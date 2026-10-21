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Kỹ sư kể 8 giờ ‘cân não’ chặn dòng sông Sài Gòn để hợp long ‘lá dừa thép’

Hữu Huy - Nguyễn Tiến

TPO - Sau 8 giờ thi công khẩn trương, từ 5h đến 13h ngày 21/10, nhịp chính cầu đi bộ hình lá dừa nước qua sông Sài Gòn đã được hợp long. Công trình chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, kiểm tra chất lượng và thử tải trước khi đưa vào sử dụng.

Đầu giờ chiều 21/10, đại diện Nhà đầu tư thông tin công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hoàn tất hợp long sau 8 giờ thi công khẩn trương.

Theo Nhà đầu tư, từ 5h, công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được triển khai theo phương án đã tính toán dựa trên diễn biến thủy triều. Để lựa chọn thời điểm thi công, đội ngũ kỹ thuật đã theo dõi dữ liệu thủy văn trong nhiều tháng cũng như đối chiếu với dữ liệu những năm trước để xác định khoảng thời gian “nước đứng”.

Căn chỉnh nhịp cầu giữa dòng sông Sài Gòn

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Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hoàn thành hợp long sau 8 giờ thi công.

Đây là lúc mực nước tương đối ổn định, dòng chảy giảm, tạo điều kiện thuận lợi đưa kết cấu thép vào vị trí. Khoảng thời gian này chỉ kéo dài chừng 3 giờ. Vì vậy, các thao tác quan trọng phải được tính toán, sắp xếp chặt chẽ để tận dụng điều kiện thủy triều phù hợp.

Trong quá trình thi công, sà lan chở kết cấu cầu được xoay ngang, đưa vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02. Hệ thống cáp neo, tời kéo và điều chỉnh nước dằn trong sà lan được phối hợp vận hành để kiểm soát vị trí kết cấu trước tác động của dòng chảy. Việc căn chỉnh phải bảo đảm các điểm kết nối khớp với thiết kế, với sai số được kiểm soát ở mức milimét.

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Phần vị trí bên phía bờ phường An Khánh trong quá trình được khớp nối.

Đến 13h cùng ngày, công tác hợp long hoàn thành thành công, đưa dự án bước sang giai đoạn kiểm tra và hoàn thiện. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa các hệ thống neo giữ, điều chỉnh vị trí và kiểm soát lực tác động lên tổ hợp kết cấu thép nặng hàng nghìn tấn. Đặc biệt, do đặc thù bán thủy triều của sông Sài Gòn, áp lực nước lên thân sà lan tăng lớn tại thời điểm chặn dòng đưa kết cấu vào vị trí hợp long.

“Đội ngũ kỹ sư đã sử dụng phần mềm chuyên dụng để mô phỏng các kịch bản biến động dòng chảy, từ đó tính toán phương án điều phối hệ thống cáp tời neo, kết hợp bơm xả nước ballast để điều chỉnh đối trọng và sử dụng hệ thống rơ-moóc tự vận hành SPMT để tinh chỉnh vị trí. Vượt qua những yêu cầu kỹ thuật phức tạp này, các đơn vị đã đưa nhịp cầu vào đúng vị trí, hoàn thành cột mốc hợp long theo kế hoạch” - đại diện Nhà đầu tư thông tin.

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Công tác hợp long được hoàn thành lúc 13h cùng ngày.

Kiểm định chất lượng sau hợp long

Theo Nhà đầu tư, sau hợp long, các đơn vị chuyên môn tiếp tục đo đạc hình dáng tổng thể, kiểm tra độ vồng, lực căng cáp, chất lượng các mối nối và trạng thái chịu lực của toàn bộ kết cấu thép. Kết quả được đối chiếu với hồ sơ thiết kế nhằm đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Công trình cũng được quan trắc để theo dõi những thay đổi của kết cấu trong quá trình hoàn thiện.

Đặc biệt, cầu đi bộ có kết cấu thép nhạy cảm với tác động từ bước chân người, công tác kiểm tra độ rung có ý nghĩa quan trọng. Các phép đo gia tốc và tần số dao động tự nhiên sẽ giúp đánh giá phản ứng của cầu khi chịu tác động, làm cơ sở xác định giải pháp hạn chế rung lắc nếu cần thiết.

Các bước kiểm tra này, cùng với công tác thử tải cung cấp dữ liệu đánh giá khả năng chịu lực, độ ổn định và mức độ an toàn, thoải mái trước khi công trình được nghiệm thu.

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Công nhân khớp nối chi tiết giữa nhịp chính và kết cấu phía bờ Bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp dự án Nutifood - cho biết việc hợp long là cột mốc đáng mừng sau quá trình chuẩn bị và thi công với nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Theo ông Hoàng, sau hợp long, các đơn vị thi công sẽ tập trung hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và cảnh quan hai đầu cầu. Các hạng mục này sẽ từng bước định hình diện mạo hoàn chỉnh cho cây cầu và không gian đi bộ ven sông.

Sau khi hoàn thiện, cầu sẽ được thử tải trước khi đưa vào sử dụng. Công tác thử tải được thực hiện theo phương án được phê duyệt.

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“Lá dừa nước” vắt ngang sông Sài Gòn, tạo điểm nhấn mới cho cảnh quan trung tâm TPHCM.

Ông Đặng Xuân Hải - Chỉ huy trưởng công trình của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, đơn vị thi công cầu chính - cho biết: “Sau hợp long, Nhà thầu tập trung nhân lực thi công để đảm bảo tiến độ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra và đặc biệt là tính thẩm mỹ cao của công trình biểu tượng này”.

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#cầu đi bộ #sông Sài Gòn #hợp long #xây dựng #TP.HCM #kỹ thuật #cầu thép

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