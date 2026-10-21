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Pháp luật

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Vụ người đàn ông bị sát hại trên ô tô: Người bán thịt đã cố ngăn cản khi nghi phạm lấy con dao

Thanh Phong

TPO - Thời điểm nghi phạm lấy con dao đặt trên bàn bán thịt lợn, sự việc diễn ra quá nhanh. Chủ quán là một người phụ nữ chỉ kịp túm áo kéo lại để ngăn cản nhưng không thành.

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Hình ảnh đối tượng chặn xe ô tô đập kính trước sân vui chơi trên đường Bắc Cầu được người dân đăng tải trên mạng xã hội.

Sáng 21/10, cơ quan chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại khu vực trước ngõ 212 Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Nghi phạm gây án là một người đàn ông trung niên, bị bắt giữ ngay trong tối 20/10. Hiện danh tính cũng như nguyên nhân vụ việc chưa được cơ quan chức năng thông tin.

Theo diễn biến được camera ghi lại, khoảng hơn 17h ngày 20/10, một người đàn ông điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15B-616.XX di chuyển theo hướng đường Bắc Cầu đi đê Ngọc Thụy.

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Sân vui chơi trên đường Bắc Cầu. Ảnh: Thanh Phong.

Khi đến khu vực trước sân vui chơi, gần số 297 đường Bắc Cầu, xe ô tô của người này bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy (BKS Hà Nội) chặn đầu.

Tại đây, đối tượng đi xe máy dùng búa đập vỡ kính ô tô và tấn công tài xế. Chứng kiến sự việc, người dân đã can ngăn nên đối tượng lên xe máy rời đi.

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Cảnh sát phong tỏa hiện trường vào tối 20/10. Ảnh: Thanh Phong.

Tuy nhiên, sau đó, đối tượng đến một quán bán thịt lợn cách hiện trường khoảng 40–50 m, lấy một con dao, rồi vòng xe máy quay lại đuổi theo ô tô, chặn xe tại khu vực đối diện ngõ 212 đường Bắc Cầu.

Tại đây, đối tượng dùng dao tấn công tài xế qua cửa kính ô tô, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Một số người dân sống tại hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

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Khu vực hung thủ gây án. Ảnh: Thanh Phong.

Kể lại sự việc, bà M. (người bán thịt lợn) cho biết, vào thời điểm trên, khi bà đang quay vào trong lấy đồ thì một người đàn ông đi xe máy đến lấy con dao thái thịt lợn đặt trên bàn.

Phát hiện sự việc, bà M. lập tức túm áo người đàn ông, kéo xe lại nhằm ngăn đối tượng lấy dao, nhưng không thành.

“Sự việc diễn ra nhanh và tôi không có sự đề phòng nên khó có thể ngăn cản”, bà M. chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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#Vụ sát hại Hà Nội #Tội phạm hình sự #Chung cư Bắc Cầu #Truy bắt nghi phạm #An ninh trật tự

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