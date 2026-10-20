Thái Nguyên: Tập kết, chế biến khoáng sản sát khu dân cư, dân kêu trời vì ô nhiễm

TPO - Một mỏ cát tại Quảng Ngãi vừa trúng đấu giá tới hơn 1 triệu đồng/m³, cao gấp 3 lần so với mặt bằng thị trường. Doanh nghiệp trúng đấu giá sau đó bỏ cuộc. Việc xuất hiện mức giá cao bất thường đặt ra câu hỏi liệu có động cơ nào phía sau cuộc đấu giá này ?