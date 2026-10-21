Cán bộ thời kỳ mới Qua việc khó, rõ thực tài: 'Làn gió mới' từ Quảng Trị

TPO - Nhận nhiệm vụ ở Quảng Trị vào cuối tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương liên tục có mặt tại các công trường, dự án để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, giao rõ người, ấn định rõ thời hạn. Sự chỉ đạo quyết liệt của hai lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tạo chuyển biến tích cực trong bộ máy, giúp khơi thông nhiều dự án đình trệ.

Sáng 15/10, chiếc Cessna 208 xuất phát từ sân bay Đồng Hới, thực hiện ba tuyến bay phía trên Cảng hàng không Quảng Trị. Ở các độ cao 300m và 600m, thiết bị chuyên dụng trên máy bay ghi lại hình ảnh, phục vụ rà soát tĩnh không, chướng ngại vật tại khu vực đường cất hạ cánh.

Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 15/10.

Phía dưới những tuyến bay là công trường đang hoàn thiện. Tính đến đầu tháng 10, tổng khối lượng thi công đạt trên 80%; sân đỗ đã hoàn thành, đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 98%. Chuyến bay kỹ thuật mở thêm một bước chuẩn bị để sân bay hướng tới khai thác thương mại vào tháng 3/2027.

Trước đó, trong các cuộc kiểm tra tại dự án, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đã đặt mốc bay kỹ thuật vào ngày 15/10, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư phải đưa Cảng hàng không Quảng Trị hoạt động đúng tiến độ, không lùi thời gian thêm nữa. Và mốc hẹn thứ nhất đã được thực hiện!

Nhận nhiệm vụ từ ngày 21/9, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương liên tiếp xuống cơ sở. Trên công trường sân bay, cảng biển hay trường nội trú vùng biên, những câu hỏi được đặt ra đều hướng vào chỗ công việc đang mắc: Ai giải quyết, phương thức ra sao, cần hỗ trợ gì, bao giờ hoàn thành?

Hơn 10 ngày sau khi tiếp nhận 5 cán bộ tăng cường, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy Cáp Xuân Tá cho biết, công việc đã chuyển biến rõ rệt.

Xã Mỹ Thủy đang cùng lúc triển khai 6 dự án động lực của tỉnh. Hồ sơ giải phóng mặt bằng ngày càng lớn, trong khi trước đó chỉ có một cán bộ địa chính phụ trách lĩnh vực này. Địa phương lập tổ thẩm định, huy động lãnh đạo xã và các phòng, ban cùng xử lý. Công việc vẫn phải nối sang ban đêm, cả cuối tuần.

Trước đó, khó khăn này được ông Tá trình bày tại cuộc kiểm tra ngày 26/9 của Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương. Ngay tại hiện trường, ông Vương Quốc Tuấn yêu cầu bổ sung 5 cán bộ cho xã Mỹ Thủy, bắt đầu làm việc từ ngày 1/10.

Ba ngày sau cuộc kiểm tra, yêu cầu bố trí nhân sự được thực hiện. Những nhân sự tăng cường đảm nhận các lĩnh vực gắn trực tiếp với hồ sơ đang vướng: Đất đai, môi trường, tài chính, giải quyết khiếu nại và thẩm định dự án. UBND xã chịu trách nhiệm phân công, sử dụng hiệu quả lực lượng được bổ sung.

“Các cán bộ tăng cường có chuyên môn vững nên làm việc rất yên tâm” - ông Tá cho biết. Xã phấn đấu cuối tháng 10 hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 29 hộ giai đoạn một tại thôn Mỹ Thủy.

Đằng sau những bộ hồ sơ là cuộc sống của cả một làng biển. Theo ông Tá, riêng thôn Mỹ Thủy phải di dời toàn bộ, có 680 hộ dân bị ảnh hưởng; tổng số phải tổ chức di dời theo kế hoạch trên địa bàn xã lên tới hơn 1.000 hộ dân.

“Ngoài đất ở, nhà ở còn việc làm, sinh kế và những mối gắn bó bao đời với nơi chốn cũ. Chính quyền phải tính đủ những điều ấy để thu xếp cuộc sống cho người dân” - ông Tá chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương liên tiếp xuống cơ sở kể từ khi nhận nhiệm vụ.

Chiều 29/9, tại công trường Trường nội trú Tiểu học và THCS Dân Hóa, trên quả đồi cạnh Quốc lộ 12A, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ, đã thẳng thắn nhận xét: “Tiến độ như thế này là rất chậm!”.

