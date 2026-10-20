Trầy trật số phận dự án gần 70 tỷ đồng ở Hà Tĩnh, xây xong chưa thể sử dụng

TPO - Dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà (cũ), tỉnh Hà Tĩnh, được đầu tư gần 70 tỷ đồng, trải qua nhiều lần gia hạn tiến độ. Đến nay, dù phần xây lắp đã hoàn thành, công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, một số hạng mục đã hư hỏng.
Toàn bộ các hạng mục xây lắp bên ngoài đã hoàn thiện đồng bộ.
Song bên trong dự án lắp đặt hệ thống thiết bị, bàn ghế phục vụ hoạt động. Nhiều vị trí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng còn dở dang.
Một số vị trí kính có dấu hiệu bị kẻ xấu phá vỡ, tường bị vẽ bậy. Do chưa đưa vào sử dụng, một số vị trí đã có dấu hiệu bong tróc gạch, tường bị nứt khiến nhiều người tiếc nuối.
Tuy nhiên, việc công trình chưa được khai thác khiến những mục tiêu này chưa thể phát huy. Trong ảnh một số vị trí đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp.
Ngày 19/10, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công trình đã được nghiệm thu và có biên bản bàn giao cho địa phương đưa vào quản lý sử dụng. Những hạng mục thuộc trách nhiệm bảo hành sẽ được xử lý theo quy định; các hư hỏng được xác định do thiên tai đã được báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra, thẩm định.
Đối với gói trang thiết bị, theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, việc đầu tư đã dừng lại trong bối cảnh chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính được triển khai. Đến nay, chưa có kế hoạch tiếp tục thực hiện gói này.
"Thực tế công trình khi hoàn thiện phải được sử dụng, nếu bỏ không cũng nhanh xuống cấp, hư hỏng. Còn đối với công trình này chưa dùng được vì chưa có thiết bị lắp đặt bên trong. Đơn vị đang trình UBND tỉnh để có phương án xử lý theo quy định", vị đại diện Ban cho hay.
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