9 nghệ sĩ bị tuyên án

TPO - Nam diễn viên Đường Vũ Triết cùng 8 nghệ sĩ khác của Đài Loan (Trung Quốc) bị kết án vì tội trốn nghĩa vụ quân sự. Họ được hưởng án treo nhưng hồ sơ tội phạm sẽ bị lưu vĩnh viễn.

Trang ET Today đưa tin ngày 20/10, phiên tòa sơ thẩm vụ án hơn 10 nghệ sĩ trốn nghĩa vụ quân sự tại Đài Loan (Trung Quốc) đã diễn ra tại thành phố Tân Bắc. Đây là đợt xét xử thứ tư, nhận được sự chú ý cao của truyền thông và quần chúng.

Trong đó, 9 nghệ sĩ gồm Đường Vũ Triết, Liêu Nhân Soái, Đường Chấn Cương, A Đạt (tên thật Xương Chương Tường), Khâu Hạo Kỳ, Lý Duy Phong, Trâu Hàn Thăng, Lý Lý Thâm, Dương Tử Phong đều thừa nhận đã có hành vi làm giả giấy chứng nhận y tế để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đường Vũ Triết (ảnh phải) và 8 sao nam khác bị kết án vì làm giả hồ sơ y tế, trốn nghĩa vụ quân sự.

Sau khi nhóm đầu tiên bị bắt, những ngôi sao này đã chủ động đi đầu thú và nộp tiền để được tại ngoại. Nhờ thái độ thành khẩn nhận tội, 9 bị cáo được hưởng án treo với mức từ 3-4 năm, đồng thời phải chấp hành án phạt kinh tế, thực hiện lao động công ích.

Đường Vũ Triết bị tuyên án một năm 7 tháng tù giam, cho hưởng án treo 3 năm, mức tiền nộp phạt là 300.000 Đài tệ (hơn 9.200 USD) và phải lao động công ích 150 giờ vì tội không thực hiện nghĩa vụ quân sự và làm giả giấy tờ.

Liêu Nhân Soái phải nộp phạt nhiều nhất với số tiền lên tới 1,3 triệu Đài tệ (hơn 40.000 USD). Tổng số tiền các nghệ sĩ phải nộp là 5,8 triệu Đài tệ (gần 179.000 USD) và tổng số giờ lao động công ích là 870 giờ.

Theo ET Today, không phải ngồi nhà giam nhưng không có nghĩa là các nghệ sĩ được tha bổng. Hồ sơ tội phạm sẽ bị lưu vĩnh viễn. Nếu trong thời gian quản chế, người phạm tội tái phạm, bản án ban đầu sẽ bị hủy bỏ và thi hành giam giữ ngay lập tức.

Theo Yahoo News, vụ trốn nghĩa vụ quân sự của các nghệ sĩ Đài Loan là tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả trong suốt hơn một năm qua và ngày càng có nhiều ngôi sao bị liên lụy.

Sự việc bắt đầu khi nam diễn viên Vương Đại Lục bị bắt tại nhà riêng ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) hồi tháng 2/2025 để điều tra. Nam diễn viên khai nhận đã ủy thác cho một "nhà điều hành nền tảng trốn nghĩa vụ" hỗ trợ làm thủ tục miễn nghĩa vụ.

Người cầm đầu trong đường dây là Trần Chí Minh từng giúp 14 trong tổng số 28 người bị bắt vì trốn nghĩa vụ quân sự. Theo kết quả của phiên sơ thẩm mới nhất, mỗi một trường hợp bị xét xử sẽ khiến Trần Chí Minh tội nặng thêm, mức phạt có thể tăng thêm gần 2 năm tù.

Vương Đại Lục (trái), Tu Kiệt Khải - chồng Giả Tịnh Văn cũng bị bắt và điều tra vì tội trốn nghĩa vụ quân sự.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), nam giới từ 18 tuổi trở lên phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự kéo dài một năm trước sinh nhật lần thứ 36. Năm 2022, cơ quan chức năng từng công bố kéo dài thời gian nghĩa vụ từ 4 tháng lên một năm, áp dụng từ năm 2024.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2016 các đường dây tổ chức giúp nam giới, bao gồm cả nghệ sĩ, trốn nghĩa vụ quân sự đã xuất hiện. Các đối tượng trong đường dây thu phí từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn Đài tệ để thực hiện hành vi gian lận, như làm giả bệnh án tim mạch, huyết áp hoặc hướng dẫn cách qua mặt quy trình kiểm tra y tế.

Cơ quan công tố nhận định đây là vụ việc có tổ chức, được thực hiện trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân.