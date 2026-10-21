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Cô gái 22 tuổi tử vong sau tai nạn xe buýt đường Xuân Thuỷ (Hà Nội): ‘Sao con lại về như thế này hả con?’

Phạm Trường

TPO - Dự định làm việc hết tháng để nhận lương, mua quà tặng mẹ rồi về quê tìm việc làm gần nhà, thế nhưng vụ tai nạn thương tâm tại đường Xuân Thuỷ, Hà Nội sáng 20/10 khiến cô gái 22 tuổi ở Thanh Hóa không qua khỏi. Nỗi đau mất con khiến người mẹ khóc ngất khi đón con trở về trong quan tài.

Sáng 21/10, căn nhà nằm giữa thôn Sanh, xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa chìm trong không khí tang thương. Người thân, hàng xóm có mặt để phụ gia đình lo hậu sự cho em N.T.O. (SN 2004) - cô gái tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên đường Xuân Thủy, Hà Nội, một ngày trước.

Ông Nguyễn Văn Bảo (SN 1975, bố nạn nhân), cho biết, O. là người con thứ hai trong gia đình có bốn chị em. Sau khi tốt nghiệp THPT, O. xin phép bố mẹ ra Hà Nội học nghề và làm việc. Có gia đình chị gái ở nơi đất khách, cô gái trẻ vừa có người thân bên cạnh, vừa cố gắng dành dụm tiền gửi về phụ bố mẹ nuôi hai em ăn học.

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Người thân, hàng xóm lo tang sự cho người gặp nạn.

Cuộc sống xa nhà khiến O. mỗi năm chỉ có dịp về quê vào những ngày lễ, Tết. Những cuộc điện thoại hỏi thăm bố mẹ, kể chuyện công việc và cuộc sống nơi thành phố trở thành sợi dây gắn kết cô gái trẻ với gia đình.

Theo người bố, trước hôm xảy ra tai nạn, O. vẫn gọi điện về nhà, kể dự định sẽ làm việc hết tháng này để nhận lương rồi trở về quê xin làm tại một xưởng đá mỹ nghệ gần nhà. Thế nhưng, sáng 20/10, trên đường từ nhà chị gái đến nơi làm việc cách khoảng 12km, O. gặp tai nạn.

“Nghe công an điện báo con gái bị xe buýt cán trúng, tôi vẫn mong cháu chỉ bị thương, đang điều trị. Nhưng họ bảo cháu không qua khỏi, vợ chồng tôi như chết lặng”, ông Bảo nghẹn lại.

Nhận tin dữ, ông cùng người thân vội vã ra Hà Nội làm việc với cơ quan chức năng, lo thủ tục nhận thi thể con gái đưa về quê mai táng. Tại đây, gia đình những người liên quan đã gặp để chia sẻ và trao đổi về vụ việc. Tuy nhiên, gia đình tôi lúc ấy đang tập trung lo tang lễ cho con gái nên chưa bàn bạc thêm. Trong ngày 21/10, người thân tài xế xe buýt và người điều khiển xe máy liên quan cũng từ Hà Nội vào Thanh Hóa để đưa tang con gái ông.

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Người mẹ khóc nghẹn khi con gái gặp nạn.

Từ lúc biết tin con gặp nạn, bà Trần Thị Vân (mẹ O.) gần như không thể gượng dậy khỏi giường trong căn phòng nhỏ. Đôi mắt người phụ nữ ngoài 50 tuổi sưng đỏ, giọng nói khản đặc sau những giờ phút khóc thương con. Những lời gọi con đứt quãng, nghẹn lại giữa tiếng nấc khiến những người có mặt không ai cầm được nước mắt.

“Con ơi, con mới gọi về nói sắp tới nhận lương sẽ mua quà tặng mẹ rồi về quê làm việc để gần nhà, gần bố mẹ và các em. Nhưng sao con lại về như thế này hả con?”, bà Vân gào khóc.

Người mẹ kể, O. là đứa con gái ngoan hiền, rất cẩn thận. Mỗi lần gọi điện cho mẹ trò chuyện, cô gái thường nói đường sá Hà Nội đông đúc nên luôn cố gắng đi chậm, giữ an toàn. Chính vì vậy, sự việc xảy ra quá đột ngột khiến gia đình càng thêm bàng hoàng.

Bà Hồ Thị Loan, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Sanh (xã Biện Thượng) cho biết, ngay sau khi hay tin O. gặp nạn, người dân địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Ai cũng thương cô gái trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ, sớm đi làm xa để phụ giúp bố mẹ nhưng không may gặp nạn.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 8h40 ngày 20/10, N.T.O. (SN 2004) điều khiển xe máy mang biển số Thanh Hóa lưu thông trên đường Xuân Thủy, hướng về đường Láng, Hà Nội.

Khi đến gần số nhà 165 Xuân Thủy, xe máy của O. xảy ra va chạm với một xe máy mang biển số Hà Nội do nam thanh niên điều khiển. Sau cú va chạm, O. ngã xuống đường và bị xe buýt chạy từ phía sau cán qua, tử vong tại chỗ.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã đến khám nghiệm hiện trường, phối hợp Công an phường Cầu Giấy giải quyết vụ tai nạn.

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#tai nạn giao thông #Thanh Hóa #xe buýt #con gái mất #đau buồn #gia đình

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