Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nguyên nhân ban đầu hiện tượng giếng khoan phun cột nước cao 15 mét ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ

TPO - Ngày 21/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long có báo cáo về hiện tượng nước phun mạnh bất thường tại giếng khoan của hộ dân trên địa bàn xã Hòa Bình. Việc nước phun mạnh lên khỏi mặt đất kèm theo cát, bùn có thể do nguyên nhân từ tác động túi khí.

Sau khi nhận được báo cáo nhanh của UBND xã Hòa Bình về việc xảy ra hiện tượng nước phun mạnh bất thường tại giếng khoan của hộ dân trên địa bàn xã, ngày 20/10 Sở NN&MT Vĩnh Long đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp cùng UBND xã Hòa Bình đến khảo sát và làm việc trực tiếp tại hộ bà Dương Thị Hường.

Theo kết quả ban đầu, khoảng 9h45 ngày 19/10, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, đã xảy ra hiện tượng nước phun mạnh bất thường từ giếng khoan của hộ bà Hường. Lúc này, nước từ giếng khoan phun mạnh liên tục lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao khoảng 15 mét kèm theo cát, bùn. Sự việc kéo dài khoảng 2 giờ.

Theo thông tin gia đình bà Hường cung cấp, giếng khoan có chiều sâu khoảng 70-80 mét, được khoan từ cuối năm 2025, dự kiến phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi của gia đình. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành khoan chưa đưa giếng vào sử dụng và có che đậy miệng giếng, không lắp các thiết bị để tiến hành khai thác, sử dụng. Thời gian tới, gia đình cũng không có nhu cầu tiếp tục sử dụng giếng khoan này.

ga1.jpg
Cột nước phun mạnh cao khoảng 15 mét.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Hòa Bình đã chỉ đạo Công an xã và các cơ quan chuyên môn để ổn định an ninh trật tự, bảo đảm an toàn hộ gia đình bà Hường và các hộ lân cận; thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân trong khu vực để tránh tình trạng hoang mang, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Theo Sở NN&MT Vĩnh Long, việc phát sinh nước từ giếng khoan phun mạnh lên khỏi mặt đất kèm theo cát, bùn có thể do nguyên nhân từ tác động túi khí. Đây là các túi khí hình thành bên dưới mặt đất do quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ bị chôn vùi.

Dưới tác động của các nguyên nhân khác nhau (chủ yếu từ quá trình khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất) làm túi khí bị vỡ và khí thoát lên cùng với nước, cát và bùn qua giếng khoan và sẽ ngưng khi khí thoát ra hết.

Qua trao đổi với lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, trên địa bàn xã các giai đoạn trước đây đã có phát sinh vài trường hợp tương tự (có trường hợp kéo dài trong nhiều ngày), thường gặp trong quá trình thi công khoan giếng.

Tuy nhiên, vụ việc tại hộ bà Hường xuất hiện sau khi giếng đã hoàn thành khoan xong một thời gian (khoảng gần 10 tháng, theo thông tin từ gia đình), chưa có thông tin chính xác về độ sâu giếng, thời gian hoàn thành khoan giếng và tổ chức/cá nhân tiến hành khoan giếng.

Qua rà soát quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, việc hộ gia đình thi công khoan giếng nhưng chưa thực hiện kê khai/đăng ký/cấp phép đến cơ quan có thẩm quyền là vi phạm quy định tại Nghị định số 290/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

nuoc.png
Nhiều người hiếu kỳ đứng xem.

Sở NN&MT Vĩnh Long đề nghị UBND xã Hòa Bình tiếp tục thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân, đặc biệt là quy định về tài nguyên nước đối với việc khoan, khai thác nước dưới đất; ổn định an ninh trật tự. Khuyến cáo người dân có khai thác, sử dụng nước dưới đất thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện và thông báo cho UBND xã khi có hiện tượng bất thường.

Xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các tổ chức/cá nhân khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất không có giấy phép hành nghề; khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp phải đăng ký, cấp phép nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký hoặc cấp phép.

Đồng thời, phối hợp với Sở NN&MT và các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học trong khảo sát, nghiên cứu, xác định nguyên nhân của sự việc này và các trường hợp tương tự trên địa bàn.

