Trầy trật số phận dự án gần 70 tỷ đồng ở Hà Tĩnh, xây xong chưa thể sử dụng

Ngày 19/10, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công trình đã được nghiệm thu và có biên bản bàn giao cho địa phương đưa vào quản lý sử dụng. Những hạng mục thuộc trách nhiệm bảo hành sẽ được xử lý theo quy định; các hư hỏng được xác định do thiên tai đã được báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra, thẩm định.

Đối với gói trang thiết bị, theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, việc đầu tư đã dừng lại trong bối cảnh chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính được triển khai. Đến nay, chưa có kế hoạch tiếp tục thực hiện gói này.

"Thực tế công trình khi hoàn thiện phải được sử dụng, nếu bỏ không cũng nhanh xuống cấp, hư hỏng. Còn đối với công trình này chưa dùng được vì chưa có thiết bị lắp đặt bên trong. Đơn vị đang trình UBND tỉnh để có phương án xử lý theo quy định", vị đại diện Ban cho hay.