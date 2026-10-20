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Thái Nguyên: Tập kết, chế biến khoáng sản sát khu dân cư, dân kêu trời vì ô nhiễm

Thanh Hiếu

TPO - Bãi tập kết, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng nằm sát khu dân cư hoạt động suốt ngày đêm gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn khiến người dân lãnh đủ.

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Nhiều tháng nay, người dân khu tái định cư Trung Thành (phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi do hoạt động vận chuyển, tập kết, chế biến khoáng sản của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hữu Huệ gây ra.
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Ông N.V.H. sống bên cạnh bãi tập kết cho biết, tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn diễn ra đã gần 1 năm nay ảnh hưởng đến đời sống người dân. "Chúng tôi thấy nhiều đoàn về kiểm tra nhưng tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn vẫn không được cải thiện", ông H chia sẻ.
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Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng cho biết, khu đất trên là đất thương mại, dịch vụ được nhà nước giao cho Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 (thuộc Bộ Quốc phòng) quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã cho Công ty Hữu Huệ thuê lại để tập kết, chế biến thô khoáng sản.
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Ông Nam cũng cho biết, phường đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn tại khu vực trên. Tuy nhiên, theo ông Nam quá trình sản xuất chắc chắn khó tránh khỏi tiếng ồn, ô nhiễm. UBND phường cũng đã tổ chức đoàn xuống kiểm tra và yêu cầu công ty cung cấp các giấy tờ pháp lý và quan trắc môi trường. Sau đợt kiểm tra, doanh nghiệp cũng đã triển khai một số biện pháp giảm ô nhiễm.
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Cũng theo ông Nam, phường cũng đã định hướng khu đất trên không phải là khu vực sản xuất. Do đó, trong tuần này phường sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá, nếu không phù hợp quy hoạch sẽ di chuyển bãi tập kết vật liệu xây dựng, khoáng sản này ra khỏi khu dân cư.

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#Ô nhiễm #Chế biến khoáng sản #Thái Nguyên #Doanh nghiệp #Môi trường #Dân cư

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