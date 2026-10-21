Kỹ sư nín thở căn chỉnh, ép vòm thép 3.400 tấn khớp từng li trên sông Sài Gòn

TPO - Hàng chục công nhân, kỹ sư tất bật căn chỉnh, đấu nối nhịp vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thành hợp long chiều 21/10.
TPO - 9 cơ sở bán lẻ thuốc lá tại Nghệ An bị xử phạt tổng cộng 18 triệu đồng do không treo biển thông báo “Không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi”.
TPO - Từ những chuyến rong ruổi trên chiếc xe máy cũ chở đầy vếch bò Tây Nguyên, anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với clip gần 8 triệu lượt xem. Mỗi lần xuất hiện, chàng trai lại được nhiều người nhận ra, vây quanh mua hàng và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm.
TPO - Sau nhiều năm sống trong vùng nguy cơ sạt lở, người dân dưới chân núi Phú Gia (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) mong sớm được chuyển đến nơi an toàn. Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 34 hộ với số tiền hơn 60,7 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành di dời, tái định cư trong năm 2026.
TPO - Sáng 21/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức lễ viếng, bàn giao và vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự, đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng khu vực vòm cầu Phùng Hưng, tạo cơ sở để thành phố xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án theo hình thức PPP.
TPO - Sáng 21/10, một vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Nhôm Á Châu Việt Nam (Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Đồng Tháp) khiến hai người bị thương phải nhập viện, gây hư hỏng tài sản của một số doanh nghiệp lân cận.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quyết liệt cắt giảm khâu trung gian, kiểm soát chặt giá thuốc và thiết bị y tế, tránh đẩy chi phí khám, chữa bệnh lên mức vô lý, gây gánh nặng cho người bệnh và ngân sách Nhà nước.
TPO - Siêu bão Champi có màn “lội ngược dòng” bất ngờ, khi suy yếu xuống cấp 15 vào sáng 19/10, sau đó bất ngờ mạnh lên cấp 17 vào sáng 21/10, trở thành cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.
TPO - Theo UBND phường Quy Nhơn, khu vực núi Một có địa chất phức tạp, đất đá phong hóa mạnh, địa hình sườn dốc lớn, độ cao đỉnh núi khoảng 44m. Khi san phẳng khu vực núi Một, dự kiến phát sinh khối lượng khoảng 1 triệu m³ đất, đá.
Ngày 1/12/2026, bà Annaliese Atina chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, đây là bước chuyển tiếp theo trong sự nghiệp hơn 20 năm của bà qua nhiều lĩnh vực. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, bà chia sẻ về hành trình phát triển sự nghiệp, quan điểm lãnh đạo trong vai trò mới.
TPO - HĐND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương thành lập 5 phường mới gồm An Nhơn Tây, Chư Sê, Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước, đồng thời giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10, Bộ Ngoại giao thông báo.
TPO - Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ghi nhận ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của chính sách; tuy nhiên, do người dưới 18 tuổi, đặc biệt là trẻ em cần được bảo vệ đặc biệt, nên cần đánh giá kỹ các tác động tâm lý, đạo đức, xã hội và nguy cơ lợi dụng quan hệ phụ thuộc để gây áp lực, cưỡng ép hiến mô, bộ phận cơ thể.
TPO - Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, việc quy định nhóm đối tượng “người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số” thuộc phạm vi tham gia BHXH bắt buộc là rất rộng, chưa bảo đảm tính khả thi, cần được cân nhắc, đánh giá tác động kỹ lưỡng, đa chiều.
TPO - Người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp khu phố, ấp hoặc trẻ hóa đội ngũ ở TPHCM được đề xuất hỗ trợ bình quân 50-60 triệu đồng/người, với tổng kinh phí hơn 616 tỷ đồng.
TPO - Tiễn chồng rồi tiễn con trai ra trận, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan hai lần chịu nỗi đau mất người thân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, điều mẹ mong mỏi nhất vẫn là tìm được hài cốt chồng để đưa về quê nhà.