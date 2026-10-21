Bị phạt vì không treo biển cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi

TPO - 9 cơ sở bán lẻ thuốc lá tại Nghệ An bị xử phạt tổng cộng 18 triệu đồng do không treo biển thông báo “Không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi”.

Ngày 21/10, Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, qua kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc lá, lực lượng chức năng đã kiểm tra 19 vụ việc, xử lý 13 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 74,5 triệu đồng và tịch thu hàng hóa trị giá hơn 33 triệu đồng. Trong đó, 3 vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu bị xử phạt tổng cộng 44 triệu đồng, thu giữ 1.020 bao thuốc lá.



Bên cạnh kiểm soát thuốc lá nhập lậu, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh tại các điểm bán lẻ. Trong 9 tháng đầu năm, cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt một trường hợp kinh doanh thuốc lá không có giấy phép, với số tiền 12,5 triệu đồng. Đáng chú ý, 9 cơ sở bán lẻ bị xử phạt tổng cộng 18 triệu đồng do không treo biển thông báo “Không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi”.

Theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá phải đáp ứng điều kiện, có giấy phép theo quy định và treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán.

Điều 25 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra cửa hàng bán thuốc lá.

Pháp luật cũng quy định không được bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, THCS, THPT và một số cơ sở y tế trong phạm vi 100 m, tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.

Ông Nguyễn Xuân Đôn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An, cho biết, thuốc lá nhập lậu thường được chia nhỏ, vận chuyển qua nhiều đầu mối, địa điểm không cố định, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn hàng và xử lý vi phạm.

Đối với các cửa hàng tạp hóa gần trường học, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, kiểm tra, vận động các hộ chấp hành quy định về khoảng cách, chủ động dừng bán thuốc lá nếu địa điểm kinh doanh quá gần trường.

Hoạt động chào bán thuốc lá trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử cũng gây khó khăn cho công tác quản lý do người bán sử dụng tài khoản ảo, địa chỉ không có thật hoặc giao hàng từ nơi khác.

"Các lực lượng đang tăng cường giám sát, xác minh nguồn hàng, người bán và phương thức vận chuyển, tập trung vào thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng", ông Đôn chia sẻ.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 13297/UBND-KT, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường chống buôn lậu thuốc lá, chú trọng kiểm soát hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, thương mại điện tử và vận chuyển qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh; đồng thời phối hợp phát hiện, xử lý vi phạm và tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho buôn lậu thuốc lá.