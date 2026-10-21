Quan chức Iran: Không một hạt uranium làm giàu nào bị đưa ra ngoài Tehran

TPO - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định toàn bộ uranium làm giàu sẽ được giữ lại trong nước, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ không đàm phán với Washington nếu Mỹ chưa đáp ứng các điều kiện nhằm xây dựng lòng tin.

Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC), đã đưa ra nhận xét trên trong cuộc gặp với Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Asim Munir, tại Tehran hôm thứ Ba (20/10).

“Tất cả vật liệu hạt nhân được làm giàu sẽ vẫn ở lại Iran, và không một hạt nào sẽ rời khỏi đất nước”, ông Rezaei nhấn mạnh, đồng thời gọi đây là tài sản quý giá của quốc gia, phục vụ lợi ích của người dân Iran.

Quan chức này cho biết người dân và giới chức Iran đều thống nhất rằng các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ không được nối lại cho đến khi Washington đáp ứng đầy đủ những điều kiện của Tehran.

Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Tháng trước, ông Rezaei cho biết Iran đã chuyển 7 điều kiện tới Washington thông qua các bên trung gian Qatar, trong đó có yêu cầu chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân. Tuy nhiên, ông đánh giá phản hồi của Mỹ là “không thỏa đáng”.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Washington được cho là đã yêu cầu Iran chuyển giao kho uranium làm giàu trong đề xuất mới nhất. Tehran kiên quyết bác bỏ khả năng này, đồng thời khẳng định quyền phát triển và sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Các nỗ lực ngoại giao giữa hai nước tiếp tục gặp khó khăn sau cuộc chiến kéo dài 40 ngày, bắt đầu ngày 28/2 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Thỏa thuận ngừng bắn cùng bản ghi nhớ đạt được sau đó vẫn chưa thể dẫn tới một thỏa thuận lâu dài.

Trong cuộc gặp tại Tehran, ông Rezaei cũng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Iran và Pakistan. Về phía Pakistan, Tướng Asim Munir cho biết các vấn đề liên quan đến biên giới hai nước đã được giải quyết và các cửa khẩu được mở lại từ sáng 20/10. Ông đồng thời ca ngợi năng lực phòng thủ và sự kiên cường của lực lượng vũ trang Iran trong cuộc chiến, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khu vực.

Pakistan hiện đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực ngoại giao giữa Tehran và Washington.