Thái Nguyên: Tập kết, chế biến khoáng sản sát khu dân cư, dân kêu trời vì ô nhiễm

TPO - Bãi tập kết, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng nằm sát khu dân cư hoạt động suốt ngày đêm gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn khiến người dân lãnh đủ.
TPO - Dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà (cũ), tỉnh Hà Tĩnh, được đầu tư gần 70 tỷ đồng, trải qua nhiều lần gia hạn tiến độ. Đến nay, dù phần xây lắp đã hoàn thành, công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, một số hạng mục đã hư hỏng.
TPO - Phát hiện bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp, sau nhiều lần trình báo, đơn từ gửi tới cơ quan chức năng, những giám đốc bất đắc dĩ phải mòn mỏi chờ kết quả xác minh nhưng gần như vô vọng, kéo dài cả năm trời vẫn mịt mù việc hồi âm.
TPO - Mắc kẹt trong phòng trọ, hai chị em phải trốn vào nhà vệ sinh khi khói độc đã bao trùm lối thoát. Giữa lúc tuyệt vọng, tiếng đập cửa cùng lời trấn an của người lính cứu hoả Công an TPHCM đã mang đến hy vọng sống cho cả hai.
TPO - Thông tin rao bán mỏ vàng tại khu vực Hà Giang cũ với diện tích 89 ha, được quảng cáo có trữ lượng tương đương 290 kg vàng và đầy đủ pháp lý đang lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết, các thủ tục liên quan đến mỏ vàng này chưa hoàn tất.
TPO - Bất chấp địa hình hiểm trở, nhiều người vẫn tìm cách leo lên những khối đá chênh vênh cạnh vực sâu tại núi Đá Chồng, TP Quảng Ninh để chụp ảnh, quay clip. Đáng chú ý, khu vực này đã được cảnh báo nguy hiểm từ nhiều năm trước nhưng hoạt động leo núi tự phát vẫn tiếp diễn.
TPO - Từ chối chở khách có biểu hiện nghi say xỉn, một tài xế Grab ở phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị đè xuống đất, đánh bằng tay, chân. Vụ việc đang được công an xác minh.
TPO - Khu Quản lý đường bộ II đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An khẩn trương rà soát, tháo dỡ những biển báo không hợp lý, hạn chế tốc độ trên tuyến đường ven biển tỉnh Nghệ An.
TPO - Hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè trước chung cư T&T ở phường Thành Vinh (Nghệ An) bị đập vỡ kính. Một số chủ xe trình báo mất tiền và giấy tờ cá nhân, công an đang xác minh vụ việc.
TPO - Dự án thoát nước gần 130 tỷ đồng trên đường Trưng Nữ Vương (hai phường Bàn Thạch và Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) chậm tiến độ, khiến nhiều đoạn đường nham nhở, hố đào sâu ngập nước. Tình trạng thi công kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.
TPO - Gói thầu xây dựng thuộc dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị chậm khoảng 85 ngày so với kế hoạch. Sau 3 lần cảnh báo của chủ đầu tư, nhà thầu vẫn không huy động đủ nhân lực theo yêu cầu.
TPO - Sau chuyến trở về Việt Nam thăm mẹ, chị Trần Thị Nhâm (định cư tại Trung Quốc), bất ngờ bị tạm hoãn xuất cảnh vì nghĩa vụ thuế của một doanh nghiệp mà chị khẳng định chưa từng hay biết đến. Không thể trở về Trung Quốc với các con nhỏ, chị rơi vào tình trạng mắc kẹt nghiêm trọng.
TPO - Trong quá trình thi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh), chủ đầu tư phát hiện lượng lớn rác thải sinh hoạt chôn lấp dưới lòng đất. Đến nay, việc vận chuyển, xử lý số rác này vẫn gặp khó khăn, trong khi tỉnh và các đơn vị liên quan đang tìm phương án khắc phục.
TPO - Một mỏ cát tại Quảng Ngãi vừa trúng đấu giá tới hơn 1 triệu đồng/m³, cao gấp 3 lần so với mặt bằng thị trường. Doanh nghiệp trúng đấu giá sau đó bỏ cuộc. Việc xuất hiện mức giá cao bất thường đặt ra câu hỏi liệu có động cơ nào phía sau cuộc đấu giá này ?
TPO - Nhiều dự án giao thông tại đô thị Vinh (Nghệ An) chậm triển khai do thiếu vốn, vướng mặt bằng, trong khi nhu cầu hoàn thiện hạ tầng và chống ngập ngày càng cấp thiết.
TPO - Từ 17/10-18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự kiến tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” với tổng kinh phí dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.
TPO - Đắk Lắk yêu cầu công an vào cuộc vụ cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum, gần Cụm công nghiệp Tân An. Bốn doanh nghiệp tại cụm công nghiệp này đấu nối đường ống xả thải trái phép.