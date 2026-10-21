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'Cái chết' của chuỗi gym tại Việt Nam

Đỗ Quyên - Hoài Thanh

TPO - Lãnh đạo California Fitness & Yoga trực tiếp đến phòng tập xin lỗi hội viên sau những gián đoạn dịch vụ, đồng thời đề nghị thêm 30 ngày để hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc.

Ông chủ California Fitness chắp tay xin lỗi khách hàng

Ngày 21/10, California Fitness & Yoga cho biết ban lãnh đạo đã đến một số câu lạc bộ trong những ngày qua để gặp hội viên, xin lỗi và nhận trách nhiệm về những gián đoạn ảnh hưởng đến việc tập luyện. Hình ảnh ông Dane Fort chắp tay xin lỗi khách hàng được chia sẻ trong bối cảnh hệ thống liên tiếp thông báo tạm ngừng hoạt động tại nhiều địa điểm.

Trước đó, ngày 19/10, ông Dane Fort xuất hiện trong video trên fanpage chính thức, nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quản lý và vận hành. Theo lời ông, California đã theo đuổi tăng trưởng vượt quá khả năng đáp ứng của đội ngũ nhân sự và hệ thống. Việc chậm giải quyết những vấn đề tồn đọng khiến quyền lợi hội viên bị ảnh hưởng, đồng thời gây khó khăn cho nhân viên, đối tác và nhà cung cấp.

Ông đề nghị các bên dành thêm 30 ngày để doanh nghiệp hoàn thiện lộ trình tái cơ cấu, xác định nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Kết thúc thời gian này, California cam kết công khai tiến độ và những vấn đề chưa giải quyết xong.

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Ban Lãnh đạo California Fitness & Yoga đến một số CLB để gặp gỡ, xin lỗi và nhận trách nhiệm với hội viên.

Lời xin lỗi được đưa ra sau nhiều thay đổi khiến hội viên phải điều chỉnh lịch tập và cách sử dụng dịch vụ. Ngày 17/10, California thông báo cơ sở Biên Hòa tạm ngừng từ 18/10 đến hết 31/10 vì vấn đề vận hành. Đây là cơ sở thứ năm của hệ thống thông báo tạm dừng trong khoảng một tuần.

Bên cạnh việc thu hẹp địa điểm tập, hệ thống ngừng cung cấp một số tiện ích và thu thêm 20.000 đồng đối với một số lớp. Một số hội viên phản ánh việc phải trả thêm tiền cho lớp tập ở Times City, đồng thời gặp bất tiện khi không còn khăn và nước uống như trước.

California sau đó thông báo bỏ phụ phí một số lớp yoga và GroupX, có hiệu lực từ ngày 19/10. Doanh nghiệp cũng hứa từng bước khôi phục khăn tập, nước uống và hỗ trợ gửi xe, song việc thực hiện phụ thuộc điều kiện từng câu lạc bộ.

Tính đến 19/10, ngoại trừ những cơ sở đang tạm ngừng theo thông báo, hệ thống còn khoảng 16 địa điểm hoạt động. Riêng Centuryon Saigon Centre thông báo kéo dài thời gian tạm ngừng đến ngày 17/4/2027.

Trong video xin lỗi, doanh nghiệp chưa công bố cụ thể quy mô nghĩa vụ tài chính cần xử lý, nguồn lực dành cho tái cấu trúc hay danh sách cơ sở sẽ tiếp tục vận hành.

Về những thông tin cho rằng toàn hệ thống sắp giải thể, California phủ nhận. Ông Dane Fort giải thích việc sáp nhập một số pháp nhân đã hoàn tất năm 2019 thuộc quá trình tái cấu trúc pháp lý trước đây, không đồng nghĩa thương hiệu chấm dứt hoạt động.

'Cái chết' của những chuỗi gym

Thị trường fitness tại Việt Nam, đặc biệt là TPHCM, đang chứng kiến một cuộc thanh lọc khốc liệt chưa từng có. Hàng loạt thương hiệu đình đám từng một thời thống trị thị trường như Fit24, Getfit, Elite Fitness (rút toàn bộ chi nhánh khỏi TPHCM) hay mới đây nhất là Fitplus Center liên tục thông báo đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô.

