Siêu bão Champi bất ngờ mạnh lên cấp 17

TPO - Siêu bão Champi có màn “lội ngược dòng” bất ngờ, khi suy yếu xuống cấp 15 vào sáng 19/10, sau đó bất ngờ mạnh lên cấp 17 vào sáng 21/10, trở thành cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng 21/10, siêu bão Champi cách đảo Luzon của Philippines khoảng 800 km về phía Đông Đông Nam với cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Theo các số liệu phân tích vệ tinh mới nhất, siêu bão Champi có sức gió mạnh nhất khoảng 210 km/giờ, áp suất khí quyển tại tâm giảm xuống tới 900 hPa.

Với cường độ này, Champi tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ, đồng thời là cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua cường độ của siêu bão Sinlaku.

Hình ảnh vệ tinh chụp siêu bão Champi vào lúc 7h ngày 21/10.

Theo các phân tích, bão đang hoạt động trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29-30°C, là điều kiện thuận lợi để duy trì cường độ mạnh.

Vì vậy, trong ngày và đêm 21/10, bão vẫn có khả năng duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, với hướng di chuyển chủ yếu Tây Tây Bắc, tốc độ nhanh khoảng 20-25 km/giờ.

Từ 22/10, Champi có xu hướng chuyển dần sang hướng Tây Bắc. Khi di chuyển về phía Bắc và đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu dần.

So với các phiên dự báo 2 ngày qua, dự báo mới nhất của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ đã thống nhất hơn về kịch bản đường đi của Champi, theo đó bão ít khả năng đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về đường đi siêu bão Champi.

Khoảng ngày 24/10, khi di chuyển đến vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc), cường độ siêu bão Champi được dự báo giảm xuống khoảng cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão có khả năng chuyển hướng Đông Bắc, di chuyển về phía khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đến 25/10, khi tiến về khu vực phía Nam Nhật Bản và Hàn Quốc, bão Champi tiếp tục suy yếu, với cường độ dự báo khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Như vậy, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, siêu bão Champi không di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên với cường độ mạnh cấp 16-17, bán kính ảnh hưởng rộng, hoàn lưu phía Tây của siêu bão CHAMPI có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9 kèm sóng biển cao từ 2-4 m ở khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong bối cảnh El Nino rất mạnh, từ tháng 11 đến tháng 1/2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng vẫn ghi nhận bão và áp thấp nhiệt đới thời gian này.