩm tham chiếu có thể được cấp phép lưu hành tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, với điều kiện có đầy đủ dữ liệu về chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Theo Chính phủ, việc điều chỉnh này sẽ giúp Việt Nam mở rộng khả năng tiếp cận các sinh phẩm phục vụ điều trị nhiều bệnh lý như ung thư, thiếu máu, viêm gan B mạn tính, viêm gan C mạn tính, bệnh máu khó đông di truyền và các bệnh tự miễn mạn tính. Đây là những lĩnh vực mà hiện nay trong nước vẫn chưa có thuốc điều trị tương ứng.

Chính phủ cho biết trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện nền tảng tiếp nhận thông tin công bố giá, theo hướng cấp tài khoản để doanh nghiệp chủ động công bố, cập nhật thông tin và giá thuốc trên hệ thống dữ liệu về y tế.

Cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu giải pháp kiểm soát tình trạng hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo thuốc không được chấp thuận tại địa phương này nhưng doanh nghiệp tiếp tục đề nghị xác nhận tại địa phương khác.

Việc hoàn thiện cơ chế quản lý cần bảo đảm phân cấp đi đôi với trách nhiệm kiểm soát, hạn chế tình trạng lợi dụng sự khác biệt trong quá trình xử lý hồ sơ giữa các địa phương.

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#BHYT #khám bệnh #chữa bệnh #giá dịch vụ #quyền lợi #y tế #Bộ trưởng Đào Hồng Lan

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