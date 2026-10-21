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Đề xuất san phẳng một ngọn núi ở Gia Lai để xử lý sạt lở

Trương Định

TPO - Theo UBND phường Quy Nhơn, khu vực núi Một có địa chất phức tạp, đất đá phong hóa mạnh, địa hình sườn dốc lớn, độ cao đỉnh núi khoảng 44m. Khi san phẳng khu vực núi Một, dự kiến phát sinh khối lượng khoảng 1 triệu m³ đất, đá.

Ngày 21/10, UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết, đã có báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý, khắc phục sạt lở đất tại khu vực núi Một, kết hợp cải tạo và chỉnh trang khu vực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đảm bảo ổn định, lâu dài.

Theo chính quyền địa phương, khu vực núi Một thuộc Tổ dân phố 19 và 20 có địa hình, địa chất phức tạp, đất đá phong hóa mạnh, địa hình sườn dốc lớn, độ cao đỉnh núi khoảng 44m và hiện có khoảng 228 hộ dân. Trong đó, khoảng 183 hộ sinh sống trên khu vực núi, sườn núi và 45 hộ sinh sống dưới chân núi.

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Những mái nhà chênh vênh bên sườn núi Một.

Với đặc điểm địa hình, địa chất phức tạp, đất đá phong hóa và phạm vi khu vực có nguy cơ ảnh hưởng rộng, việc áp dụng các giải pháp xử lý cục bộ như xây dựng tường chắn, kè chống sạt lở cần được xem xét, đánh giá thận trọng.

Qua nghiên cứu, UBND phường Quy Nhơn đề xuất phương án xử lý tổng thể theo hướng di dời toàn bộ các hộ dân trong phạm vi nghiên cứu; tổ chức đào hạ, san phẳng khu vực núi Một theo cao độ thiết kế phù hợp với khu dân cư hiện trạng tiếp giáp, kết hợp tận thu đất, đá đủ điều kiện làm vật liệu san lấp mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xử lý địa hình, tổ chức đầu tư xây dựng khu dân cư mới theo quy hoạch đề xuất, hình thành không gian đô thị đồng bộ.

Theo UBND phường Quy Nhơn, phương án này hướng đến giải quyết đồng thời ba yêu cầu: bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài cho người dân; khai thác hợp lý nguồn vật liệu đất, đá phát sinh trong quá trình đào hạ núi; và chuyển đổi khu vực có địa hình phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro thành quỹ đất có khả năng phát triển đô thị, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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Những đợt mưa bão trước đó, khiến 5 hộ dân bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương đã di dời, hỗ trợ tái định cư.

Địa phương ước tính, quá trình đào hạ, san phẳng khu vực núi Một dự kiến phát sinh khối lượng khoảng 1 triệu m³ đất, đá là nguồn vật liệu rất cần thiết để phục vụ nhu cầu san lấp mặt bằng tại các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp cân đối được nguồn vật liệu với các dự án có nhu cầu phù hợp, phương án sẽ góp phần tiết kiệm chi phí cung ứng vật liệu, tối ưu hóa công tác vận chuyển, hỗ trợ tiến độ thi công các công trình và giảm áp lực đối với nguồn vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh đang rất bức thiết hiện nay.

Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện phương án khoảng 500 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 250 tỷ đồng và chi phí xây dựng khoảng 250 tỷ đồng.

Nguồn thu dự kiến từ việc đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 850 tỷ đồng. Theo đó, sau khi dự án hoàn thành, phần chênh lệch giữa nguồn thu dự kiến từ đấu giá đất và tổng chi phí đầu tư là khoảng 350 tỷ đồng.

Trước đó, báo Tiền Phong cũng có bài viết phản ánh nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Một. Theo ghi nhận tại hiện trường, bên sườn núi Một, nhiều hộ dân sống trong cảnh thấp thỏm mỗi mùa mưa bão đến. Những căn nhà nhỏ nằm chênh vênh lưng chừng núi, còn phía dưới là khu dân cư san sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu sạt lở tái diễn. Khu vực đã được UBND phường Quy Nhơn cắm biển cảnh báo nguy hiểm sạt lở.

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#sạt lở núi #Quy Nhơn #di dời dân #xây dựng tái định cư mới #đào núi Một #sạt lở #những mái nhà chênh vênh

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