Ngay cả "ông lớn" dẫn đầu thị trường là California Fitness & Yoga cũng phải thừa nhận những tổn thương sâu sắc khi tốc độ tăng trưởng vượt quá năng lực vận hành của hệ thống. Hiện tượng "tạm dừng hoạt động phòng gym" diễn ra liên tục, đẩy hàng ngàn hội viên đã xuống tiền mua gói tập dài hạn vào cảnh hoang mang khi quyền lợi bị bỏ ngỏ, không biết đòi lại tiền từ ai.

Sự sụp đổ dây chuyền này đã phơi bày gánh nặng chí tử của mô hình gym truyền thống. Để duy trì một phòng tập quy mô lớn tại các vị trí đắc địa, doanh nghiệp phải gánh khoản chi phí cố định khổng lồ hằng tháng từ tiền thuê mặt bằng, điện nước, bảo trì máy móc đến lương nhân sự. Để có dòng tiền duy trì và mở rộng, các chuỗi gym buộc phải dựa vào "cầu câu" bán gói tập, hội viên dài hạn (theo năm hoặc nhiều năm).

Bản chất của mô hình này là thu tiền trước nhưng phải cung cấp dịch vụ kéo dài. Khoản tiền này đáng lẽ phải là quỹ dự phòng, nhưng nhiều doanh nghiệp lại dùng nó quá nhanh để đầu tư chi nhánh mới nhằm cuốn chiếu dòng tiền.

Và rồi, bẫy tài chính xuất hiện khi phòng tập vẫn đông nghẹt hội viên cũ nhưng không phát sinh doanh thu mới, trong khi chi phí hằng tháng vẫn đè nặng. Khi dòng tiền đứt gãy, các chuỗi gym bắt đầu chọn cách thắt lưng buộc bụng bằng việc cắt tiện ích, giảm chế độ khuyến mãi, hậu mãi. Bước đi này tạo ra một vùng xoáy: chất lượng dịch vụ đi xuống, khách hàng quay lưng, nguồn thu mới cạn kiệt và dẫn thẳng đến việc phá sản.

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Nhiều hội viên California Fitness & Yoga lo lắng về quyền lợi đã thanh toán khi các cơ sở liên tiếp tạm ngừng hoạt động. Doanh nghiệp phủ nhận thông tin đóng cửa toàn hệ thống.

Khủng hoảng dòng tiền chỉ là bề nổi. Nguyên nhân gốc rễ sâu xa hơn chính là sự dịch chuyển mạnh mẽ trong nhu cầu tập thể thao của người tiêu dùng. Ngược dòng thời gian 10 năm trước, thị trường fitness từng bùng nổ mạnh mẽ với các phòng gym mọc lên "như nấm", chỉ riêng TPHCM có vài trăm phòng tập, đầy đủ quy mô từ bình dân đến trung bình và chất lượng rất cao.

Thế nhưng, nhiều người trẻ ngày nay đã thay đổi tư duy tập luyện. Họ không còn mặn mà với việc giam mình hàng giờ, lặp đi lặp lại những động tác nhàm chán một mình với những chiếc máy chạy bộ. Giới trẻ hiện đại tìm kiếm các bộ môn mang tính thực tiễn cao hơn, vừa tối ưu hóa trải nghiệm tinh thần, vừa giàu tính kết nối cộng đồng.

Đó là lý do các bộ môn như DanceFit hay các câu lạc bộ thể thao năng động đang tạo nên một cơn sốt lớn. Người trẻ đổ xô đi tập nhảy vì ở đó họ tìm thấy âm nhạc, sự hứng khởi và tính tương tác cao giữa người với người - những giá trị mà máy gym truyền thống không thể mang lại một cách hiệu quả nhất.

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#California Fitness #California Fitness xin lỗi #Dane Fort #California Fitness đóng cửa chi nhánh #chuỗi gym đóng cửa #Fit24 #Getfit #Elite Fitness #quyền lợi hội viên

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