Một ngày trước, Báo Tiền Phong phản ánh 4 trường nội trú vùng biên đã qua hạn hoàn thành nhưng phần lớn chưa thể đón học sinh. Tại Dân Hóa, khối lượng được báo cáo đạt khoảng 80%; nhà thầu cam kết hoàn thành dự án ngày 30/10.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu khi kiểm tra dự án trường nội trú vùng biên xã Dân Hóa.

Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy hỏi thẳng chủ đầu tư, nhà thầu: Cần làm những gì, tổ chức thi công ra sao để hoàn thành đúng mốc hẹn mới? Ông Vương Quốc Tuấn chỉ rõ, dù có yếu tố khách quan, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Người quản lý phải sớm nhận ra nguy cơ chậm tiến độ để tìm cách xử lý. “Trưởng ban là phải sâu sát để đọc ra tình huống và xử lý tình huống” - ông nhấn mạnh, đồng thời nêu: Nếu tiếp tục chậm trễ, sẽ có hình thức xử lý với chủ đầu tư, nhà thầu.

﻿ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chỉ đạo tại hiện trường dự án trường nội trú vùng biên xã Dân Hoá.

Sau cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm được giao trực tiếp chỉ đạo, nghe báo cáo hằng ngày về khối lượng hoàn thành và nhân công. Thiếu người, nhà thầu phải điều động từ công trình khác; vẫn không đáp ứng thì báo cáo để tìm phương án hỗ trợ.

Cách giao việc ấy cũng xuất hiện tại dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu. Ngày 30/9, khi giá trị thi công mới đạt 53%, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Hà trực tiếp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng. Ông Phương nêu rõ, nếu phải trả lại vốn, sẽ báo cáo Bí thư Tỉnh ủy để kiểm điểm, kỷ luật.

Tối 1/10, lãnh đạo phường làm việc với các hộ đã đồng thuận. Sáng 4/10, chính quyền và người dân hỗ trợ một hộ gia đình chuyển tài sản đến nơi tạm cư.

Trao đổi với báo chí ngày 21/10, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị – chủ đầu tư dự án cho biết, đến nay đã bàn giao 750m/904m mặt bằng cho đơn vị thi công; số còn lại sẽ bàn giao trong vài ngày tới.

Từ Mỹ Thủy đến Dân Hóa, Đông Hà, những vướng mắc khác nhau đòi hỏi cách xử lý khác nhau. Điểm gặp nhau trong các chỉ đạo là giao rõ người, ấn định thời hạn, hỗ trợ điều kiện thực hiện và theo đến kết quả.

Cùng nhịp làm việc tại hiện trường, Quảng Trị triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 60%” đối với hồ sơ thuộc diện áp dụng. Hồ sơ cần ý kiến nhiều đơn vị phải được lấy ý kiến đồng thời; cơ quan chủ trì có trách nhiệm điều phối tiến độ.

Yêu cầu rút ngắn tối thiểu 60% thời gian xử lý cùng việc giữ nguyên thành phần hồ sơ, điều kiện, trình tự và thẩm quyền. Sức ép tiến độ đặt vào cách tổ chức thực hiện, khả năng phối hợp và trách nhiệm của từng cơ quan.

Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối là một hồ sơ được đưa vào xử lý theo cơ chế "luồng xanh". Hơn 180 tỷ đồng tiền thuê đất tạm nộp của nhà đầu tư dự án là một kết quả tài chính cụ thể trong quá trình thúc đẩy triển khai dự án.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 vào ngày 30/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đã yêu cầu xây dựng phương án đánh giá lãnh đạo bằng KPI, dựa trên sản phẩm công việc; nơi trì trệ, hiệu quả thấp sẽ được xem xét thay thế, chuyển đổi hoặc bổ sung người.

Khi những mốc hẹn cuối tháng 10 đến gần, kết quả ở cơ sở sẽ trả lời rõ hơn hiệu quả của cách điều hành của lãnh đạo tỉnh: Trên bầu trời sân bay Quảng Trị, chuyến bay kỹ thuật đã thực hiện đúng hẹn. Dưới mặt đất, bao nhiêu hồ sơ bồi thường được hoàn thiện, bao nhiêu mặt bằng được bàn giao, trường học có kịp đón học sinh?

“Đã đi là phải có kết luận, đã kết luận là phải thực hiện, mà thực hiện là phải có kết quả” – yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn đang chờ được chứng thực qua từng phần việc như thế.