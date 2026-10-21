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Người cựu binh ung thư giai đoạn cuối mong được hưởng chế độ trước lúc nhắm mắt

Thanh Hiếu

TPO - Mang trong mình căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, ông Nguyễn Văn Sơn chỉ còn ước nguyện cuối đời là được hướng dẫn, xử lý để hưởng chế độ dành cho quân nhân xuất ngũ như những đồng đội của mình.

Chúng tôi tới gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1962, tổ dân phố Tân Ấp, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên) khi đã quá trưa. Lúc này, ông Sơn đang nằm trên giường, thở khó khăn, mắt nhắm nghiền. Thấy có khách, ông mở mắt nhưng không nói được.

Bà Nguyễn Thị Thảnh (SN 1961, vợ ông Sơn) cho biết, chồng bà, bị ung thư phổi giai đoạn cuối, vừa từ viện trở về. Hiện tại, ông không vận động được, chỉ nằm một chỗ. Ông cũng không ăn được, đến bữa bà phải cho ăn qua xilanh.

Nói về gia đình, bà Thảnh cho biết, vợ chồng sinh được 2 con. Tuy nhiên, 16 năm trước, con trai bà đột tử, khi cháu gái mới 3 tháng tuổi. Sau vài tháng thì con dâu về nhà mẹ đẻ, để lại vợ chồng bà nuôi cháu gái (hiện học lớp 11).

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Bà Nguyễn Thị Thảnh chăm sóc ông Sơn

Không những thế, vợ chồng bà hiện còn gánh khoản nợ lớn do con rể nhờ thế chấp nhà đất vay vốn làm ăn nhưng thất bại.

Tháng 4/2026, ông Sơn có biểu hiện ho, khó thở... nghĩ là bệnh thông thường, ông tự chữa. Dù vậy, tình trạng trên vẫn không đỡ, ông mới đi khám.

Tại bệnh viện, sau khi làm các xét nghiệm, ông Sơn được xác định bị ung thư phế quản phổi giai đoạn IV di căn não. Sau một thời gian điều trị, ngày 9/10 ông được xuất viện về nhà.

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Ông Sơn được xác định ung thư phế quản phổi di căn giai đoạn cuối

Trăn trở ước nguyện cuối đời

Bà Thảnh cho biết, thời gian chồng ở bên gia đình không còn nhiều. Nhưng điều ông trăn trở trước khi "nhắm mắt" là được hưởng chế độ quân nhân xuất ngũ như đồng đội của mình.

Theo bà Thảnh, ông Sơn nhập ngũ 4/1981. Sau khi huấn luyện, ông là làm nhiệm vụ tại F340, Quân đoàn 26, Quân khu 1; đóng quân tại xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (cũ). Đến tháng 5/1985, ông xuất ngũ.

Khoảng năm 2014, địa phương triển khai chính sách theo Quyết định 62/2011-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ông Sơn đã làm hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

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Đồng đội đến thăm, chia sẻ cùng với gia đình ông Nguyễn Văn Sơn

Tuy nhiên, sau đó hồ sơ của ông bị trả lại với lý do sai lệch năm sinh giữa các loại giấy tờ. Cụ thể, năm sinh trong giấy tờ nhập ngũ của ông là 1960, còn chứng minh nhân dân và các giấy tờ khác là 1962.

Sau vài lần đi lại nhưng không được hướng dẫn xử lý hồ sơ, ông chán nản rồi thôi.

Gần đây, khi biết mình sắp không qua khỏi, ông mong mình được hưởng chế độ theo Quyết định 62. Một phần, là để vợ bớt khó khăn, một phần là sự ghi nhận sự đóng góp của mình với Tổ quốc.

Ông Trần Tuấn Sơn (phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong 5 đồng đội nhập ngũ cùng ngày, đóng quân cùng đơn vị thì có 4 người đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62. Duy có ông Nguyễn Văn Sơn đến nay vẫn chưa được chế độ do sai sót năm sinh.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Triệu Tiến Huy, Phó Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự phường Phúc Thuận cho biết: Đơn vị mới nắm được trường hợp của ông Nguyễn Văn Sơn. Đối với hồ sơ ông Sơn đã nộp trước đây, do đã qua thời gian dài, đơn vị sẽ phối hợp kiểm tra, rà soát.

Trước mắt, Ban chỉ huy sẽ phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức thăm hỏi, động viên ông Sơn, đồng thời hướng dẫn gia đình bổ sung các loại giấy tờ (nếu có) để đảm bảo quyền lợi.

Ông Huy cũng cho biết, trên địa bàn phường cũng có nhiều trường hợp cựu binh bị thất lạc giấy tờ nên chưa được hưởng các chế độ theo quy định. "Chúng tôi cũng muốn hỗ trợ cho các cựu binh, nhưng phải có căn cứ thì mới xử lý được", ông Huy nói.

Quyết định số 62/2011- QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/11/2011 quy định chế độ trợ cấp cho một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Về trợ cấp hàng tháng:

Đối tượng có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác được hưởng mức trợ cấp hàng tháng mức 925.000 đồng/tháng nếu đủ 15 năm. Nếu thêm 1 năm thì được tính 5% mức trợ cấp trên. Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu thì mức trợ cấp trên được điều chỉnh tương ứng.

Nếu người nhận trợ cấp qua đời thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp hiện hưởng.

Chế độ trợ cấp một lần:

Áp dụng cho các đối tượng có dưới 15 năm công tác. Nếu thời gian công tác dưới 2 năm mức trợ cấp bằng 2,5 triệu đồng/trường hợp; từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Ngoài ra, các trường hợp trên sẽ được hưởng chế độ BHYT theo quy định. Khi người hưởng trợ cấp qua đời thì người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định.

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#Cựu binh #Chế độ ưu đãi #Ung thư #Quân đội #Chề độ chính sách #Quyết định 62 #Thái Nguyên

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