Đối với hộ gia đình bà Hường, Sở NN&MT đề nghị không khai thác và tiếp tục theo dõi diễn biến của giếng khoan, kịp thời báo cáo UBND xã nếu phát sinh hiện tượng bất thường. Có biện pháp bảo vệ giếng, không để các chất bẩn, nước bẩn xâm nhập vào giếng gây nguy cơ ô nhiễm tầng chứa nước. Thực hiện kê khai/đăng ký khai thác nước dưới đất hoặc trám lấp giếng nếu không có nhu cầu sử dụng…

Xem thêm

#giếng khoan #Vĩnh Long #túi khí #nước dưới đất #hiện tượng bất thường #kỹ thuật khoan

Cùng chuyên mục

Cô gái 22 tuổi tử vong sau tai nạn xe buýt đường Xuân Thuỷ (Hà Nội): ‘Sao con lại về như thế này hả con?’

Cô gái 22 tuổi tử vong sau tai nạn xe buýt đường Xuân Thuỷ (Hà Nội): ‘Sao con lại về như thế này hả con?’

TPO - Dự định làm việc hết tháng để nhận lương, mua quà tặng mẹ rồi về quê tìm việc làm gần nhà, thế nhưng vụ tai nạn thương tâm tại đường Xuân Thuỷ, Hà Nội sáng 20/10 khiến cô gái 22 tuổi ở Thanh Hóa không qua khỏi. Nỗi đau mất con khiến người mẹ khóc ngất khi đón con trở về trong quan tài.

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

TPO - Từ những chuyến rong ruổi trên chiếc xe máy cũ chở đầy vếch bò Tây Nguyên, anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với clip gần 8 triệu lượt xem. Mỗi lần xuất hiện, chàng trai lại được nhiều người nhận ra, vây quanh mua hàng và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm.

Bao giờ dứt điểm di dân dưới chân núi sạt lở ở Huế?

Bao giờ dứt điểm di dân dưới chân núi sạt lở ở Huế?

TPO - Sau nhiều năm sống trong vùng nguy cơ sạt lở, người dân dưới chân núi Phú Gia (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) mong sớm được chuyển đến nơi an toàn. Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 34 hộ với số tiền hơn 60,7 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành di dời, tái định cư trong năm 2026.

Quân khu 9 vận chuyển 8.453 mẫu xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự

Quân khu 9 vận chuyển 8.453 mẫu xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự

TPO - Sáng 21/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức lễ viếng, bàn giao và vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự, đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Nổ lò hơi tại Đồng Tháp

Nổ lò hơi tại Đồng Tháp

TPO - Sáng 21/10, một vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Nhôm Á Châu Việt Nam (Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Đồng Tháp) khiến hai người bị thương phải nhập viện, gây hư hỏng tài sản của một số doanh nghiệp lân cận.

Siêu bão Champi bất ngờ mạnh lên cấp 17

Siêu bão Champi bất ngờ mạnh lên cấp 17

TPO - Siêu bão Champi có màn “lội ngược dòng” bất ngờ, khi suy yếu xuống cấp 15 vào sáng 19/10, sau đó bất ngờ mạnh lên cấp 17 vào sáng 21/10, trở thành cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.

Từ Ford New Zealand đến Việt Nam: Dấu ấn của nữ lãnh đạo Annaliese Atina

Từ Ford New Zealand đến Việt Nam: Dấu ấn của nữ lãnh đạo Annaliese Atina

Ngày 1/12/2026, bà Annaliese Atina chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, đây là bước chuyển tiếp theo trong sự nghiệp hơn 20 năm của bà qua nhiều lĩnh vực. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, bà chia sẻ về hành trình phát triển sự nghiệp, quan điểm lãnh đạo trong vai trò mới.

Gia Lai chuẩn bị thành lập thêm nhiều phường trong 5 năm tới

5 xã ở Gia Lai được thống nhất lên phường

TPO - HĐND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương thành lập 5 phường mới gồm An Nhơn Tây, Chư Sê, Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước, đồng thời giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe