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Pháp Kiều, CoolKid và dàn nghệ sĩ đổ bộ fest 'Chạm Việt Nam' 2

Ngọc Ánh

TPO - Tối 25/10, đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ cùng nhiều nghệ sĩ trẻ tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Chương trình mang đến không gian giải trí sôi động trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival do Báo Tiền Phong tổ chức, đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 diễn ra tối 25/10 tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Với chủ đề Chạm số - Sống xanh, chương trình hướng đến việc kết nối âm nhạc, công nghệ và lối sống bền vững. Thông điệp xuyên suốt đêm nhạc là "Mỗi cú chạm công nghệ là một bước tiến đưa chúng ta đến gần hơn với tương lai xanh và bền vững".

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Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 diễn ra tối 25/10 tại Hà Nội.

Pháp Kiều, Coolkid, Hà Myo và dàn nghệ sĩ trẻ hội tụ

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ thuộc nhiều dòng nhạc, từ rap, pop đến âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại. Sự đa dạng trong phong cách biểu diễn được kỳ vọng tạo nên những sắc thái khác nhau cho sân khấu ngoài trời giữa trung tâm Hà Nội.

Trong số những gương mặt đáng chú ý có rapper Pháp Kiều - được biết đến qua chương trình Rap Việt mùa 3 và tiếp tục thu hút sự quan tâm khi tham gia Anh trai say hi.

Với phong cách trình diễn cá tính, giàu năng lượng, Pháp Kiều là một trong những nghệ sĩ được chờ đợi tại đêm nhạc.

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Hai nghệ sĩ trẻ từ chương trình Tinh hà say hi sẽ gặp gỡ khán giả tại Chạm Việt Nam 2.

Rapper CoolKid cũng góp mặt trong chương trình. Sự xuất hiện của CoolKid mang đến màu sắc rap và R&B, bổ sung vào không khí âm nhạc trẻ trung của sự kiện.

Một gương mặt khác là ca sĩ Hà Myo, nghệ sĩ theo đuổi hướng kết hợp âm nhạc truyền thống với những yếu tố hiện đại. Những sản phẩm của Hà Myo khai thác chất liệu dân gian, đưa âm hưởng truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ.

Tại Chạm Việt Nam 2, nữ ca sĩ sẽ góp phần tạo nên điểm nhấn về bản sắc văn hóa trong tổng thể chương trình.

Fest Chạm Việt Nam cũng quy tụ Ali Thục Phương, Quinz​​el, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V và em bé Chất Xệ Xệ. Sự góp mặt của các nghệ sĩ ở nhiều độ tuổi, phong cách góp phần thể hiện tinh thần kết nối thế hệ mà chương trình hướng đến.

DJ Thảo Bebe đảm nhận phần khuấy động không khí, mang đến những tiết tấu sôi động cho sân khấu Chạm Việt Nam 2.

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Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi đồng hành với chương trình.

Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh - Đại sứ Ngày thanh toán số Việt Nam 2026 - và Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi, cùng Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai Á hậu và dàn thí sinh đồng hành với sự kiện, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống hiện đại, tích cực và trách nhiệm với cộng đồng.

Kết nối văn hóa và công nghệ

Chạm Việt Nam 2 được xây dựng thành ba chương nghệ thuật với những sắc thái khác nhau, tạo nên hành trình cảm xúc từ các giá trị văn hóa, thiên nhiên đến nhịp sống công nghệ và sự kết nối giữa các thế hệ.

Chương đầu tiên mở ra không gian âm nhạc gần gũi, đề cao tình yêu thiên nhiên, con người và những giá trị văn hóa truyền thống. Đây là phần đặt nền tảng cho thông điệp sống xanh, hướng khán giả đến ý thức gìn giữ môi trường và bản sắc dân tộc.

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Dàn nghệ sĩ góp thêm sắc màu văn hóa đa dạng cho đêm nhạc.

Sau đó, tiết tấu được đẩy nhanh, thể hiện không khí sôi động của đời sống hiện đại. Những màn trình diễn mang màu sắc trẻ trung, giàu năng lượng sẽ làm nổi bật tinh thần sáng tạo, sự năng động của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Chương cuối hướng đến sự giao thoa giữa các thế hệ, giữa giá trị truyền thống và xu hướng hiện đại. Đây cũng là phần đúc kết thông điệp xuyên suốt của chương trình, nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong việc tiếp nhận công nghệ, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa.

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Rapper nhí Xệ Xệ hứa hẹn đưa đến chương trình ca khúc mới.

Không chỉ có âm nhạc, đêm diễn còn kết hợp trình diễn thời trang, hứa hẹn mang đến điểm nhấn thị giác, góp phần làm phong phú trải nghiệm của khán giả. Những mẫu thiết kế đậm chất Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến do hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn.

Chạm Việt Nam 2 là một trong những hoạt động điểm nhấn nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival vào 24, 25/10. Với chủ đề Chạm số - Sống xanh, sự kiện không chỉ thúc đẩy trải nghiệm thanh toán số mà còn hướng đến việc nâng cao nhận thức về tiêu dùng bền vững và ứng dụng công nghệ trong đời sống.

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#Chạm Việt Nam #nghệ sĩ trẻ #phố đi bộ #âm nhạc #công nghệ #sống xanh #Hà Nội #Ngày Thanh toán số Việt Nam

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