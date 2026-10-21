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Hiến mô, bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi: Phải đánh giá hệ lụy tâm lý, nguy cơ bị cưỡng ép

Luân Dũng

TPO - Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ghi nhận ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của chính sách; tuy nhiên, do người dưới 18 tuổi, đặc biệt là trẻ em cần được bảo vệ đặc biệt, nên cần đánh giá kỹ các tác động tâm lý, đạo đức, xã hội và nguy cơ lợi dụng quan hệ phụ thuộc để gây áp lực, cưỡng ép hiến mô, bộ phận cơ thể.

Sáng 21/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

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Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Như Ý

Đáng chú ý, dự thảo luật mở rộng quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác đối với người dưới 18 tuổi. Đây là chính sách mới so với luật hiện hành nhằm tạo thêm cơ hội cứu chữa cho người bệnh, đồng thời tôn trọng nguyện vọng hiến tặng của người dưới 18 tuổi và gia đình.

Qua thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban ghi nhận mục đích nhân văn, nhân đạo của chính sách này, tuy nhiên, người dưới 18 tuổi, nhất là trẻ em là chủ thể được bảo vệ đặc biệt.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục đánh giá tác động kỹ lưỡng hệ lụy về tâm lý, đạo đức, xã hội, nguy cơ lợi dụng quan hệ phụ thuộc để tạo áp lực, cưỡng ép lấy mô, bộ phận cơ thể, trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu các quy định chặt chẽ để bảo đảm ý nghĩa tốt đẹp của chính sách.

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Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ở người, Ủy ban cơ bản tán thành điều kiện chung đối với người hiến mô từ đủ 18 tuổi trở lên; bổ sung quy định về việc lấy bộ phận cơ thể sau chết tuần hoàn; nâng độ tuổi người hiến khi còn sống cho người không phải thành viên gia đình.

Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị Chính phủ quy định thống nhất về nguyện vọng hiến trước khi chết là căn cứ hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết não, chết tuần hoàn.

Với cơ quan điều phối quốc gia về ghép mô, bộ phận cơ thể người, cần nghiên cứu thể hiện quy định bao quát trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong công tác điều phối và Bộ Y tế phân công thực hiện theo thẩm quyền.

Đối với các trường hợp được hoạt động vì mục đích thương mại, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục tham khảo, chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, đánh giá kỹ lưỡng các vấn đề liên quan, phân loại rõ theo từng nhóm đối tượng để quy định phù hợp thực tiễn Việt Nam.

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#hiến mô #bộ phận cơ thể #trẻ em #luật hiến tặng #bảo vệ trẻ #Bộ Y tế #Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

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