Thái Nguyên: Hố tử thần bất ngờ xuất hiện trên Quốc lộ 3B

TPO - Khoảng 6h30 sáng nay (21/10), một hố sụt xuất hiện trên tuyến Quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Bình Minh, xã Na Rì. Chính quyền địa phương đã rào chắn, đặt cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo UBND xã Na Rì (tỉnh Thái Nguyên), hố sụt có bán kính khoảng 2m, sâu khoảng 3m, theo dạng hàm ếch. Hiện hố sụt đang tiếp tục có dấu hiệu mở rộng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Na Rì đã triển khai lực lượng rào chắn, đặt cảnh báo tại khu vực xảy ra hố sụt nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

UBND xã Na Rì khuyến cáo, người dân khi lưu thông trên Quốc lộ 3B, đoạn qua khu vực thôn Bình Minh cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm các biển cảnh báo, rào chắn.

Hố tử thần trên Quốc lộ 3B xuất hiện sáng 21/10.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, không tự ý di chuyển qua khu vực hố sụt hoặc vượt rào chắn.

Trước đó, ngày 27/5/2025, trên Quốc lộ 3B đoạn qua xã Na Rì bất ngờ xuất hiện hố tử thần. Camera nhà dân ven đường ghi lại hình ảnh xe máy lao vào rào tôn quây "hố tử thần".

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng triển khai tìm kiếm nạn nhân trong nhiều ngày nhưng không có kết quả.



Các chuyên gia cho rằng, Thái Nguyên có địa hình và địa chất phức tạp, xen kẽ giữa núi đá vôi, đồi thấp và các thung lũng karst. Nhiều khu vực phân bố đá carbonat dễ xảy ra quá trình karst hóa - hiện tượng nước ngầm hòa tan đá vôi qua thời gian dài, hình thành các hang hốc, khe rỗng dưới lòng đất. Khi mưa lớn kéo dài, hoạt động của nước ngầm hoặc các khoảng rỗng karst dưới nền đất có thể là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xuất hiện "hố tử thần".