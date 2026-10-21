Nguyên nhân ban đầu hiện tượng giếng khoan phun cột nước cao 15 mét ở Vĩnh Long

TPO - Ngày 21/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long có báo cáo về hiện tượng nước phun mạnh bất thường tại giếng khoan của hộ dân trên địa bàn xã Hòa Bình. Việc nước phun mạnh lên khỏi mặt đất kèm theo cát, bùn có thể do nguyên nhân từ tác động túi khí.

Sau khi nhận được báo cáo nhanh của UBND xã Hòa Bình về việc xảy ra hiện tượng nước phun mạnh bất thường tại giếng khoan của hộ dân trên địa bàn xã, ngày 20/10 Sở NN&MT Vĩnh Long đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp cùng UBND xã Hòa Bình đến khảo sát và làm việc trực tiếp tại hộ bà Dương Thị Hường.

Theo kết quả ban đầu, khoảng 9h45 ngày 19/10, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, đã xảy ra hiện tượng nước phun mạnh bất thường từ giếng khoan của hộ bà Hường. Lúc này, nước từ giếng khoan phun mạnh liên tục lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao khoảng 15 mét kèm theo cát, bùn. Sự việc kéo dài khoảng 2 giờ.

Theo thông tin gia đình bà Hường cung cấp, giếng khoan có chiều sâu khoảng 70-80 mét, được khoan từ cuối năm 2025, dự kiến phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi của gia đình. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành khoan chưa đưa giếng vào sử dụng và có che đậy miệng giếng, không lắp các thiết bị để tiến hành khai thác, sử dụng. Thời gian tới, gia đình cũng không có nhu cầu tiếp tục sử dụng giếng khoan này.

Cột nước phun mạnh cao khoảng 15 mét.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Hòa Bình đã chỉ đạo Công an xã và các cơ quan chuyên môn để ổn định an ninh trật tự, bảo đảm an toàn hộ gia đình bà Hường và các hộ lân cận; thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân trong khu vực để tránh tình trạng hoang mang, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Theo Sở NN&MT Vĩnh Long, việc phát sinh nước từ giếng khoan phun mạnh lên khỏi mặt đất kèm theo cát, bùn có thể do nguyên nhân từ tác động túi khí. Đây là các túi khí hình thành bên dưới mặt đất do quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ bị chôn vùi.

Dưới tác động của các nguyên nhân khác nhau (chủ yếu từ quá trình khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất) làm túi khí bị vỡ và khí thoát lên cùng với nước, cát và bùn qua giếng khoan và sẽ ngưng khi khí thoát ra hết.

Qua trao đổi với lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, trên địa bàn xã các giai đoạn trước đây đã có phát sinh vài trường hợp tương tự (có trường hợp kéo dài trong nhiều ngày), thường gặp trong quá trình thi công khoan giếng.

Tuy nhiên, vụ việc tại hộ bà Hường xuất hiện sau khi giếng đã hoàn thành khoan xong một thời gian (khoảng gần 10 tháng, theo thông tin từ gia đình), chưa có thông tin chính xác về độ sâu giếng, thời gian hoàn thành khoan giếng và tổ chức/cá nhân tiến hành khoan giếng.

Qua rà soát quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, việc hộ gia đình thi công khoan giếng nhưng chưa thực hiện kê khai/đăng ký/cấp phép đến cơ quan có thẩm quyền là vi phạm quy định tại Nghị định số 290/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Nhiều người hiếu kỳ đứng xem.

Sở NN&MT Vĩnh Long đề nghị UBND xã Hòa Bình tiếp tục thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân, đặc biệt là quy định về tài nguyên nước đối với việc khoan, khai thác nước dưới đất; ổn định an ninh trật tự. Khuyến cáo người dân có khai thác, sử dụng nước dưới đất thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện và thông báo cho UBND xã khi có hiện tượng bất thường.

Xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các tổ chức/cá nhân khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất không có giấy phép hành nghề; khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp phải đăng ký, cấp phép nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký hoặc cấp phép.

Đồng thời, phối hợp với Sở NN&MT và các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học trong khảo sát, nghiên cứu, xác định nguyên nhân của sự việc này và các trường hợp tương tự trên địa bàn.

Đối với hộ gia đình bà Hường, Sở NN&MT đề nghị không khai thác và tiếp tục theo dõi diễn biến của giếng khoan, kịp thời báo cáo UBND xã nếu phát sinh hiện tượng bất thường. Có biện pháp bảo vệ giếng, không để các chất bẩn, nước bẩn xâm nhập vào giếng gây nguy cơ ô nhiễm tầng chứa nước. Thực hiện kê khai/đăng ký khai thác nước dưới đất hoặc trám lấp giếng nếu không có nhu cầu sử dụng…