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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm dự án đảo nhân tạo của Đan Mạch

Bình Giang

TPO - Sáng 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X thăm dự án đảo nhân tạo Lynetteholm ở ngoài khơi cảng Copenhagen.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X thăm dự án đảo nhân tạo Lynetteholm. Ảnh: TTXVN

Lynetteholm là dự án lấn biển quy mô lớn của Đan Mạch để mở rộng không gian đô thị Copenhagen. Hòn đảo có diện tích 275 ha, được quy hoạch thành một khu dân cư và thương mại đủ chỗ ở cho 35.000 người.

Dự án đồng thời đóng vai trò như một tuyến phòng thủ cho cảng của thành phố trước tình trạng nước biển dâng.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch và các quan chức cấp cao đi tàu ra thăm đảo. Ảnh: TTXVN

Các nghiên cứu dự báo Copenhagen sẽ là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi mực nước biển dâng, vì một số khu vực của thành phố hiện chỉ cao hơn mặt biển 1 - 2 m.

Các bản thiết kế cho thấy Lynetteholm sẽ trở thành đảo có hình dạng giống đôi cánh dơi.

Thay vì sử dụng tường chắn sóng bằng bê tông theo cách thông thường, các kiến trúc sư cảnh quan kỳ vọng công trình này sẽ trở thành một ví dụ về “thiết kế thích ứng”, tức là có thể điều chỉnh và cải tạo trong tương lai khi điều kiện môi trường thay đổi.

Tương tự như bãi biển tự nhiên có khả năng làm giảm tác động của sóng, đường bờ biển nhân tạo của Lynetteholm sẽ hấp thụ và phân tán năng lượng của những con sóng tràn vào.

Các kiến trúc sư cho rằng đường bờ biển rộng, có hình dạng gồ ghề sẽ dễ dàng được gia cố, thậm chí nâng cao khi cần thiết nếu mực nước biển dâng vượt dự báo, hơn là phải tiếp tục xây tường chắn sóng cao thêm.

Các kiến trúc sư cũng hy vọng đường bờ biển của dự án sẽ tăng cường đa dạng sinh học trong vòng 10 - 30 năm tới, thông qua kết hợp các vùng đất thấp bằng phẳng, khu vực trồng cây và bãi biển.

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#Đan Mạch #Đảo nhân tạo #Lynetteholm #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Nhà vua Đan Mạch

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