Hà Nội xúc tiến làm phố đi bộ 24/7 tại vòm cầu Phùng Hưng

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hồ sơ nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng khu vực vòm cầu Phùng Hưng do UBND phường Hoàn Kiếm trình thẩm định đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu về trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ theo quy định.

131 vòm đá đường sắt phía Nam cầu Long Biên được định hình thành tuyến phố đi bộ hoạt động 24/7 gắn với phát triển kinh tế đêm của Thủ đô.

Quá trình thẩm định được thực hiện chặt chẽ thông qua Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch thành phố, đồng thời phối hợp lấy ý kiến đóng góp từ Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Xây dựng đánh giá đồ án hoàn toàn phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tái thiết, chỉnh trang không gian kiến trúc vùng nội đô lịch sử với việc tuân thủ pháp luật về bảo tồn di sản và hành lang an toàn đường sắt.

Cùng với bước hoàn thiện thiết kế đô thị, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TU thống nhất chủ trương triển khai ngay dự án Không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT. Trên cơ sở đó, Hội đồng thẩm định thành phố đã hoàn thiện báo cáo, trình Chủ tịch UBND TP Hà Nội xem xét quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án do Liên danh Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco và Công ty CP Tập đoàn Taseco đề xuất với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1.100 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm 39% vốn Nhà nước (khoảng hơn 445 tỷ đồng) dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật; 61% còn lại (hơn 692 tỷ đồng) do liên danh nhà đầu tư tự thu xếp.

Theo phương án đề xuất, phạm vi nghiên cứu có tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,71km, gồm 1,41km dọc tuyến Phùng Hưng - Gầm Cầu (từ nút giao Trần Phú - Hà Trung đến ga Long Biên) cùng khoảng 300m các tuyến phố cắt ngang. Trong đó, phần công trình do nhà đầu tư trực tiếp thực hiện tập trung vào dải vòm cầu đường sắt dài 860m từ nút giao Phùng Hưng - Cửa Đông đến ga Long Biên, gồm 127 vòm đá và 4 cầu đường sắt. Phương án sơ bộ dự kiến đục thông 109 vòm đủ điều kiện kỹ thuật để cải tạo, gia cố kết cấu và khai thác không gian bên trong.

Không gian sau cải tạo sẽ phục vụ trưng bày nghệ thuật, ẩm thực, thương mại sáng tạo và dịch vụ du lịch trải nghiệm. Tuyến đường được tổ chức thành phố đi bộ 24/7 kết nối với phố cổ để phát triển kinh tế đêm, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2028 với thời hạn khai thác 30 năm.

Nhằm siết chặt an toàn chạy tàu và tính minh bạch tài chính, thành phố yêu cầu rà soát kỹ dự toán gia cố vòm cầu để không chồng chéo ngân sách. Nhà đầu tư phải hoàn thành kiểm định hiện trạng 131 vòm đá, duy trì hệ thống quan trắc công trình trước, trong và sau thi công; đồng thời dự án sẽ chịu sự kiểm toán song song của Kiểm toán Nhà nước ngay từ giai đoạn chuẩn bị.