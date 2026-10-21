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Giải trí

Quyết định gây bất ngờ của Triệu Vy

Minh Vũ

TPO - Triệu Vy vốn bị cấm hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc từ năm 2021. Nhưng giờ đây nữ diễn viên lần đầu tham gia sự kiện sau 5 năm.

Trang 163 đưa tin ngày 20/10, Triệu Vy tham dự show diễn thời trang tóc cao cấp Thời đại hoàng kim của nhà thiết kế Kim Robinson tại Singapore. Đây là người bạn thân lâu năm của ngôi sao Hoàn Châu cách cách, vì vậy Triệu Vy đã đặc biệt sang Singapore ủng hộ danh tiếng cho ông.

Sự xuất hiện của Triệu Vy nhận được sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Theo 163, có thông tin Triệu Vy vướng án kinh tế nên tài chính khó khăn, nhiều cổ phần công ty bị đóng băng, cô còn bị cấm rời khỏi Trung Quốc, bị đưa vào danh sách đen.

Nhưng sự xuất hiện tại Singapore lần này chứng minh những thông tin trên không chính xác.

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Triệu Vy trẻ trung khi tham gia sự kiện tại Singapore.

Tiếng reo hò của người hâm mộ và ống kính máy ảnh của giới truyền thông đã khẳng định sức hút thị trường của Triệu Vy - ngôi sao thần tượng thế hệ đầu tiên của Hoa ngữ - vẫn rất mạnh mẽ.

Đối với những người yêu mến Triệu Vy, đây không chỉ là việc tham dự một sự kiện thương mại, còn giống lời khẳng định rằng "mọi chuyện đều ổn".

Triệu Vy còn dự định tham dự chương trình Rất muốn trò chuyện cùng bạn của đài phát thanh Singapore, cùng nam diễn viên Lý Nam Tinh vào ngày 21/10. Chương trình khám phá mối duyên quen biết giữa Lý Nam Tinh và Triệu Vy, nhìn lại những thay đổi của Triệu Vy.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về kế hoạch trở lại giới giải trí, Triệu Vy tiết lộ cô đang tự viết kịch bản, đồng thời cùng bạn bè nghiên cứu áp dụng ứng dụng AI vào việc sáng tạo các tác phẩm phim ảnh. Triệu Vy chia sẻ thường xuyên xem phim ngắn do AI sản xuất và cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng phim ảnh hiện tại.

MC hỏi Triệu Vy cô có nhớ diễn xuất không, nữ diễn viên trả lời: "Mọi người có thể xem lại các tác phẩm cũ mà".

Triệu Vy còn có hành động gây bất ngờ khi nhấn thích một bài đăng của blogger, có nội dung chỉ trích giám khảo lễ trao giải điện ảnh Kim Kê - Hề Mỹ Quyên.

Trong đó, blogger cho rằng Hề Mỹ Quyên từ trước tới nay luôn coi thường những diễn viên có lưu lượng truy cập cao, độ nổi tiếng lớn. Tính đến nay, những "đại hoa" nhưng chưa từng giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Kê (Ảnh hậu) bao gồm Triệu Vy, Thư Kỳ, Lý Băng Băng, Thang Duy...

Hề Mỹ Quyên từng lấy Leonardo DiCaprio làm ví dụ về diễn viên nổi tiếng nhưng khó đoạt giải Oscar vì ban giám khảo có tiêu chuẩn chuyên môn riêng.

Triệu Vy nhấn thích quan điểm này vì trong hàng chục năm sự nghiệp, dù có nhiều tác phẩm xuất sắc, Triệu Vy chưa giành được giải Ảnh hậu Kim Kê.

Triệu Vy cũng từng là nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc sau thành công của Hoàn Châu cách cách, cô còn có biệt danh "Triệu quốc dân", nhưng có lẽ vì định kiến của ban giám khảo mà cô không giành được giải thưởng điện ảnh tại chính quê nhà.

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Nữ diễn viên khiến người hâm mộ yên tâm khi có tâm trạng thoải mái.

Triệu Vy bị phong sát ngầm từ tháng 8/2021, nhưng lý do đằng sau đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Từ đó, cô hạn chế hoạt động cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực. Thậm chí, khi cha nữ diễn viên qua đời, cô cũng chỉ thể hiện sự thương tiếc trên trang Instagram. Chỉ đến tháng 12/2024, khi nữ sĩ Quỳnh Dao qua đời, Triệu Vy mới đăng bài trên tài khoản Weibo cá nhân, gửi lời từ biệt ân nhân.

Đến 28/12/2024, Triệu Vy đăng bài thứ hai nói việc đã ly hôn ông xã Huỳnh Hữu Long nhiều năm, và cô sẽ không chịu trách nhiệm với những khoản nợ của chồng cũ.

Từ đó, Triệu Vy thỉnh thoảng đăng hình ảnh đi du lịch và xuất hiện trên sóng livestream bán hàng của thương hiệu rượu vang do cô sản xuất, để thăm dò phản ứng của dư luận. Hiện tại, việc Triệu Vy bắt đầu hoạt động thương mại trở lại, cho thấy cô lựa chọn con đường phát triển tại nước ngoài, giống Phạm Băng Băng.

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#Triệu Vy #Triệu Vy bị cấm sóng #Hoàn châu cách cách #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

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